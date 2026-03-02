lunes 02 de marzo de 2026
    • Arba cambia el esquema del Impuesto Automotor 2026 y comienza el pago mensual

    Desde este año, Arba modifica la modalidad del Impuesto Automotor en la provincia de Buenos Aires. El 10 de marzo vence la primera cuota.

    2 de marzo de 2026 - 13:38
    La primera fecha de vencimiento del Impuesto Automotor operará el martes 10 de marzo.

    La primera fecha de vencimiento del Impuesto Automotor operará el martes 10 de marzo.

    ARBA

    La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) recordó que ya rige el nuevo esquema de pago del Impuesto Automotor 2026. A partir de marzo, el tributo dejará de abonarse de manera bimestral y pasará a un sistema de cuotas mensuales.

    Un nuevo esquema con 10 vencimientos

    Según detallaron desde el organismo, el nuevo sistema contempla diez vencimientos consecutivos que se extenderán desde marzo hasta diciembre. Hasta el año pasado, el impuesto se pagaba cada dos meses, pero con esta modificación los contribuyentes deberán cumplir con un calendario mensual.

    La primera fecha de vencimiento operará el martes 10 de marzo de 2026. Ese mismo día también se podrá optar por el pago anual anticipado.

    Calendario completo del Impuesto Automotor 2026

    Arba difundió el cronograma oficial de vencimientos:

    *Cuota 1 y pago anual: martes 10 de marzo

    *Cuota 2: jueves 9 de abril

    *Cuota 3: jueves 7 de mayo

    *Cuota 4: martes 9 de junio

    *Cuota 5: miércoles 8 de julio

    *Cuota 6: martes 11 de agosto

    *Cuota 7: jueves 10 de septiembre

    *Cuota 8: viernes 9 de octubre

    *Cuota 9: martes 10 de noviembre

    *Cuota 10: jueves 10 de diciembre

    Descuentos para contribuyentes cumplidores

    Al igual que en otros tributos provinciales, continúan vigentes las bonificaciones para quienes estén al día y no registren deudas: 15% de descuento para quienes opten por el pago anual anticipado. 10% de descuento para quienes elijan abonar en cuotas.

    Desde Arba aclararon que ambos beneficios aplican con cualquier medio de pago, siempre que el contribuyente no tenga obligaciones pendientes.

    De este modo, el 2026 marca un cambio importante en la forma de abonar las Patentes en la provincia, con un esquema más extendido en el tiempo pero con incentivos para quienes mantengan sus obligaciones fiscales al día.

