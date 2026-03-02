lunes 02 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Estos son los mejores platos con queso del mundo: hay un argentino entre los primeros puestos

    Destacan por su tradición, sabor intenso y fuerte identidad cultural.

    2 de marzo de 2026 - 08:05
    Según los rankings más recientes de&nbsp;Taste Atlas, los platos con queso mejor valorados del mundo combinan tradición europea y clásicos latinoamericanos.

    Según los rankings más recientes de Taste Atlas, los platos con queso mejor valorados del mundo combinan tradición europea y clásicos latinoamericanos.

    GOURMET.

    El portal gastronómico Taste Atlas elaboró un ranking con los mejores platos con queso del mundo, que destacan por su tradición, sabor intenso y fuerte identidad cultural. La provoleta argentina es uno de los protagonistas, que en 2023 se ubicó en el primer puesto del “mejor plato de queso del mundo en 2023″ en la misma lista.

    Lee además
    El pistacho se posiciona como uno de los ingredientes más demandados en la gastronomía actual, con fuerte presencia en productos artesanales y líneas premium.

    Día Mundial del Pistacho: un favorito de la gastronomía actual

    El saganaki se llevó el primer puesto

    En primer lugar está el saganaki, de Grecia. Se trata de "un aperitivo griego muy popular que consiste en envolver en queso diversas verduras, carnes o mariscos, como camarones o mejillones, y luego freírlos o sellarlos. El queso también se puede preparar solo, sin acompañamientos", según señaló Taste Atlas.

    En segundo lugar se ubicó el adjarian, de Georgia. "Una de las variedades más populares de khachapuri, el adjarian, es una tarta abierta rellena de queso y huevo. La base está hecha de masa con levadura, estirada en forma oblonga, y tradicionalmente se rellena con queso sulguni o imereti , o una combinación de ambos", indicó el sitio gastronómico.

    La provoleta argentina, un orgullo nacional

    Cerró el top 3 la provoleta, de Argentina. "En Argentina, la provoleta, o queso provoleta a la parrilla, se suele disfrutar antes de una comida como aperitivo. Es uno de los ingredientes básicos del asado argentino. El provolone semiduro es el queso perfecto para la parrilla, por su consistencia compacta y firme", describió la página web.

    "Para asar, se corta en rodajas de unos 2,5 cm de grosor, se sazona con abundante orégano, quizá un poco de chile rojo seco en hojuelas, y se asa hasta que empieza a derretirse en el centro. La provoleta se disfruta mejor con la salsa chimichurri con ajo y acompañada de pan crujiente", agregó el portal.

    Los clásicos que completan el ranking

    En cuarto lugar apareció el sirnica, de Bosnia y Herzegovina. "Es un pastel bosnio salado hecho de masa filo, relleno de queso fresco de vaca, crema agria y huevos. Se untan láminas finas de masa, conocidas localmente como jufka , con la mezcla de queso y el pastel se enrolla tradicionalmente en espiral", sostuvo Taste Atlas.

    Cerró el top 5 la focaccia di Recco col formaggio, de Italia. "A diferencia de la mayoría de las focaccias, esta se elabora sin levadura y presenta una corteza fina, estirada a mano, rellena de stracchino o crescenza , un queso de leche de vaca suave y de sabor suave procedente de los pastos alpinos. A finales del siglo XIX, la focaccia di Recco se asociaba tradicionalmente con la celebración del Día de Todos los Santos, pero hoy en día se prepara y disfruta durante todo el año", explicó el sitio gastronómico.

    Siguieron el shahi paneer, de India (6°); el khachapuri, de Georgia (7°); la banitsa búlgara, de Bulgaria (8°); la fondue jurásica, de Francia (9°); y cerró el top 10 el tirokafteri, de Grecia (10°).

    Fuente: Data Chaco.

    Temas
    Seguí leyendo

    Día Mundial del Pistacho: un favorito de la gastronomía actual

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tres producciones que explican el contexto de lo que ocurre entre Irán, Israel y Estados Unidos.  video
    Entretenimiento

    Tres series de Netflix que explican el trasfondo del enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos
    Desde este lunes y hasta el jueves se desarrollarán las elecciones internas para renovar autoridades en la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio industrial más importante del país. Un total de 8.665 afiliados están habilitados para participar del proceso en la seccional San Nicolás.

    UOM San Nicolás vota la continuidad de Naldo Brunelli al frente del gremio metalúrgico

    En una tarde que comenzó al borde del abismo, Defensores Unidos logró rescatar un empate 1-1 frente a Arsenal de Sarandí en Villa Fox. 

    Fútbol: Defensores Unidos de Zárate rescató un empate ante Arsenal

    La Secretaria General de SUTEBA, Elena Salmerón, reconoció que hay escuelas que tendrán algún inconveniente que se pueda ir conociendo durante los primeros días, pero no que dificulte el inicio de clases. 

    Baradero: Salmerón asegura que la mayoría de las escuelas están listas para iniciar el ciclo lectivo 2026

    Durante la apertura del período de sesiones ordinarias 2026, los bloques opositores expresaron duras críticas y plantearon una serie de reclamos al Ejecutivo municipal, centrados en la falta de obras, la necesidad de mayor transparencia y el fortalecimiento del diálogo institucional.

    Oposición en Ramallo exige obras, transparencia y diálogo en apertura de sesiones 2026