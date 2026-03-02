lunes 02 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Sin gastar de más: las 3 recomendaciones de una especialista para ampliar el hogar

    La clave está en el diseño, la luz y algunos trucos visuales que transforman cualquier ambiente sin obras invasivas.

    2 de marzo de 2026 - 08:10
    Sin necesidad de hacer grandes cambios, es posible generar amplitud en los espacios para compartir con los seres queridos.

    Sin necesidad de hacer grandes cambios, es posible generar amplitud en los espacios para compartir con los seres queridos.

    ARQUITECTURA Y DISEÑO.

    Durante años, la receta para ganar espacio en casa fue casi siempre la misma: tirar paredes y remodelar. Pero cada vez más arquitectos ponen en duda esa lógica y proponen recomendaciones desde una mirada distinta: aprovechar lo que ya existe y potenciarlo con diseño inteligente.

    Lee además
    La iluminación ahora es parte activa de la decoración.

    Ni lámpara de techo ni de pie: las tres tendencias en iluminación que ganan lugar en 2026
    La tendencia en pisos de microcemento para 2026 se define por la búsqueda de naturalidad, texturas táctiles y acabados mate que aporten calidez al hogar.

    Adiós piso flotante: la alternativa minimalista, elegante y resistente que es tendencia en 2026

    La arquitecta Inma Soria es una de las voces de esta tendencia. Citada por El Mueble, una revista especializada en decoración, la experta explicó: “Una casa pequeña puede parecer mucho más grande sin tirar nada”. ¿De qué forma? A través del diseño consciente y de la comprensión sobre cómo se percibe el espacio. Sus recomendaciones son las siguientes.

    1. Mirar hacia arriba: decorar en vertical y liberar el piso

    Soria destacó la chance de aprovechar la verticalidad. “Viste las paredes con estanterías y decoración”, sugirió. Así, se libera el suelo, se reducen los obstáculos visuales y el espacio respira mejor.

    En cuanto al arte y la decoración mural, la arquitecta explicó: “Un cuadro grande siempre funciona mejor que varios pequeños”. Un solo elemento potente ordena visualmente el ambiente y evita el ruido decorativo, algo fundamental cuando los metros son limitados.

    2. La luz: el recurso que lo cambia todo

    La luz puede transformar por completo la percepción de una vivienda. “La luz lo cambia todo”, explicó Soria. Cuanta más luz natural fluya por la casa, mayor será la sensación de amplitud.

    Por eso, insistió en no bloquear ventanas y en favorecer recorridos visuales limpios. Pero también puso el foco en la iluminación artificial bien pensada: “No nos podemos olvidar de la iluminación ambiente, porque cuando se crea en varios espacios de la vivienda lo hace muchísimo más acogedor”. La clave está en sumar distintas capas de luz que aporten profundidad y calidez.

    3. Cortinas, lámparas y detalles que elevan el ambiente

    Hay gestos simples que tienen un gran impacto visual. Uno de ellos es la elección de las cortinas: “Siempre de suelo a techo”, sugirió Soria. Este truco alarga visualmente las paredes y eleva la percepción de la altura, incluso en casas con techos estándar.

    Las lámparas también son protagonistas. La experta sugirió darle “protagonismo a las lámparas en tonos suaves pero con presencia”. No hace falta recurrir a diseños recargados, sino a piezas bien proporcionadas que sumen carácter sin saturar el espacio.

    El enfoque de la experta conecta con una realidad cada vez más común: viviendas más chicas que exigen soluciones inteligentes. Frente a la obsesión por derribar paredes, su propuesta invita a repensar el espacio desde la percepción y la coherencia.

    Fuente: TN.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ni lámpara de techo ni de pie: las tres tendencias en iluminación que ganan lugar en 2026

    Adiós piso flotante: la alternativa minimalista, elegante y resistente que es tendencia en 2026

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tres producciones que explican el contexto de lo que ocurre entre Irán, Israel y Estados Unidos.  video
    Entretenimiento

    Tres series de Netflix que explican el trasfondo del enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos
    Desde este lunes y hasta el jueves se desarrollarán las elecciones internas para renovar autoridades en la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio industrial más importante del país. Un total de 8.665 afiliados están habilitados para participar del proceso en la seccional San Nicolás.

    UOM San Nicolás vota la continuidad de Naldo Brunelli al frente del gremio metalúrgico

    En una tarde que comenzó al borde del abismo, Defensores Unidos logró rescatar un empate 1-1 frente a Arsenal de Sarandí en Villa Fox. 

    Fútbol: Defensores Unidos de Zárate rescató un empate ante Arsenal

    La Secretaria General de SUTEBA, Elena Salmerón, reconoció que hay escuelas que tendrán algún inconveniente que se pueda ir conociendo durante los primeros días, pero no que dificulte el inicio de clases. 

    Baradero: Salmerón asegura que la mayoría de las escuelas están listas para iniciar el ciclo lectivo 2026

    Durante la apertura del período de sesiones ordinarias 2026, los bloques opositores expresaron duras críticas y plantearon una serie de reclamos al Ejecutivo municipal, centrados en la falta de obras, la necesidad de mayor transparencia y el fortalecimiento del diálogo institucional.

    Oposición en Ramallo exige obras, transparencia y diálogo en apertura de sesiones 2026