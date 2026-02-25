Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos

La joven nicoleña, de 23 años, fue seleccionada para un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se desarrollará en Estados Unidos en abril de 2026.

Abril Ariana Demasi, una joven de 23 años oriunda de la ciudad de San Nicolás , fue seleccionada para participar de un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se realizará en Estados Unidos . La estudiante transita un momento clave en su formación profesional y se prepara para una experiencia que combina capacitación técnica, desafíos físicos y proyección internacional.

Demasi estudia Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Tecnológica Nacional y cursa en estado avanzado la carrera de Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de Guerra. A fines de 2025 recibió un correo electrónico que marcaría un antes y un después en su trayectoria: la confirmación oficial de su selección para integrar un reducido grupo internacional.

El proceso incluyó evaluaciones académicas, técnicas y personales destinadas a elegir perfiles con alto potencial para desarrollarse en entornos aeroespaciales. Según relató la joven, la noticia llegó cuando el año estaba por terminar y aún hoy continúa asimilando la magnitud de la oportunidad.

“Uno nunca se siente completamente preparado para algo así, pero todo llega en su momento”, expresó al recordar el impacto inicial de la confirmación.

Actualmente, se encuentra organizando trámites y reuniones previas al viaje previsto para abril de 2026, mientras espera la confirmación definitiva del cronograma del programa.

Entrenamiento aeroespacial: EVA, buceo y simulación de misiones

El programa combina formación teórica intensiva con entrenamiento operativo orientado a misiones espaciales reales. Uno de los ejes principales es la capacitación en actividades extravehiculares (EVA), prácticas que replican procedimientos utilizados por astronautas fuera de una nave espacial.

La preparación incluye ejercicios físicos y técnicos diseñados para desarrollar control respiratorio, concentración y precisión bajo presión. Parte del entrenamiento se realiza en piscinas y aguas abiertas, donde el entorno subacuático permite simular condiciones similares a la microgravedad.

Además, los participantes estudian el funcionamiento integral de una misión espacial, desde los sistemas de soporte de vida y comunicación hasta la coordinación con equipos en tierra, aspectos clave para operaciones aeroespaciales modernas.

Experiencia en Florida y el desafío de representar al país

La instancia presencial se desarrollará en la Space Coast, en Florida, cerca del Centro Espacial Kennedy, uno de los complejos más importantes vinculados a la exploración espacial mundial. Allí, los participantes realizarán actividades académicas, visitas técnicas y recorridos por instalaciones asociadas a lanzamientos y misiones espaciales.

Existe incluso la posibilidad de que la experiencia coincida con un lanzamiento del programa Artemis II, iniciativa que busca impulsar una nueva etapa en la exploración lunar.

Para Demasi, el desafío trasciende lo personal. La joven destacó el valor de acceder a una experiencia internacional desde el interior del país y remarcó el potencial científico y tecnológico argentino. “Representar a San Nicolás y a la Argentina no es solo un honor, es una responsabilidad enorme”, afirmó.

Su objetivo, aseguró, es regresar al país con nuevos conocimientos y vínculos profesionales que permitan aportar al desarrollo nacional del sector aeroespacial. Mientras avanza en los preparativos, también busca sponsors que acompañen el proyecto y hagan posible esta experiencia formativa integral.