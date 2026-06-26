El Concejo Deliberante de Ramallo reconoció a deportistas, vecinos y a El Paraíso

Antes del inicio de la sesión ordinaria de este jueves, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo realizó la entrega de distintas resoluciones de reconocimiento a deportistas, vecinos y a la localidad de El Paraíso.

El Honorable Concejo Deliberante de Ramallo realizó un emotivo acto de reconocimientos antes del inicio de la sesión ordinaria de este jueves, donde se distinguió a deportistas, vecinos y a la localidad de El Paraíso por su trayectoria, logros y aporte al desarrollo social, cultural y deportivo del distrito.

Orgullo Ramallo impulsa proyectos contra terapias de conversión y violencia digital en el HCD

Pérez Millán avanza con un padrón municipal de podadores tras una capacitación clave

El acto incluyó la distinción a Juan Pedro Bertoluzi, destacado por sus logros en el vóley y su participación en la Selección Argentina, consolidándose como referente deportivo local.

También fue homenajeado el equipo femenino de Newcom +50 del Club Paraná Ramallo, que logró consagrarse campeón invicto en un torneo nacional disputado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, representando con orgullo al distrito.

En otro tramo de la ceremonia, el cuerpo deliberativo reconoció a Luis Saisi, Mónica Pacchioni y Oscar Tardío por su participación en la travesía denominada «Ciclo Citroën».

El recorrido unió Ramallo con la provincia de Misiones, en un homenaje especial a Juan María “Flaco” Traverso, ícono del automovilismo argentino, destacando el valor simbólico y cultural de la iniciativa.

El Paraíso celebró su 143° aniversario con reconocimiento institucional

Finalmente, el Concejo Deliberante entregó una resolución conmemorativa por el 143° aniversario de la localidad de El Paraíso.

El reconocimiento puso en valor la historia, la identidad y el crecimiento de la comunidad, resaltando su aporte al desarrollo del Partido de Ramallo a lo largo de más de un siglo de historia.