miércoles 25 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos

    La estudiante de Ingeniería Aeroespacial fue seleccionada para un exigente entrenamiento internacional en Florida y representará a San Nicolás en 2026.

    25 de febrero de 2026 - 18:12
    La joven nicoleña, de 23 años, fue seleccionada para un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se desarrollará en Estados Unidos en abril de 2026.

    La joven nicoleña, de 23 años, fue seleccionada para un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se desarrollará en Estados Unidos en abril de 2026.

    El Norte

    Abril Ariana Demasi, una joven de 23 años oriunda de la ciudad de San Nicolás, fue seleccionada para participar de un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se realizará en Estados Unidos. La estudiante transita un momento clave en su formación profesional y se prepara para una experiencia que combina capacitación técnica, desafíos físicos y proyección internacional.

    Lee además
    La obra mejora la circulación, facilita el acceso y acompaña el crecimiento de uno de los espacios naturales más elegidos por los vecinos.

    El municipio de San Nicolás pavimentó el acceso entre Costanera Alta y Laguna Descubrí
    El Gobierno de la Provincia aprobó un recálculo de las tarifas eléctricas que impactará en el bolsillo de los vecinos de San Nicolás.

    San Nicolás: Aumenta la luz en la Provincia y las facturas llegarán con subas de hasta 17%

    Formación académica y selección internacional

    Demasi estudia Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Tecnológica Nacional y cursa en estado avanzado la carrera de Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de Guerra. A fines de 2025 recibió un correo electrónico que marcaría un antes y un después en su trayectoria: la confirmación oficial de su selección para integrar un reducido grupo internacional.

    El proceso incluyó evaluaciones académicas, técnicas y personales destinadas a elegir perfiles con alto potencial para desarrollarse en entornos aeroespaciales. Según relató la joven, la noticia llegó cuando el año estaba por terminar y aún hoy continúa asimilando la magnitud de la oportunidad.

    “Uno nunca se siente completamente preparado para algo así, pero todo llega en su momento”, expresó al recordar el impacto inicial de la confirmación.

    Actualmente, se encuentra organizando trámites y reuniones previas al viaje previsto para abril de 2026, mientras espera la confirmación definitiva del cronograma del programa.

    Entrenamiento aeroespacial: EVA, buceo y simulación de misiones

    El programa combina formación teórica intensiva con entrenamiento operativo orientado a misiones espaciales reales. Uno de los ejes principales es la capacitación en actividades extravehiculares (EVA), prácticas que replican procedimientos utilizados por astronautas fuera de una nave espacial.

    La preparación incluye ejercicios físicos y técnicos diseñados para desarrollar control respiratorio, concentración y precisión bajo presión. Parte del entrenamiento se realiza en piscinas y aguas abiertas, donde el entorno subacuático permite simular condiciones similares a la microgravedad.

    Además, los participantes estudian el funcionamiento integral de una misión espacial, desde los sistemas de soporte de vida y comunicación hasta la coordinación con equipos en tierra, aspectos clave para operaciones aeroespaciales modernas.

    Experiencia en Florida y el desafío de representar al país

    La instancia presencial se desarrollará en la Space Coast, en Florida, cerca del Centro Espacial Kennedy, uno de los complejos más importantes vinculados a la exploración espacial mundial. Allí, los participantes realizarán actividades académicas, visitas técnicas y recorridos por instalaciones asociadas a lanzamientos y misiones espaciales.

    Existe incluso la posibilidad de que la experiencia coincida con un lanzamiento del programa Artemis II, iniciativa que busca impulsar una nueva etapa en la exploración lunar.

    Para Demasi, el desafío trasciende lo personal. La joven destacó el valor de acceder a una experiencia internacional desde el interior del país y remarcó el potencial científico y tecnológico argentino. “Representar a San Nicolás y a la Argentina no es solo un honor, es una responsabilidad enorme”, afirmó.

    Su objetivo, aseguró, es regresar al país con nuevos conocimientos y vínculos profesionales que permitan aportar al desarrollo nacional del sector aeroespacial. Mientras avanza en los preparativos, también busca sponsors que acompañen el proyecto y hagan posible esta experiencia formativa integral.

    Temas
    Seguí leyendo

    El municipio de San Nicolás pavimentó el acceso entre Costanera Alta y Laguna Descubrí

    San Nicolás: Aumenta la luz en la Provincia y las facturas llegarán con subas de hasta 17%

    Un joven de San Nicolás fue elegido para "Charlie y la fábrica de chocolate" y lanzan campaña solidaria

    San Nicolás: Consejo Escolar definió el menú escolar 2026 con partidas provinciales que no superan los $1.000

    San Nicolás: Expoagro 2026 tendrá delegaciones de 21 países y refuerza su perfil internacional agroindustrial

    San Nicolás: Más limpieza en la ciudad, el Municipio advierte por multas en terrenos sin cuidado

    San Nicolás: Ponen en venta el histórico edificio de LT24, pero los acreedores no cobrarán tras la quiebra

    El consumo de carne en San Nicolás cae a mínimos históricos y carnicerías advierten una fuerte baja en ventas

    Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario

    Chequeos predeportivos: GO San Nicolás impulsa estudios clave para prevenir riesgos y cuidar la salud

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La obra mejora la circulación, facilita el acceso y acompaña el crecimiento de uno de los espacios naturales más elegidos por los vecinos.

    El municipio de San Nicolás pavimentó el acceso entre Costanera Alta y Laguna Descubrí

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La joven nicoleña, de 23 años, fue seleccionada para un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se desarrollará en Estados Unidos en abril de 2026.

    Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos
    El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

    Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    La joven de 24 años fue demorada tras protagonizar incidentes en la zona céntrica.

    Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

    El reconocido chef argentino desembarcará con un parador gastronómico integral en Villa Ramallo, sobre el corredor que une Buenos Aires con Rosario.

    Villa Ramallo: Christian Petersen abrirá Ruta Brangus KM208, un nuevo parador gastronómico sobre la Ruta 9

    La delegación del Registro Civil de San Pedro cuenta con una nueva conducción a cargo de Dominique Loss, quien asumió la responsabilidad de coordinar el organismo provincial en el distrito.

    San Pedro: Dominique Loss asumió al frente de la delegación del Registro Civil