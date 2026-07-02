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    • San Nicolás: Cáritas pidió colaborar con donaciones en buen estado para ayudar a más familias

    La organización de San Nicolás recordó cómo preparar ropa y otros elementos antes de donarlos para agilizar la clasificación y garantizar una asistencia digna.

    2 de julio de 2026 - 14:18
    La organización invitó a los vecinos a&nbsp;acercar sus colaboraciones a la parroquia o capilla más cercana, donde podrán conocer cuáles son las necesidades puntuales de cada comunidad. Asimismo, informó que&nbsp;Cáritas Central, ubicada en Rivadavia 106 de San Nicolás, continúa recibiendo donaciones.

    La organización invitó a los vecinos a acercar sus colaboraciones a la parroquia o capilla más cercana, donde podrán conocer cuáles son las necesidades puntuales de cada comunidad. Asimismo, informó que Cáritas Central, ubicada en Rivadavia 106 de San Nicolás, continúa recibiendo donaciones.

    Opinando San Nicolás

    Cáritas renovó su convocatoria a la comunidad de la ciudad de San Nicolás para colaborar con donaciones en buen estado, una acción que permite fortalecer la asistencia a las familias que más lo necesitan. La institución brindó recomendaciones para facilitar la tarea de los voluntarios y asegurar que cada elemento llegue en condiciones adecuadas a quienes serán sus destinatarios.

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    Cómo preparar las donaciones para colaborar con Cáritas

    Desde la organización explicaron que una correcta preparación de las donaciones resulta fundamental para agilizar el proceso de clasificación y posterior distribución. Por ese motivo, invitaron a los vecinos a acercar sus colaboraciones a la parroquia o capilla más cercana, donde además podrán informarse sobre las necesidades específicas de cada comunidad.

    Asimismo, recordaron que Cáritas Central, ubicada en Rivadavia 106 de San Nicolás, continúa recibiendo donaciones de manera permanente para atender la creciente demanda de asistencia social.

    Uno de los ejes de la campaña apunta a promover una donación responsable. En ese sentido, desde la institución proponen una pregunta sencilla pero significativa antes de entregar cualquier prenda: "¿Me pondría yo la ropa que estoy separando para dar?". La iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de ofrecer elementos que realmente puedan ser reutilizados por otras personas.

    Qué condiciones deben tener la ropa y los elementos donados

    Cáritas detalló que la ropa donada debe encontrarse limpia, en buen estado, sin roturas y con todos sus botones y cierres completos. Además, recomendaron que las prendas sean clasificadas antes de ser entregadas para facilitar el trabajo de los equipos de voluntarios.

    En ese sentido, solicitaron que las donaciones sean colocadas en bolsas o cajas y separadas según correspondan a ropa de hombre, mujer o niños. Esta organización previa reduce considerablemente los tiempos de clasificación y permite responder con mayor rapidez a las necesidades de las familias.

    Los voluntarios remarcaron que cada detalle cuenta y que una donación correctamente preparada representa un importante ahorro de tiempo y esfuerzo, permitiendo concentrar más recursos en la asistencia directa.

    La importancia de donar con responsabilidad y compromiso

    Desde Cáritas destacaron que el trabajo solidario es posible gracias al compromiso permanente de cientos de voluntarios y de toda la comunidad que acompaña cada campaña con sus aportes.

    La organización subrayó que donar en buenas condiciones no solo facilita la logística, sino que también constituye un gesto de respeto hacia quienes reciben la ayuda, preservando su dignidad y garantizando que los elementos entregados puedan ser utilizados inmediatamente.

    Finalmente, reiteraron la invitación a todos los vecinos de San Nicolás a sumarse a esta iniciativa solidaria acercando ropa y otros elementos en condiciones óptimas, recordando que cada colaboración, por pequeña que parezca, puede marcar una diferencia concreta en la vida de una familia que atraviesa una situación de vulnerabilidad.

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