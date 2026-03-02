UOM San Nicolás vota la continuidad de Naldo Brunelli al frente del gremio metalúrgico

Desde este lunes y hasta el jueves se desarrollarán las elecciones internas para renovar autoridades en la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio industrial más importante del país. Un total de 8.665 afiliados están habilitados para participar del proceso en la seccional San Nicolás.

La Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ) inició este lunes el proceso electoral para renovar autoridades en la seccional San Nicolás , con urnas distribuidas en fábricas, sede gremial y centros de salud . El actual secretario general, Naldo Brunelli, encabeza la única lista presentada para conducir el gremio durante el período 2026-2030.

El proceso electoral se desarrollará desde el lunes 2 hasta el jueves 5 de marzo, con un padrón compuesto por 8.665 afiliados habilitados para votar. Las urnas estarán ubicadas en distintos puntos estratégicos vinculados a la actividad metalúrgica local.

Entre los lugares de votación se encuentran las áreas de producción de la planta General Savio de Ternium Argentina, la sede gremial ubicada en calle Rivadavia 132, el Sanatorio Fundación Nuestra Señora del Rosario y diversas empresas del sector como exBonelli, exFenicsa, Leval S.A., Motomel y Sidersa, entre otras.

La histórica lista verde es la única propuesta oficializada para estos comicios, lo que encamina a Brunelli hacia un nuevo mandato al frente de una de las seccionales más relevantes del país dentro del gremio industrial.

La lista que acompaña a Brunelli en la conducción 2026-2030

La nómina presentada para renovar la conducción gremial incluye a Edgardo Holstein como secretario adjunto y a José Luis Cabral en la Secretaría Administrativa. También integran la lista Daniel Sanabria (Organización), Carlos Salvatori (Tesorería), Facundo Sofredi (Protesorería), Pedro Carrizo (Actas), Luis Sánchez (Asistencia Social) y Fabián Gigli (Prensa y Propaganda).

La elección local se desarrolla en simultáneo con el proceso de renovación de autoridades en las 54 seccionales del país y en la conducción nacional del sindicato. En la UOM, la elección nacional es indirecta, ya que los afiliados eligen representantes que luego designan al secretariado nacional en función de la cantidad de afiliados de cada seccional.

Contexto sindical y tensiones por salarios y reforma laboral

El proceso electoral tiene lugar en un escenario marcado por tensiones sindicales y debates laborales a nivel nacional. Desde la conducción de la UOMRA, encabezada por Abel Furlán, se denunciaron presuntas operaciones mediáticas coincidentes con el inicio de las elecciones internas.

El gremio expresó su rechazo a la reforma laboral y sostuvo que en los últimos años debió enfrentar conflictos con sectores empresarios para recuperar poder adquisitivo salarial y reorganizar la obra social sindical.

Según el comunicado difundido por la organización, los salarios metalúrgicos permanecen condicionados desde hace dos años en negociaciones con el sector empresario, mientras que la obra social atraviesa reclamos de afiliados que motivaron cambios en su administración.

La conducción nacional también destacó que la actual gestión impulsó modificaciones internas orientadas a transparentar la administración y recuperar el control directo de los recursos sindicales, afirmando que esas decisiones permitieron fortalecer el patrimonio institucional en los últimos años.