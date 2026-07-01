Paro docente en Ramallo: la adhesión superó el 95% y casi no hubo clases en las escuelas

El paro docente en Ramallo tuvo un fuerte impacto este martes y registró una adhesión superior al 95% en la mayoría de los establecimientos educativos del distrito, de acuerdo con relevamientos realizados en distintas escuelas. lavozderamallo.com.ar

El paro docente convocado por los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense tuvo un alto impacto este martes en Ramallo, con una adhesión superior al 95% en escuelas del distrito. La medida afectó el dictado normal de clases y profundizó el reclamo por mejoras salariales y laborales.

Alta adhesión al paro docente en Ramallo El paro impulsado por los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, tuvo un fuerte seguimiento en el distrito de Ramallo. Según relevamientos en distintos establecimientos educativos, la adhesión superó ampliamente el 95%, lo que provocó una jornada prácticamente sin clases.

Reclamo salarial y condiciones laborales en el centro del conflicto La medida de fuerza se enmarca en el pedido de una urgente recomposición salarial y la reapertura de la paritaria docente. Desde los sindicatos remarcaron que los haberes actuales no alcanzan frente al aumento del costo de vida, por lo que exigen una actualización que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

Impacto en las escuelas y jornada sin incidentes En la mayoría de las instituciones educativas del distrito, el dictado de clases fue suspendido o se redujo a actividades mínimas por la escasa presencia de docentes. En algunos casos solo se realizaron tareas administrativas. La jornada transcurrió con normalidad en términos de orden público y volvió a poner en agenda el debate por el financiamiento educativo en la provincia.

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