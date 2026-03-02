lunes 02 de marzo de 2026
    • UOM San Nicolás vota la continuidad de Naldo Brunelli al frente del gremio metalúrgico

    Desde hoy y hasta el jueves, 8.665 afiliados participan del proceso electoral en la seccional San Nicolás, donde la lista verde encabeza la única propuesta.

    2 de marzo de 2026 - 13:00
    Desde este lunes y hasta el jueves se desarrollarán las elecciones internas para renovar autoridades en la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio industrial más importante del país. Un total de 8.665 afiliados están habilitados para participar del proceso en la seccional San Nicolás.

    Desde este lunes y hasta el jueves se desarrollarán las elecciones internas para renovar autoridades en la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio industrial más importante del país. Un total de 8.665 afiliados están habilitados para participar del proceso en la seccional San Nicolás.

    Prensa Obrera

    La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) inició este lunes el proceso electoral para renovar autoridades en la seccional San Nicolás, con urnas distribuidas en fábricas, sede gremial y centros de salud. El actual secretario general, Naldo Brunelli, encabeza la única lista presentada para conducir el gremio durante el período 2026-2030.

    A través de sus redes sociales, la Municipalidad de San Nicolás informó que ha concluído la obra de calle Pellegrini, entre Rivadavia y Alem, en el marco de la puesta en valor de la zona céntrica. La obra de refuncionalización del centro continuará ahora por calle Rivadavia, entre Pellegrini y Nación.

    Avanza la refuncionalización del centro de San Nicolás: habilitan Pellegrini y siguen las obras en Rivadavia
    Como todos los años, durante el receso estival el servicio de transporte público de pasajeros se reduce a frecuencias mínimas teniendo en cuenta la baja demanda. El cronograma operativo del servicio que en San Nicolás presta la empresa Vercelli Hnos. S.A. se reactiva a su ritmo habitual con el arranque de las clases.

    San Nicolás: Vuelven las frecuencias habituales del transporte público por el inicio de clases

    Elecciones en la UOM San Nicolás: cómo será la votación

    El proceso electoral se desarrollará desde el lunes 2 hasta el jueves 5 de marzo, con un padrón compuesto por 8.665 afiliados habilitados para votar. Las urnas estarán ubicadas en distintos puntos estratégicos vinculados a la actividad metalúrgica local.

    Entre los lugares de votación se encuentran las áreas de producción de la planta General Savio de Ternium Argentina, la sede gremial ubicada en calle Rivadavia 132, el Sanatorio Fundación Nuestra Señora del Rosario y diversas empresas del sector como exBonelli, exFenicsa, Leval S.A., Motomel y Sidersa, entre otras.

    La histórica lista verde es la única propuesta oficializada para estos comicios, lo que encamina a Brunelli hacia un nuevo mandato al frente de una de las seccionales más relevantes del país dentro del gremio industrial.

    La lista que acompaña a Brunelli en la conducción 2026-2030

    La nómina presentada para renovar la conducción gremial incluye a Edgardo Holstein como secretario adjunto y a José Luis Cabral en la Secretaría Administrativa. También integran la lista Daniel Sanabria (Organización), Carlos Salvatori (Tesorería), Facundo Sofredi (Protesorería), Pedro Carrizo (Actas), Luis Sánchez (Asistencia Social) y Fabián Gigli (Prensa y Propaganda).

    La elección local se desarrolla en simultáneo con el proceso de renovación de autoridades en las 54 seccionales del país y en la conducción nacional del sindicato. En la UOM, la elección nacional es indirecta, ya que los afiliados eligen representantes que luego designan al secretariado nacional en función de la cantidad de afiliados de cada seccional.

    Contexto sindical y tensiones por salarios y reforma laboral

    El proceso electoral tiene lugar en un escenario marcado por tensiones sindicales y debates laborales a nivel nacional. Desde la conducción de la UOMRA, encabezada por Abel Furlán, se denunciaron presuntas operaciones mediáticas coincidentes con el inicio de las elecciones internas.

    El gremio expresó su rechazo a la reforma laboral y sostuvo que en los últimos años debió enfrentar conflictos con sectores empresarios para recuperar poder adquisitivo salarial y reorganizar la obra social sindical.

    Según el comunicado difundido por la organización, los salarios metalúrgicos permanecen condicionados desde hace dos años en negociaciones con el sector empresario, mientras que la obra social atraviesa reclamos de afiliados que motivaron cambios en su administración.

    La conducción nacional también destacó que la actual gestión impulsó modificaciones internas orientadas a transparentar la administración y recuperar el control directo de los recursos sindicales, afirmando que esas decisiones permitieron fortalecer el patrimonio institucional en los últimos años.

