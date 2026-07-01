Ramallo: la Secundaria 7 de El Paraíso ganó la etapa local de los Juegos Bonaerenses en grupos de cumbia

La Escuela Secundaria Nº 7 “M. Luján Pórfido de Barri”, de El Paraíso, se consagró ganadora de la Etapa Local de Cultura en la competencia de Grupos de Cumbia y será la encargada de representar a Ramallo en la Etapa Regional de los Juegos Bonerenses. metafm.com.ar

En el marco de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, la Escuela Secundaria Nº 7 “M. Luján Pórfido de Barri”, de la localidad de El Paraíso, partido de Ramallo, se consagró ganadora en la disciplina Grupos de Cumbia, tras una destacada presentación en el Auditorio Libertador de Villa Ramallo, donde participaron distintas instituciones educativas del distrito.

Competencia local en el Auditorio Libertador de Villa Ramallo La instancia local de Cultura de los Juegos Bonaerenses se desarrolló en el Auditorio Libertador, en Villa Ramallo, con la participación de diversos establecimientos educativos del distrito. La jornada reunió a jóvenes talentos que compitieron en distintas disciplinas artísticas, en un clima de encuentro, creatividad y expresión cultural. En ese contexto, la categoría Grupos de Cumbia se destacó por su convocatoria y nivel de presentaciones, consolidándose como una de las más atractivas del certamen.

El grupo ganador y sus integrantes El primer puesto fue para el grupo representante de la Escuela Secundaria Nº 7 de El Paraíso, integrado por Jeremías Rojas, Román Mozzi, Santo Pérez, Camilo Monzón y Fermín Ullua. Los estudiantes lograron destacarse con una presentación que les permitió obtener el pase a la siguiente instancia del certamen, representando a su institución y a la localidad en la competencia cultural más importante de la provincia.

Camino a la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses Con este resultado, la Secundaria Nº 7 avanzó a la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, donde competirá frente a ganadores de otros distritos. La nueva instancia será clave para definir quiénes continúan en carrera hacia las finales provinciales. Desde la institución educativa destacaron el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los estudiantes, que ahora se preparan para un desafío de mayor exigencia en el plano artístico y competitivo.

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