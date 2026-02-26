El Insurance Week 2026 presenta la agenda más ambiciosa del mercado

Este evento es considerado uno de los encuentros más influyentes del sector asegurador en Latinoamérica. INSURANCE WEEK.

El Insurance Week 2026, organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), presentó oficialmente su programa completo. No se trata solo de una sucesión de charlas. La programación refleja una decisión estratégica: colocar al mercado asegurador en el centro de los grandes debates estructurales que están redefiniendo la economía global.

Tres días de ideas, industria y conexiones Del 25 al 27 de marzo en el Park Hyatt Mendoza, reunirá a referentes de Argentina, América Latina, Estados Unidos y Europa en una agenda que combina geopolítica, finanzas internacionales, regulación global, seguros de personas, reaseguros, transformación tecnológica, inteligencia artificial, industria automotriz, reforma laboral y litigiosidad, entre otros temas.

Durante tres jornadas, el evento cruzará miradas provenientes del Banco Mundial, reguladores de América Latina y Estados Unidos, líderes globales del seguro y del reaseguro, referentes de la economía del conocimiento y ejecutivos de industrias clave. El resultado es una agenda que conecta lo macro con lo sectorial, lo global con lo local, y la coyuntura con la visión de largo plazo.

Habrá espacio para analizar los efectos de los eventos climáticos extremos en los modelos de suscripción, el impacto de la inteligencia artificial en la distribución y en la experiencia del cliente, la evolución del reaseguro regional, la reforma laboral en Argentina y los estándares regulatorios internacionales que están moldeando el futuro del negocio.

Insurance Week como plataforma estratégica del sector Pero el Insurance Week es también experiencia. La propuesta se completa con torneos deportivos, encuentros sociales, sunset en bodega y una cena show de clausura en un escenario patrimonial icónico de Mendoza, consolidando un formato que integra conocimiento, relaciones y comunidad. La agenda oficial confirma que el Insurance Week ya no es solo un evento: es una plataforma de pensamiento estratégico para la industria aseguradora latinoamericana. Fuente: 100% Seguro.

