viernes 26 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Concejo Deliberante de Ramallo reconoció a deportistas, vecinos y a El Paraíso

    El HCD de Ramallo distinguió a atletas, vecinos y a El Paraíso por su aporte deportivo, social e histórico al distrito.

    26 de junio de 2026 - 14:30
    Antes del inicio de la sesión ordinaria de este jueves, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo realizó la entrega de distintas resoluciones de reconocimiento a deportistas, vecinos y a la localidad de El Paraíso.

    Antes del inicio de la sesión ordinaria de este jueves, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo realizó la entrega de distintas resoluciones de reconocimiento a deportistas, vecinos y a la localidad de El Paraíso.

    metafm.com.ar

    El Honorable Concejo Deliberante de Ramallo realizó un emotivo acto de reconocimientos antes del inicio de la sesión ordinaria de este jueves, donde se distinguió a deportistas, vecinos y a la localidad de El Paraíso por su trayectoria, logros y aporte al desarrollo social, cultural y deportivo del distrito.

    Lee además
    Con el objetivo de promover el cuidado del arbolado público y garantizar que las tareas de poda se realicen de acuerdo con criterios técnicos y ambientales, se desarrolló en Pérez Millán un Curso de Capacitación para Trabajadores de Poda que reunió a participantes de distintos sectores de la comunidad.

    Pérez Millán avanza con un padrón municipal de podadores tras una capacitación clave
    La presentación fue dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, Marcela Isarra, e incluye el pedido de tratamiento de una ordenanza destinada a prohibir la promoción, realización y difusión de las denominadas terapias de conversión o reorientación sexual dentro del partido de Ramallo.

    Orgullo Ramallo impulsa proyectos contra terapias de conversión y violencia digital en el HCD

    Reconocimiento a deportistas locales y trayectoria deportiva

    El acto incluyó la distinción a Juan Pedro Bertoluzi, destacado por sus logros en el vóley y su participación en la Selección Argentina, consolidándose como referente deportivo local.

    También fue homenajeado el equipo femenino de Newcom +50 del Club Paraná Ramallo, que logró consagrarse campeón invicto en un torneo nacional disputado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, representando con orgullo al distrito.

    Homenaje a vecinos por la travesía del Ciclo Citroën

    En otro tramo de la ceremonia, el cuerpo deliberativo reconoció a Luis Saisi, Mónica Pacchioni y Oscar Tardío por su participación en la travesía denominada «Ciclo Citroën».

    El recorrido unió Ramallo con la provincia de Misiones, en un homenaje especial a Juan María “Flaco” Traverso, ícono del automovilismo argentino, destacando el valor simbólico y cultural de la iniciativa.

    El Paraíso celebró su 143° aniversario con reconocimiento institucional

    Finalmente, el Concejo Deliberante entregó una resolución conmemorativa por el 143° aniversario de la localidad de El Paraíso.

    El reconocimiento puso en valor la historia, la identidad y el crecimiento de la comunidad, resaltando su aporte al desarrollo del Partido de Ramallo a lo largo de más de un siglo de historia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pérez Millán avanza con un padrón municipal de podadores tras una capacitación clave

    Orgullo Ramallo impulsa proyectos contra terapias de conversión y violencia digital en el HCD

    Ramallo fue sede de la 18° Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

    Juegos Bonaerenses: Ramallo superó la inscripción del año pasado en Cultura

    Ramallo: Fiplasto advierte posibles cortes de gas y reduce su producción en plena crisis energética

    Ramallo: El Hospital Gomendio tiene solo 400 donantes al año y necesita más de 700 para abastecerse

    Ramallo: el sindicato municipal reclama 15% de aumento y denuncia pérdida salarial del 58%

    Ramallo: deterioro de puentes en la Autopista Buenos Aires-Rosario enciende alarmas por falta de obras

    Ramallo: inauguraron la primera etapa de la restauración de la histórica estación ferroviaria

    Bromatología de Ramallo refuerza controles en carnicerías con análisis de carne y chacinados

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Agustina Anahí Weller y Lautaro Fabián González viajan a Brasil para representar a Salto y al país en una competencia internacional de Taekwondo.

    Salto: Weller y González representarán a la ciudad en el Mega Open de Taekwondo en Brasil

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Hurto en Peatonal San Nicolás: aprehendieron a una joven tras sustraer un par de zapatillas de un comercio

    Hurto en Peatonal San Nicolás: aprehendieron a una joven tras sustraer un par de zapatillas de un comercio
    Agustín Canapino decidió aliviar un poco su intensa actividad de 2025, cuando compitió regularmente en TC, TC PickUp y Turismo Carretera 2000 (ganó los tres títulos), sumándole sobre el final de la temporada en Turismo Nacional.

    Arrecifes: Agustín Canapino vuelve a correr en tres categorías del automovilismo argentino

    El paro fue resuelto por los trabajadores nucleados en CICOP luego de una asamblea en la que manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa el sistema público de salud en el distrito.

    Nuevo paro de CICOP en San Pedro: habrá atención comunitaria en Villa Depietri

    Antes del inicio de la sesión ordinaria de este jueves, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo realizó la entrega de distintas resoluciones de reconocimiento a deportistas, vecinos y a la localidad de El Paraíso.

    El Concejo Deliberante de Ramallo reconoció a deportistas, vecinos y a El Paraíso

    Las tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento que Autovía del Mercosur lleva adelante en el Complejo Ferrovial Zárate–Brazo Largo para reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de circulación.

    Zárate – Brazo Largo: reparan barandas del Puente Mitre en un plan de mantenimiento