lunes 23 de febrero de 2026
    • Cultura y espectáculos

    Wardeh Al Lubnan representará a Pergamino en un festival internacional en Brasil

    El grupo dirigido por la profesora Yessica Sabas fue seleccionado para participar del Intercambio Cultural de Danza en Florianópolis, Brasil.

    23 de febrero de 2026 - 15:12
    Con la pasión y el orgullo de sus raíces sirio-libanesas, Wardeh Al Lubnan se prepara para llevar el nombre de Pergamino a Brasil.

    Con la pasión y el orgullo de sus raíces sirio-libanesas, Wardeh Al Lubnan se prepara para llevar el nombre de Pergamino a Brasil.

    La agrupación, dirigida por la profesora Yessica Sabas, llega a esta instancia luego de un brillante desempeño en la final de la Liga Internacional de Danzas (LID), que se realizó del 21 al 24 de noviembre de 2025 en Villa Carlos Paz, Córdoba.

    En esa competencia también participaron alumnas de la escuela del Club Sirio Libanés de Pergamino, igualmente bajo la dirección de Sabas. Ambos grupos representaron a la ciudad y lograron destacarse entre delegaciones de distintos puntos del país.

    Uno de los momentos más importantes fue cuando una de las coreografías presentadas resultó elegida para representar a la Argentina en el festival que se realizará en Florianópolis. Además, la profesora Sabas recibió un reconocimiento especial por su labor y fue invitada a participar del encuentro con gastos pagos.

    Un sueño que necesita apoyo

    Si bien el logro artístico ya es motivo de orgullo para Pergamino, el viaje implica costos que deben ser afrontados por las integrantes del grupo. Por este motivo, desde la escuela Wardeh Al Lubnan impulsaron una campaña solidaria para recaudar fondos y poder concretar este importante desafío internacional.

    Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: yessica.danza

    De esta manera, la comunidad tiene la oportunidad de acompañar y apoyar a estas jóvenes artistas que llevarán el nombre de Pergamino y de la Argentina a un escenario internacional.

    Wardeh Al Lubnan: más de 20 años sembrando cultura y danza

    Desde su creación en 2005, Wardeh Al Lubnan se consolidó como un espacio dedicado a difundir y preservar las raíces sirio-libanesas a través de la danza, convirtiéndose en un referente cultural en la ciudad.

    Wardeh Al Lubnan nació en el año 2005 impulsado por la profesora Yessica Sabas, con el objetivo de mantener vivas y compartir sus raíces sirio-libanesas a través del arte. Lo que comenzó como un proyecto cargado de identidad y sentimiento, hoy es una escuela con más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida.

    “Es algo que realizo con mucho orgullo, compromiso y profundo amor —expresa la profesora—. Hoy, con más de 20 años recorridos en este bello arte, siento la necesidad de agradecer a todas las alumnas que pasaron por este espacio, porque el crecimiento fue mutuo”.

    A lo largo de estos años, Wardeh Al Lubnan no solo formó bailarinas, sino también una comunidad. Muchas generaciones de alumnas encontraron allí un lugar donde desarrollar su talento, fortalecer la confianza y crear lazos que trascienden el escenario.

    Un espacio para aprender, compartir y crecer

    Actualmente, el enfoque de la escuela está puesto en crear un ambiente cálido, empático y divertido, donde cada alumna se sienta cómoda y motivada para aprender.

    “Como siempre digo, no solo aprendemos a bailar, también la pasamos bien y reforzamos valores que son claves en este ambiente”, sostiene Sabas, destacando la importancia del respeto, el compañerismo y el compromiso dentro y fuera del aula.

    El programa de clases es amplio y variado. Abarca diferentes estilos de danza árabe, desde el clásico y el fusionado hasta —especialmente— el folclórico, uno de los pilares de la institución. Además, se organizan talleres y eventos especiales que permiten a las alumnas profundizar en la cultura árabe, conocer su historia, su música y sus tradiciones.

    La escuela funciona en Conscripto Silva 20 y continúa creciendo, fiel a su esencia: enseñar con pasión, transmitir identidad y formar personas a través del arte.

    Instagram: @wardehallubnan

    Con la pasión y el orgullo de sus raíces sirio-libanesas, Wardeh Al Lubnan se prepara para llevar el nombre de Pergamino a Brasil.
