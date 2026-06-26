Pérez Millán avanza con un padrón municipal de podadores tras una capacitación clave

Con el objetivo de promover el cuidado del arbolado público y garantizar que las tareas de poda se realicen de acuerdo con criterios técnicos y ambientales, se desarrolló en Pérez Millán un Curso de Capacitación para Trabajadores de Poda que reunió a participantes de distintos sectores de la comunidad. El Norte

El Municipio de Ramallo avanza un proyecto clave para ordenar el trabajo sobre el arbolado urbano en Pérez Millán la creación del primer padrón municipal de trabajadores de poda. La iniciativa surge tras una capacitación que reunió a podadores, empleados municipales y vecinos interesados en profesionalizar la actividad.

Capacitación técnica y formación en manejo del arbolado El Curso de Capacitación para Trabajadores de Poda se desarrolló en el Centro Cultural de la localidad, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Ambiente. La jornada estuvo a cargo del ingeniero Raúl Salvioni, quien abordó conceptos vinculados al manejo responsable del arbolado urbano, normativas vigentes y buenas prácticas.

Seguridad y criterios ambientales en las tareas de poda Durante la capacitación se trabajaron aspectos teóricos y prácticos relacionados con el mantenimiento del arbolado urbano. Se destacaron las épocas adecuadas de intervención, técnicas de corte, reducción de copas y criterios de mantenimiento preventivo, además de medidas de seguridad para operarios y transeúntes.

Un padrón para ordenar y profesionalizar la actividad Tras la entrega de certificados a los participantes, el municipio avanzará con la conformación del padrón de trabajadores de poda. Este registro funcionará como base de datos para los vecinos que necesiten contratar el servicio, garantizando que las tareas sean realizadas por personal capacitado y en cumplimiento de la normativa vigente.

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