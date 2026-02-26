San Pedro: Construyen la estación de servicio más grande de Argentina con shopping incluido

Un ambicioso complejo multiservicios que promete transformar el paisaje logístico y comercial de la Ruta Nacional 9 ya comienza a construirse a la altura de la ciudad de San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí se levanta uno nuevo punto de despacho de la red de la petrolera YPF. iprofesional.com

YPF comenzó la construcción de lo que promete ser la estación de servicio más grande de Argentina, ubicada en San Pedro, provincia de Buenos Aires. El complejo ocupará 10 hectáreas y combinará carga de combustibles, GNC, gastronomía y un paseo comercial tipo shopping, buscando transformar la experiencia de los viajeros sobre la Ruta Nacional 9.

Una mega estación con servicios integrales en San Pedro El proyecto, a cargo de la operadora Jorge Caso, superará a la actual estación más grande de la red, Opessa Leones en Córdoba. Contará con un parador gastronómico gourmet, un amplio salón “Full” y locales comerciales que funcionarán como un pequeño shopping, consolidando un punto de descanso integral para conductores y transportistas.

Innovación y digitalización en las estaciones del Siglo XXI La nueva unidad se inserta en la estrategia de YPF de transformar sus estaciones en espacios modernos y digitalizados. Las tiendas Full incorporarán coworking con WiFi, gastronomía de calidad, gestión automatizada de precios y diseño confortable, adaptándose a las nuevas expectativas de los usuarios y superando la clásica experiencia de una estación de servicio.

Generación de empleo y desarrollo regional La obra creará aproximadamente 100 empleos directos, sumando a los casi 200 que YPF ya coordina en San Pedro. El personal recibirá capacitación en seguridad operativa y atención al cliente. Además, se instalará una planta hormigonera y se proyecta una planta de silos, evidenciando la integración logística y el impacto productivo que tendrá la nueva estación.

