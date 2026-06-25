Orgullo Ramallo impulsa proyectos contra terapias de conversión y violencia digital en el HCD

La presentación fue dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, Marcela Isarra, e incluye el pedido de tratamiento de una ordenanza destinada a prohibir la promoción, realización y difusión de las denominadas terapias de conversión o reorientación sexual dentro del partido de Ramallo. lavozderamallo.com.ar

La organización Orgullo Ramallo presentó una nota ante el Honorable Concejo Deliberante solicitando el tratamiento de dos proyectos orientados a fortalecer la protección de los derechos humanos y prevenir nuevas formas de violencia ejercidas en entornos digitales.

Orgullo Ramallo presentó iniciativas en el Concejo Deliberante La organización Orgullo Ramallo presentó una nota ante el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo solicitando el tratamiento de dos proyectos vinculados a la ampliación de derechos humanos, la diversidad sexual y la prevención de nuevas formas de violencia en entornos digitales, en el marco de políticas locales de inclusión y protección ciudadana.

Propuesta contra las terapias de conversión y por derechos LGBTI+ Uno de los proyectos ingresados plantea la prohibición de la promoción, realización y difusión de las denominadas terapias de conversión o reorientación sexual dentro del partido de Ramallo. Desde la organización remarcaron que la iniciativa cobra especial relevancia en el contexto del Día Internacional del Orgullo LGBT+, que se conmemora cada 28 de junio.

Programa municipal contra la violencia digital y protección de la intimidad El segundo proyecto propone la creación de un Programa Municipal de Prevención y Sanción de la Violencia Digital y Protección de la Intimidad. La iniciativa incluye acciones de concientización, asistencia a víctimas y mecanismos de prevención frente a casos de hostigamiento digital, difusión no consentida de material íntimo y el uso de inteligencia artificial para generar contenidos manipulados o “deepfakes”.

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