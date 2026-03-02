Estos son los mejores platos con queso del mundo: hay un argentino entre los primeros puestos

El portal gastronómico Taste Atlas elaboró un ranking con los mejores platos con queso del mundo, que destacan por su tradición, sabor intenso y fuerte identidad cultural. La provoleta argentina es uno de los protagonistas, que en 2023 se ubicó en el primer puesto del “mejor plato de queso del mundo en 2023″ en la misma lista.

En primer lugar está el saganaki, de Grecia. Se trata de "un aperitivo griego muy popular que consiste en envolver en queso diversas verduras, carnes o mariscos, como camarones o mejillones, y luego freírlos o sellarlos. El queso también se puede preparar solo, sin acompañamientos", según señaló Taste Atlas .

En segundo lugar se ubicó el adjarian, de Georgia. "Una de las variedades más populares de khachapuri, el adjarian, es una tarta abierta rellena de queso y huevo. La base está hecha de masa con levadura, estirada en forma oblonga, y tradicionalmente se rellena con queso sulguni o imereti , o una combinación de ambos", indicó el sitio gastronómico.

Cerró el top 3 la provoleta, de Argentina. "En Argentina, la provoleta, o queso provoleta a la parrilla, se suele disfrutar antes de una comida como aperitivo. Es uno de los ingredientes básicos del asado argentino. El provolone semiduro es el queso perfecto para la parrilla, por su consistencia compacta y firme", describió la página web.

"Para asar, se corta en rodajas de unos 2,5 cm de grosor, se sazona con abundante orégano, quizá un poco de chile rojo seco en hojuelas, y se asa hasta que empieza a derretirse en el centro. La provoleta se disfruta mejor con la salsa chimichurri con ajo y acompañada de pan crujiente", agregó el portal.

Los clásicos que completan el ranking

En cuarto lugar apareció el sirnica, de Bosnia y Herzegovina. "Es un pastel bosnio salado hecho de masa filo, relleno de queso fresco de vaca, crema agria y huevos. Se untan láminas finas de masa, conocidas localmente como jufka , con la mezcla de queso y el pastel se enrolla tradicionalmente en espiral", sostuvo Taste Atlas.

Cerró el top 5 la focaccia di Recco col formaggio, de Italia. "A diferencia de la mayoría de las focaccias, esta se elabora sin levadura y presenta una corteza fina, estirada a mano, rellena de stracchino o crescenza , un queso de leche de vaca suave y de sabor suave procedente de los pastos alpinos. A finales del siglo XIX, la focaccia di Recco se asociaba tradicionalmente con la celebración del Día de Todos los Santos, pero hoy en día se prepara y disfruta durante todo el año", explicó el sitio gastronómico.

Siguieron el shahi paneer, de India (6°); el khachapuri, de Georgia (7°); la banitsa búlgara, de Bulgaria (8°); la fondue jurásica, de Francia (9°); y cerró el top 10 el tirokafteri, de Grecia (10°).

Fuente: Data Chaco.