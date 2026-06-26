El Concejo Deliberante de Ramallo reconoció a deportistas, vecinos y a El Paraíso

El Honorable Concejo Deliberante de Ramallo realizó un emotivo acto de reconocimientos antes del inicio de la sesión ordinaria de este jueves, donde se distinguió a deportistas, vecinos y a la localidad de El Paraíso por su trayectoria, logros y aporte al desarrollo social, cultural y deportivo del distrito.
Reconocimiento a deportistas locales y trayectoria deportiva
El acto incluyó la distinción a Juan Pedro Bertoluzi, destacado por sus logros en el vóley y su participación en la Selección Argentina, consolidándose como referente deportivo local.
También fue homenajeado el equipo femenino de Newcom +50 del Club Paraná Ramallo, que logró consagrarse campeón invicto en un torneo nacional disputado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, representando con orgullo al distrito.
Homenaje a vecinos por la travesía del Ciclo Citroën
En otro tramo de la ceremonia, el cuerpo deliberativo reconoció a Luis Saisi, Mónica Pacchioni y Oscar Tardío por su participación en la travesía denominada «Ciclo Citroën».
El recorrido unió Ramallo con la provincia de Misiones, en un homenaje especial a Juan María “Flaco” Traverso, ícono del automovilismo argentino, destacando el valor simbólico y cultural de la iniciativa.
El Paraíso celebró su 143° aniversario con reconocimiento institucional
Finalmente, el Concejo Deliberante entregó una resolución conmemorativa por el 143° aniversario de la localidad de El Paraíso.
El reconocimiento puso en valor la historia, la identidad y el crecimiento de la comunidad, resaltando su aporte al desarrollo del Partido de Ramallo a lo largo de más de un siglo de historia.