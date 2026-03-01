Una firma alemana proyecta radicarse en Parcum y refuerza el perfil productivo de Pergamino

No trascendió el nombre de la empresa pero sí que su radicación sería en Parcum.

Pergamino podría sumar en los próximos meses un nuevo actor industrial de relevancia dentro de su matriz productiva. Según pudo saber La Opinión, una empresa de origen alemán, con presencia consolidada en la Argentina y sede administrativa en la ciudad de Buenos Aires, avanza en las etapas finales para instalarse en el Parque Industrial Parcum , en lo que representa una señal alentadora para el desarrollo económico regional.

Si bien el nombre de la firma aún no fue oficialmente confirmado, trascendió que se trata de una compañía vinculada a la industria pesada, especializada en brindar soluciones integrales para distintos sectores productivos. Su actividad incluye la comercialización de equipos, repuestos e insumos industriales, además de servicios técnicos especializados orientados a optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa de empresas del ámbito energético, agroindustrial, logístico y manufacturero.

Por estas horas, la radicación se encuentra en una instancia avanzada, con trámites administrativos y técnicos en proceso de cierre, paso previo a la confirmación oficial del desembarco. Las gestiones incluyen aspectos vinculados a infraestructura, logística y adecuación del predio dentro del parque industrial.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la decisión empresarial de buscar un punto estratégico fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendencia que comienza a consolidarse en el mapa industrial argentino. Factores como los costos operativos, la congestión logística, la disponibilidad de tierra industrial y la necesidad de mejorar la eficiencia en la distribución están impulsando a varias compañías a replantear su localización.

En ese contexto, Pergamino aparece como una alternativa competitiva. Su ubicación geográfica, sobre corredores productivos clave del norte bonaerense, la cercanía con los principales puertos exportadores y su fuerte vinculación con el entramado agroindustrial convierten a la ciudad en un nodo logístico atractivo.

A ello se suma un factor cada vez más valorado por las empresas: la disponibilidad de capital humano calificado, la presencia de instituciones educativas y técnicas, y un ecosistema productivo que combina industria, servicios y tecnología aplicada al agro.

Parcum, un polo en expansión

La elección del Parque Industrial Parcum no resulta casual. El predio viene posicionándose como uno de los desarrollos industriales más dinámicos de la región, con una planificación orientada a atraer inversiones de mediana y gran escala, infraestructura moderna y una concepción alineada con los nuevos estándares productivos.

El parque busca consolidarse como un espacio que trascienda el modelo industrial tradicional, integrando innovación, logística eficiente y servicios tecnológicos. En ese marco, la llegada de una firma internacional vinculada a la industria pesada representa un paso más en la consolidación del perfil industrial de Pergamino.

Desde el sector empresario local destacan que cada nueva radicación genera un efecto multiplicador: demanda de proveedores, generación de empleo directo e indirecto, movimiento en servicios asociados y fortalecimiento de la cadena productiva regional.

Un contexto nacional desafiante

La posible inversión cobra especial relevancia en un escenario económico nacional atravesado por procesos de reacomodamiento productivo. La industria argentina enfrenta desafíos vinculados al costo financiero, la apertura comercial y la necesidad de modernizar estructuras para ganar competitividad.

En ese marco, las decisiones de inversión productiva adquieren un valor simbólico y concreto. La apuesta por ampliar operaciones fuera de los grandes centros urbanos refleja una búsqueda de eficiencia y previsibilidad, pero también una mirada de mediano plazo sobre el potencial del interior productivo.

El interior bonaerense, y particularmente ciudades con tradición agroindustrial como Pergamino, comienzan a aparecer como destinos estratégicos para nuevas inversiones, combinando escala, conectividad y calidad operativa.

Impacto regional y proyección

Aunque aún restan definiciones formales, la radicación de esta firma alemana podría significar un nuevo impulso para la diversificación económica local. Pergamino, históricamente identificada con la producción agropecuaria, viene fortaleciendo en los últimos años un perfil industrial y tecnológico que busca agregar valor a su matriz productiva.

La llegada de empresas vinculadas a la industria pesada no solo amplía el horizonte económico, sino que posiciona a la ciudad dentro de una red industrial más amplia, capaz de atraer nuevas inversiones y consolidar empleo calificado.

En un momento donde muchas compañías evalúan relocalizar operaciones buscando eficiencia y previsibilidad, que Pergamino aparezca como destino elegido constituye una señal positiva. Más allá del anuncio formal que se espera en las próximas semanas, el proceso ya confirma una tendencia: el interior productivo vuelve a ganar protagonismo en las decisiones estratégicas de la industria.