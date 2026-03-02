lunes 02 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero: Salmerón asegura que la mayoría de las escuelas están listas para iniciar el ciclo lectivo 2026

    En Baradero la Secretaria General de SUTEBA indicó que solo la Escuela 27 enfrenta dificultades edilicias, los otros colegios abrirá sus puertas este martes.

    2 de marzo de 2026 - 10:57
    La Secretaria General de SUTEBA, Elena Salmerón, reconoció que hay escuelas que tendrán algún inconveniente que se pueda ir conociendo durante los primeros días, pero no que dificulte el inicio de clases.&nbsp;

    La Secretaria General de SUTEBA, Elena Salmerón, reconoció que "hay escuelas que tendrán algún inconveniente que se pueda ir conociendo durante los primeros días, pero no que dificulte el inicio de clases". 

    tulineadirecta

    Este martes 3 de marzo comenzará el ciclo lectivo 2026 tras el paro docente, y según la Secretaria General de SUTEBA, Elena Salmerón, la mayoría de las escuelas de la ciudad de Baradero se encuentran en condiciones de recibir a los estudiantes. Solo la Escuela 27 presenta inconvenientes que podrían retrasar su inicio de clases, vinculados a reparaciones y fumigaciones.

    Lee además
    El secretario general de ATE, Carlos Morel, habló sobre la manifestación que llevaron adelante en las escalinatas del municipio por el tema de las paritarias.

    Baradero: ATE se manifestó frente al Municipio y profundiza el reclamo por paritarias
    Este año, el 4 de marzo, el Intendente Municipal Esteban Sanzio dejará inaugurado el año legislativo. El acto se desarrollará en el salón de la democracia a las 10 de la mañana, del próximo miércoles.

    Baradero: Sanzio abrirá las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante el próximo miércoles 4 de marzo

    Estado general de las escuelas en el distrito

    Elena Salmerón explicó a #TuRadio que la mayoría de los establecimientos educativos del distrito están aptos para comenzar el ciclo lectivo 2026. Aunque algunas escuelas puedan presentar pequeños inconvenientes menores durante los primeros días, no afectarán el inicio de clases de manera significativa, garantizando la normalidad para la mayoría de los alumnos.

    Escuela 27: principal desafío edilicio

    La escuela ubicada en la isla, conocida como Escuela 27, es el único establecimiento con dificultades que podrían demorar su apertura. Según Salmerón, hace días se abrió la licitación para la reparación del muelle y también se necesitan tareas de fumigación para asegurar condiciones adecuadas de higiene y seguridad antes de recibir a los estudiantes.

    Perspectivas para el inicio de clases 2026

    La Secretaria General de SUTEBA manifestó optimismo respecto al inicio del ciclo lectivo: "Hay escuelas que tendrán algún inconveniente que se pueda ir conociendo durante los primeros días, pero no que dificulte el inicio de clases", aseguró. Con estas declaraciones, se busca transmitir tranquilidad a docentes, familias y alumnos sobre el comienzo del año escolar.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: ATE se manifestó frente al Municipio y profundiza el reclamo por paritarias

    Baradero: Sanzio abrirá las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante el próximo miércoles 4 de marzo

    Educación y empleo: Baradero suma una diplomatura en logística orientada al desarrollo productivo

    Rock en Baradero confirmó la grilla por día para su edición 2026 en el Anfiteatro Municipal

    Curso en Baradero de Peritos Clasificadores de Cereales: abren inscripción con título oficial

    Naufragio y rescate en el río Baradero: nueve personas fueron salvadas tras hundirse una embarcación

    Baradero: Las Peñas del Carnaval impulsaron cultura, turismo y economía local

    Oposición en Ramallo exige obras, transparencia y diálogo en apertura de sesiones 2026

    San Pedro: Nuevos Aires exige informes al Ejecutivo por el traspaso de la Terminal de Ómnibus

    San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El bloque opositor presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo informe cómo continuará la administración del servicio luego de la cesión realizada por San Pedro Farm S.A.

    San Pedro: Nuevos Aires exige informes al Ejecutivo por el traspaso de la Terminal de Ómnibus

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tres producciones que explican el contexto de lo que ocurre entre Irán, Israel y Estados Unidos.  video
    Entretenimiento

    Tres series de Netflix que explican el trasfondo del enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos
    Desde este lunes y hasta el jueves se desarrollarán las elecciones internas para renovar autoridades en la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio industrial más importante del país. Un total de 8.665 afiliados están habilitados para participar del proceso en la seccional San Nicolás.

    UOM San Nicolás vota la continuidad de Naldo Brunelli al frente del gremio metalúrgico

    En una tarde que comenzó al borde del abismo, Defensores Unidos logró rescatar un empate 1-1 frente a Arsenal de Sarandí en Villa Fox. 

    Fútbol: Defensores Unidos de Zárate rescató un empate ante Arsenal

    La Secretaria General de SUTEBA, Elena Salmerón, reconoció que hay escuelas que tendrán algún inconveniente que se pueda ir conociendo durante los primeros días, pero no que dificulte el inicio de clases. 

    Baradero: Salmerón asegura que la mayoría de las escuelas están listas para iniciar el ciclo lectivo 2026

    Durante la apertura del período de sesiones ordinarias 2026, los bloques opositores expresaron duras críticas y plantearon una serie de reclamos al Ejecutivo municipal, centrados en la falta de obras, la necesidad de mayor transparencia y el fortalecimiento del diálogo institucional.

    Oposición en Ramallo exige obras, transparencia y diálogo en apertura de sesiones 2026