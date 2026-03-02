Tres series de Netflix que explican el trasfondo del enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos

Tres producciones que explican el contexto de lo que ocurre entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Tras los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio de Irán , en medio de las tensiones por su programa nuclear y el equilibrio de poder en Medio Oriente , vuelven a surgir preguntas que exceden lo estrictamente militar.

El conflicto no es nuevo, tiene raíces históricas, disputas territoriales, operaciones de inteligencia y alianzas estratégicas que se han construido durante décadas.

Para quienes buscan entender mejor este escenario complejo sin perderse en análisis técnicos, el streaming ofrece algunas ficciones que, desde distintos ángulos, ayudan a contextualizar la rivalidad entre estos países. A continuación, tres producciones disponibles en Netflix que permiten asomarse a ese conflicto.

La miniserie The Spy, creada por Gideon Raff, tiene seis episodios y está ambientada en los años 60. Relata la historia real de Eli Cohen, un agente israelí que trabajó encubierto en Siria entre 1961 y 1965. Su misión consistió en infiltrarse en los círculos políticos y militares sirios para obtener información clave para Israel.

La serie muestra cómo la inteligencia y las operaciones encubiertas fueron determinantes en la disputa regional, en un contexto donde el respaldo de Estados Unidos a Israel también resultaba estratégico. La tensión crece cuando la identidad del espía queda expuesta, poniendo en juego no solo su vida sino también el equilibrio geopolítico de la época.

-Fauda (Caos)

Con cuatro temporadas y 48 episodios, Fauda fue co-creada por Lior Raz y Avi Issacharoff, ambos exintegrantes de la unidad especial israelí Duvdevan. La ficción sigue a Doron Kavillio, un agente que regresa al servicio tras descubrirse que un líder militante palestino al que creía muerto podría seguir con vida.

Aunque la trama es ficticia, se nutre de experiencias reales de sus creadores y retrata de forma directa el conflicto entre Israel y Palestina, mostrando el impacto humano y el clima permanente de tensión. El término “fauda”, que en árabe significa “caos”, resume el escenario en el que se mueven sus protagonistas.

-Teherán

Con tres temporadas y 24 episodios en total, Tehran, creada en parte por Moshe Zonder, se centra en el enfrentamiento entre Israel e Irán. La historia sigue a Tamar, una joven agente del Mossad nacida en Irán y criada en Israel, que se infiltra en Teherán para sabotear un sistema vinculado al programa nuclear iraní.

En paralelo, un oficial de seguridad iraní intenta descubrirla. La serie aborda el conflicto desde ambos lados, enfocándose no solo en la geopolítica sino también en los dilemas personales de sus personajes, y refleja cómo la disputa entre ambos Estados combina espionaje, tecnología y tensiones históricas.