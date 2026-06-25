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    • Orgullo Ramallo impulsa proyectos contra terapias de conversión y violencia digital en el HCD

    La organización pidió al Concejo de Ramallo tratar iniciativas sobre diversidad sexual y prevención de violencia digital.

    25 de junio de 2026 - 15:44
    La presentación fue dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, Marcela Isarra, e incluye el pedido de tratamiento de una ordenanza destinada a prohibir la promoción, realización y difusión de las denominadas terapias de conversión o reorientación sexual dentro del partido de Ramallo.

    La presentación fue dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, Marcela Isarra, e incluye el pedido de tratamiento de una ordenanza destinada a prohibir la promoción, realización y difusión de las denominadas terapias de conversión o reorientación sexual dentro del partido de Ramallo.

    lavozderamallo.com.ar

    La organización Orgullo Ramallo presentó una nota ante el Honorable Concejo Deliberante solicitando el tratamiento de dos proyectos orientados a fortalecer la protección de los derechos humanos y prevenir nuevas formas de violencia ejercidas en entornos digitales.

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    Orgullo Ramallo presentó iniciativas en el Concejo Deliberante

    La organización Orgullo Ramallo presentó una nota ante el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo solicitando el tratamiento de dos proyectos vinculados a la ampliación de derechos humanos, la diversidad sexual y la prevención de nuevas formas de violencia en entornos digitales, en el marco de políticas locales de inclusión y protección ciudadana.

    Propuesta contra las terapias de conversión y por derechos LGBTI+

    Uno de los proyectos ingresados plantea la prohibición de la promoción, realización y difusión de las denominadas terapias de conversión o reorientación sexual dentro del partido de Ramallo. Desde la organización remarcaron que la iniciativa cobra especial relevancia en el contexto del Día Internacional del Orgullo LGBT+, que se conmemora cada 28 de junio.

    Programa municipal contra la violencia digital y protección de la intimidad

    El segundo proyecto propone la creación de un Programa Municipal de Prevención y Sanción de la Violencia Digital y Protección de la Intimidad. La iniciativa incluye acciones de concientización, asistencia a víctimas y mecanismos de prevención frente a casos de hostigamiento digital, difusión no consentida de material íntimo y el uso de inteligencia artificial para generar contenidos manipulados o “deepfakes”.

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