Baradero: Salmerón asegura que la mayoría de las escuelas están listas para iniciar el ciclo lectivo 2026

Este martes 3 de marzo comenzará el ciclo lectivo 2026 tras el paro docente, y según la Secretaria General de SUTEBA, Elena Salmerón, la mayoría de las escuelas de la ciudad de Baradero se encuentran en condiciones de recibir a los estudiantes. Solo la Escuela 27 presenta inconvenientes que podrían retrasar su inicio de clases, vinculados a reparaciones y fumigaciones.

Estado general de las escuelas en el distrito Elena Salmerón explicó a #TuRadio que la mayoría de los establecimientos educativos del distrito están aptos para comenzar el ciclo lectivo 2026. Aunque algunas escuelas puedan presentar pequeños inconvenientes menores durante los primeros días, no afectarán el inicio de clases de manera significativa, garantizando la normalidad para la mayoría de los alumnos.

Escuela 27: principal desafío edilicio La escuela ubicada en la isla, conocida como Escuela 27, es el único establecimiento con dificultades que podrían demorar su apertura. Según Salmerón, hace días se abrió la licitación para la reparación del muelle y también se necesitan tareas de fumigación para asegurar condiciones adecuadas de higiene y seguridad antes de recibir a los estudiantes.

Perspectivas para el inicio de clases 2026 La Secretaria General de SUTEBA manifestó optimismo respecto al inicio del ciclo lectivo: "Hay escuelas que tendrán algún inconveniente que se pueda ir conociendo durante los primeros días, pero no que dificulte el inicio de clases", aseguró. Con estas declaraciones, se busca transmitir tranquilidad a docentes, familias y alumnos sobre el comienzo del año escolar.

