    • Fútbol: Defensores Unidos de Zárate rescató un empate ante Arsenal

    El "Celeste" de Zárate logró igualar 1-1 ante Arsenal de Sarandí tras un primer tiempo complicado, con la mística de su capitán como salvavidas del equipo.

    2 de marzo de 2026 - 11:20
    En una tarde que comenzó al borde del abismo, Defensores Unidos logró rescatar un empate 1-1 frente a Arsenal de Sarandí en Villa Fox.&nbsp;

    En una tarde que comenzó al borde del abismo, Defensores Unidos logró rescatar un empate 1-1 frente a Arsenal de Sarandí en Villa Fox. 

    Enlace Crítico

    En Villa Fox, Defensores Unidos logró rescatar un empate 1-1 ante Arsenal de Sarandí por la tercera fecha de la Primera B Metropolitana. Tras 40 minutos de desconcierto total y oportunidades desperdiciadas por ambos equipos, el capitán Martín Giménez se convirtió en la figura que sostuvo al "Celeste" y evitó la derrota en una tarde de fútbol complicada, en la ciudad de Zárate.

    CADU sufrió un vendaval de fútbol en la primera mitad

    Desde el inicio, el planteo táctico de Martín Rolón sorprendió con un "falso nueve", pero la estrategia se derrumbó rápidamente. Ivo Kestler y Lucas Franco marcaron la diferencia y pusieron a CADU contra las cuerdas, con defensas desordenadas y el arquero Fabricio Henricot desorientado ante cada ataque.

    La reacción del capitán y la esperanza del empate

    Martín Giménez fue el protagonista del segundo tiempo: tras fallar un penal, se redimió con un gol que devolvió la vida al equipo. Su entrega y sentido de pertenencia revitalizaron al "Celeste", mientras Lautaro Montani y Alan Sosa también tuvieron chances de ampliar el marcador en los minutos finales.

    Debuts y señales de alerta para lo que viene

    El partido dejó el debut de Tiziano Girard, promesa de la cantera, y mostró detalles que el equipo debe mejorar defensivamente. CADU deberá afinar su rendimiento para enfrentar a Excursionistas y luego al clásico contra Villa Dálmine, en un tramo clave de la temporada donde cada error puede costar caro.

