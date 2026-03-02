Sin gastar de más: las 3 recomendaciones de una especialista para ampliar el hogar

Sin necesidad de hacer grandes cambios, es posible generar amplitud en los espacios para compartir con los seres queridos.

Durante años, la receta para ganar espacio en casa fue casi siempre la misma: tirar paredes y remodelar. Pero cada vez más arquitectos ponen en duda esa lógica y proponen recomendaciones desde una mirada distinta: aprovechar lo que ya existe y potenciarlo con diseño inteligente.

La arquitecta Inma Soria es una de las voces de esta tendencia. Citada por El Mueble, una revista especializada en decoración, la experta explicó: “Una casa pequeña puede parecer mucho más grande sin tirar nada”. ¿De qué forma? A través del diseño consciente y de la comprensión sobre cómo se percibe el espacio. Sus recomendaciones son las siguientes.

Soria destacó la chance de aprovechar la verticalidad. “Viste las paredes con estanterías y decoración”, sugirió. Así, se libera el suelo, se reducen los obstáculos visuales y el espacio respira mejor.

En cuanto al arte y la decoración mural, la arquitecta explicó: “Un cuadro grande siempre funciona mejor que varios pequeños”. Un solo elemento potente ordena visualmente el ambiente y evita el ruido decorativo, algo fundamental cuando los metros son limitados.

2. La luz: el recurso que lo cambia todo

La luz puede transformar por completo la percepción de una vivienda. “La luz lo cambia todo”, explicó Soria. Cuanta más luz natural fluya por la casa, mayor será la sensación de amplitud.

Por eso, insistió en no bloquear ventanas y en favorecer recorridos visuales limpios. Pero también puso el foco en la iluminación artificial bien pensada: “No nos podemos olvidar de la iluminación ambiente, porque cuando se crea en varios espacios de la vivienda lo hace muchísimo más acogedor”. La clave está en sumar distintas capas de luz que aporten profundidad y calidez.

3. Cortinas, lámparas y detalles que elevan el ambiente

Hay gestos simples que tienen un gran impacto visual. Uno de ellos es la elección de las cortinas: “Siempre de suelo a techo”, sugirió Soria. Este truco alarga visualmente las paredes y eleva la percepción de la altura, incluso en casas con techos estándar.

Las lámparas también son protagonistas. La experta sugirió darle “protagonismo a las lámparas en tonos suaves pero con presencia”. No hace falta recurrir a diseños recargados, sino a piezas bien proporcionadas que sumen carácter sin saturar el espacio.

El enfoque de la experta conecta con una realidad cada vez más común: viviendas más chicas que exigen soluciones inteligentes. Frente a la obsesión por derribar paredes, su propuesta invita a repensar el espacio desde la percepción y la coherencia.

Fuente: TN.