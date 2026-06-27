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    • Ramallo: Preocupa al sector productivo el plan de Poletti de cobrar peaje a camiones en el Camino de Sánchez

    Industriales advierten impacto en costos y competitividad por el peaje municipal que Ramallo prevé aplicar al tránsito pesado.

    27 de junio de 2026 - 10:14
    En el sector productivo el tema despierta una fuerte preocupación. Y en el Departamento Ejecutivo Municipal de Ramallo que comanda el intendente Mauro Poletti, una expectativa de jugosa recaudación.&nbsp;

    En el sector productivo el tema despierta una fuerte preocupación. Y en el Departamento Ejecutivo Municipal de Ramallo que comanda el intendente Mauro Poletti, una expectativa de jugosa recaudación. 

    El Norte

    Crece la preocupación en el sector productivo del corredor industrial de la ciudad de Ramallo ante el avance del plan del intendente Mauro Poletti para implementar un sistema de peaje y pesaje de camiones en el acceso a Villa General Savio. La medida es cuestionada por su posible impacto en los costos logísticos y la competitividad regional.

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    Avanza la instalación del pórtico y crece la tensión con el sector industrial

    Mientras se montan las estructuras en el acceso a la localidad de Sánchez, la iniciativa municipal avanza hacia la creación de una estación de control que incluiría el cobro a camiones por el uso del tramo del ex Camino Provincial 87. En el sector empresario aseguran que la implementación sería inminente y que ya circulan borradores con posibles esquemas de aplicación.

    Impacto económico y fuerte preocupación por los costos logísticos

    Las proyecciones elaboradas por industrias y transportistas advierten que la tarifa estimada —entre 20.000 y 25.000 pesos— podría generar un costo anual multimillonario para el sector productivo. El flujo de entre 14.000 y 16.000 camiones mensuales que transitan la zona alimenta la preocupación por un aumento significativo en la carga logística de empresas como Ternium, Bunge y firmas del Parque Comirsa.

    Rechazo empresario y defensa municipal de la medida

    En el ámbito industrial existe un rechazo prácticamente unánime, al considerar que se trata de una medida “estrictamente recaudatoria” que afectaría la competitividad regional. En tanto, desde el Municipio de Ramallo sostienen que el objetivo es mejorar la seguridad vial y reducir el deterioro de los accesos provocados por el tránsito pesado en una zona clave del corredor productivo.

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