El consumo de carne en San Nicolás cae a mínimos históricos y carnicerías advierten una fuerte baja en ventas

El consumo de carne vacuna volvió a mostrar señales de fuerte deterioro en las primeras semanas de 2026.

El consumo de carne vacuna en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. Según datos sectoriales y testimonios de comerciantes de la ciudad de San Nicolás , la caída del poder adquisitivo y el incremento constante de precios provocaron una fuerte retracción en la demanda, reflejada tanto en estadísticas nacionales como en la actividad diaria de las carnicerías.

El consumo de carne vacuna volvió a registrar un marcado retroceso en el inicio de 2026. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), las ventas en el mercado interno cayeron un 13% interanual durante enero, llevando el consumo por habitante al nivel más bajo de los últimos veinte años.

En carnicerías locales, el impacto se percibe con claridad. Comerciantes señalaron que las ventas bajaron entre un 15% y un 20%, mientras que los consumidores modificaron sus hábitos para sostener el consumo. Muchos esperan descuentos bancarios o recurren al financiamiento con tarjeta de crédito para poder comprar.

Según describieron desde el sector, la reducción de la demanda se evidencia incluso en la circulación diaria de clientes: en algunas mañanas ingresan apenas cinco o seis personas, una cifra muy inferior a la habitual.

Precios en alza y alternativas más económicas

El incremento constante de los valores profundiza la caída del consumo. Actualmente, el kilo de pulpa ronda los 21.000 pesos y comerciantes anticipan que podría acercarse a los 30.000 hacia mitad de año si continúa la tendencia alcista.

Otros productos también registraron subas importantes. El pollo se ubica alrededor de los 5.200 pesos por kilo tras un aumento cercano al 12%, mientras que la costilla de cerdo cuesta unos 9.800 pesos, muy por debajo de los aproximadamente 20.500 pesos que alcanza la de vaca.

Preparar un asado para cuatro personas implica hoy un gasto cercano a los 45.000 pesos, incluyendo carne, chorizos y morcilla. En lo que va del año, ese costo ya aumentó cerca de un 18%, y los abastecedores anticipan nuevas subas en las próximas semanas.

Exportaciones, menor oferta y un mercado con incertidumbre

El escenario actual está estrechamente vinculado a la reducción de la oferta destinada al mercado interno. En enero de 2026 la faena vacuna alcanzó 1,014 millones de cabezas, un 11,8% menos que un año atrás, lo que derivó en una producción de 239.000 toneladas res con hueso, un 10% inferior en términos interanuales.

Paralelamente, las exportaciones muestran un fuerte crecimiento. Durante enero se embarcaron 52,4 mil toneladas de carne por un valor de 332,9 millones de dólares, con incrementos del 12,2% en volumen y del 44,2% en valor respecto al mismo mes de 2025. China se consolidó como principal destino, concentrando más del 57% de los envíos, seguida por Estados Unidos.

Especialistas advierten que la ampliación de cupos de exportación podría profundizar la presión sobre los precios internos al reducir la disponibilidad local. En este contexto, el corto plazo aparece marcado por la incertidumbre, con proyecciones de nuevos aumentos de entre el 10% y el 15% en los próximos meses y un consumo que continúa en retroceso.