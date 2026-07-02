El Rally de Pergamino tendrá su 15ª edición del 17 al 19 de julio

Entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio, Pergamino volverá a ser sede del 15° Rally de Pergamino , que este año será la quinta fecha del Campeonato Regional de Rally . La competencia se disputará bajo la denominación de Gran Premio Grupo Montanari - Homenaje Trayectoria Gustavo Quarchioni.

Con una importante expectativa de participación y público, la organización confirmó que el evento contará con dos tramos especiales y una fuerte presencia de binomios locales y regionales, consolidando a Pergamino como uno de los clásicos del calendario.

Organización en marcha

En diálogo con el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1, el integrante de la comisión del Campeonato Regional de Rally y uno de los organizadores del evento, José Martínez, destacó el avance de los preparativos. “Viene todo muy lindo, con un muy buen apoyo de la Municipalidad y de empresas privadas. Eso nos permite llevar adelante la carrera sin inconvenientes”, señaló.

Caminos y lugares para el público

Uno de los aspectos más esperados por los fanáticos es el recorrido. José Martínez detalló los sectores donde el público podrá seguir la competencia de cerca. “Vamos a utilizar dos pruebas especiales. Una es Ruta 32-Fontezuela, que es al revés de la que veníamos usando. Ahí el público puede ubicarse pasando el puente de Fontezuela, donde se abre un sector muy lindo para ver los autos a alta velocidad”, explicó.

El organizador remarcó un punto característico de ese tramo: “Hay un curvón a la izquierda que se toma casi a fondo, y ahí se ve muy bien a los autos grandes, los Maxi Rally y Junior, que vienen permanentemente de costado”.

Sobre la segunda prueba especial, Fontezuela-La Rural, detalló: “Es un tramo muy técnico, con muchos accesos desde caminos laterales. La gente se puede ubicar en distintos puntos y ver la carrera en varios sectores”. También destacó un lugar particular: “El ingreso pavimentado hacia la planta de Monsanto es espectacular, porque los autos saltan al pasar de tierra a asfalto y se despegan del piso”.

Formato y una posible modificación

La competencia estará compuesta por cuatro rulos (ocho pruebas especiales en total), que se distribuirán entre el sábado 18 y el domingo 19. Sin embargo, la organización evalúa una posible modificación del cronograma en función de la participación de la Selección Argentina en el Mundial. Si el equipo nacional disputara la final, se prevé que la actividad se concentre con tres rulos el sábado y solo uno el domingo (la final del Mundial está programada para el domingo 19 a las 16:00), mientras que si no ocurre, el esquema será de dos rulos por jornada.

Un campeonato en crecimiento

José Martínez destacó además el presente del campeonato, que atraviesa un crecimiento sostenido en cantidad de participantes y nivel competitivo. En la última fecha disputada en Salto participaron 54 binomios, mientras que para Pergamino se espera una cifra cercana a los 63 o 64 autos. “Viene muy bien la categoría, con una buena organización y una gran difusión. Empezamos el año con 35 autos en San Pedro y hoy estamos en un número mucho más alto”, señaló.

El viernes 17 la largada simbólica

El fin de semana comenzará el viernes 17 con la verificación técnica desde la mañana y posteriormente las pruebas libres en el camino a Tambo Nuevo, frente al Parque Industrial de Pergamino. Por la tarde-noche se desarrollará la tradicional largada simbólica, que este año tendrá como escenario la zona de avenida Alsina, frente a la Escuela Municipal de Bellas Artes, a diferencia del año pasado cuando se realizó en el Parque Belgrano. Desde allí, los autos realizarán un recorrido urbano antes de dirigirse al Parque Municipal, donde estará instalado el Parque de Asistencia.

Homenaje a Gustavo Quarchioni

El 15° Rally de Pergamino tendrá un fuerte componente emotivo con el homenaje a Gustavo Quarchioni, quien en este rally alcanzará las 150 carreras disputadas. “En esta oportunidad lo va a navegar por primera vez su hijo, que viene ser campeón de cuatriciclos en el Rally de Santa Fe”, adelantó José Martínez.

Protagonistas pergaminenses

Entre los protagonistas locales confirmados se encuentran varios binomios de Pergamino. Carlos Abal volverá a competir acompañado por José Martínez, con quien ya compartió la edición anterior del Rally de Pergamino, en un Volkswagen Gol Trend de la Clase N7. “Hace muchos años que estoy en la butaca derecha y este año voy a navegar nuevamente a Carlos Abal. Ya el año pasado hicimos una buena carrera y este año repetimos”, contó Martínez.

Auto Abal El Volkswagen Gol Trend de la Clase N7 del binomio pergaminense Carlos Abal-José Martínez. CAMPEONATO REGIONAL DE RALLY

También estarán presentes los pergaminenses José Luis Lavezzari, Nicolás Bongiovanni (ganador de la categoría N7 en la fecha anterior en Salto), además de Marcelo Carranza acompañado por José González en la N1, y el binomio integrado por Oscar Moreno junto a Claudio Garavano, entre otros.

Con caminos definidos, fuerte presencia de binomios locales y una organización que ya está en marcha, el Rally de Pergamino se prepara para una nueva edición que promete velocidad, espectáculo y una muy buena convocatoria de público en los caminos rurales del Partido.