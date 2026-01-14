Una casa argentina que está en Escobar ganó un premio internacional de arquitectura

Una residencia privada ubicada en Escobar fue premiada como mejor proyecto residencial, de entre 125 nominados -pertenecientes a 22 países-, por los Golden Trezzini Awards, los premios internacionales que vinculan arquitectura y arte y se celebran anualmente en el Museo Hermitage de San Petersburgo.

Orillas House es obra del arquitecto argentino Axel Gerlero , quien en 2024 ya había recibido un galardón por otro de sus proyectos: Laguna House, que ganó como Mejor Residencia Individual de Arquitectura y Mejor Propiedad Residencial 5 Estrellas ( Argentina ) en los Americas Property Awards, y que fue nominado a Mejor Residencia de Lujo de América.

El certamen es de base abierta: cualquier estudio puede postularse. El proceso comienza a principios de año y se desarrolla en distintas instancias de evaluación hasta llegar a los finalistas, que se anuncian hacia fin de año. En la categoría Proyecto de Vivienda, solo tres obras llegaron a la final: una de Argentina, una de Rusia y una de Grecia. La ganadora fue la argentina.

El dato no es menor: de los 125 proyectos presentados, hubo participantes de 22 países. Los latinoamericanos fueron apenas 10, y los argentinos, solo 3. Aun así, el premio viajó llegó al sur del continente americano.

El lema del certamen es “Architecture as Art”, porque pone en valor a la arquitectura como una disciplina artística, destacando proyectos con alto contenido conceptual, cultural y expresivo.

Por su parte, integrado por más de 200 expertos de 35 países, entre arquitectos, académicos, directores de museos y referentes culturales, evalúa proyectos con alto contenido conceptual, expresivo y cultural. Entre sus miembros figuran nombres de peso pesado como Lord Norman Foster, Lady Elena Ochoa Foster, Emilia Kabakov, Santiago Calatrava, Daniel Libeskind, Mario Botta y Massimiliano Fuksas.

En ese contexto, el jurado destacó la capacidad del proyecto ganador para transformar la vivienda en una escultura habitable, donde forma, material y paisaje se integran en una experiencia única. Según Gerlero, ese fue uno de los motivos clave del reconocimiento: “La institución tiene una orientación muy marcada a premiar el vínculo entre arquitectura y arte, y esta casa es bastante jugada”.

¿Cómo es la casa argentina premiada?

Ubicada a orillas de un lago, el proyecto de 379 m2 cubiertos se desarrolla en tres niveles y propone un recorrido continuo entre espacios interiores y exteriores, con una fuerte presencia de hormigón y madera trabajados de manera curva, alejándose de la rigidez formal habitual en la arquitectura residencial de alta gama. “Usar hormigón curvo fue lo más relevante del proyecto”, explicó el arquitecto.

De acuerdo a lo expresado por el arquitecto, cuando ideó el proyecto detectó una demanda creciente por formas más orgánicas, espacios fluidos y una relación más intensa entre interior y exterior, y ya no líneas rectas, techos planos y expresiones minimalistas repetidas.

“Muchas casas de lujo empezaron a verse iguales. Los clientes buscaban algo distinto: más movimiento, más identidad, más conexión con el paisaje y más detalle personalizado en cada proyecto”, explicó Gerlero.

Ese cambio no quedó en una obra aislada. “Hoy los clientes se acercan a pedirnos este tipo de diseños, más curvas, más impronta. Buscan una arquitectura con carácter”, señaló.

Fuente: La Nación.