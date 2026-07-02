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    Los Minions regresan a la pantalla grande: Minions & Monstruos llega este viernes a Cinema Pergamino

    Ademásde Los Minions, continúan en cartel Toy Story 5, Supergirl y Obsessión, mientras que el 8 de julio habrá una avant premiere de Moana (live action).

    2 de julio de 2026 - 16:03
    La nueva aventura de Los Minions desembarca en Cinema Pergamino.

    La nueva aventura de Los Minions desembarca en Cinema Pergamino.

    PRENSA

    La cartelera de Cinema Pergamino suma desde este viernes una de las propuestas familiares más esperadas de la temporada: Minions & Monstruos, la nueva producción de Illumination que amplía el universo de los entrañables personajes amarillos con una aventura cargada de humor, acción y referencias al cine clásico. Además, continúan en cartel Toy Story 5, Supergirl y Obsessión, mientras que el 8 de julio habrá una avant premiere de Moana (live action).

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    Tras el éxito mundial de Mi Villano Favorito 4, el estudio apuesta por un nuevo capítulo de su franquicia animada, esta vez con una historia ambientada en el Hollywood de la década de 1920. Allí, los Minions sueñan con triunfar en la industria cinematográfica, pero su afán por filmar la película perfecta los llevará a liberar criaturas monstruosas que pondrán al mundo entero en peligro.

    Dirigida por Pierre Coffin, creador y voz original de los Minions, la película combina comedia, aventura y animación con el estilo irreverente que convirtió a la saga en un fenómeno internacional. Como curiosidad, el reconocido director argentino Andy Muschietti, realizador de It, participa en uno de los doblajes de la versión del filme.

    Minions & Monstruos

    Embed - Minions & Monsters - Trailer español

    La historia transcurre mucho antes de que los Minions conozcan a Gru. Tres de ellos llegan a Hollywood con la ilusión de convertirse en cineastas y convencer a un importante director de producir su proyecto. Sin embargo, la falta de monstruos reales para la filmación los lleva a realizar un experimento tan insólito como peligroso: invocan criaturas que pronto escapan a su control y desatan un caos global. A partir de ese momento, deberán dejar de lado sus torpezas para intentar salvar al planeta.

    Con una duración de 90 minutos y calificación apta para todo público, "Minions & Monstruos" se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia durante las próximas vacaciones de invierno.

    Además del estreno, Cinema Pergamino mantiene en cartel Toy Story 5, Supergirl y el thriller Obsesión. A su vez, el próximo miércoles 8 de julio ofrecerá la avant premiere de Moana (live action), una de las producciones más esperadas de Disney para este año.

    El fenómeno mundial de Los Minions

    Desde su primera aparición en la película Mi Villano Favorito, los Minions se transformaron en uno de los fenómenos de animación más exitosos de las últimas décadas. Su popularidad llevó al desarrollo de películas propias como Minions y Minions El Origen de Gru, además de continuar formando parte de la exitosa saga de Gru.

    La combinación de humor visual, lenguaje propio y personajes fácilmente reconocibles convirtió a los Minions en íconos de la cultura popular a nivel mundial. Cada nueva entrega ha logrado convocar a millones de espectadores en distintos países, consolidando una franquicia que continúa renovándose para nuevas generaciones.

    Con Minions & Monstruos, la saga apuesta nuevamente a la comedia familiar y a la aventura, ofreciendo una propuesta ideal para las vacaciones de invierno y para quienes disfrutan de las historias ligeras, llenas de acción y diversión.

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