viernes 27 de febrero de 2026
    • Zárate tendrá representante en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026 con Delfina Rodríguez Halseut

    La deportista de Zárate fue convocada para integrar la selección argentina de SUP y competirá en abril en Panamá.

    27 de febrero de 2026 - 17:40
    La zarateña Delfina Rodríguez Halseut fue convocada en la disciplina SUP (stand up paddle) un deporte que se practica con tabla y remo en mano en agua plana y mar para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR 2026

    La zarateña Delfina Rodríguez Halseut fue convocada en la disciplina SUP (stand up paddle) un deporte que se practica con tabla y remo en mano en agua plana y mar para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR 2026

    La zarateña Delfina Rodríguez Halseut fue convocada en la disciplina SUP (stand up paddle) un deporte que se practica con tabla y remo en mano en agua plana y mar para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR 2026.

    La zarateña Delfina Rodríguez Halseut fue convocada en la disciplina SUP (stand up paddle) un deporte que se practica con tabla y remo en mano en agua plana y mar para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR 2026.

    La ciudad de Zárate celebrará una destacada presencia internacional luego de que la joven atleta Delfina Rodríguez Halseut fuera convocada para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR 2026, una de las competencias juveniles más importantes del continente que se disputará en abril en Panamá.

    Un camino deportivo marcado por resultados destacados

    La convocatoria llega luego de un 2025 sobresaliente para la deportista zarateña, quien logró ubicarse en los primeros puestos en diferentes competencias regionales y nacionales dentro de la disciplina SUP (stand up paddle), deporte acuático que combina equilibrio, técnica y resistencia sobre tabla con remo.

    Durante el inicio de la temporada 2026, Rodríguez Halseut participó en una competencia desarrollada en Monte Hermoso, donde debutó en mar abierto obteniendo el primer puesto en las modalidades sprint y técnico en categoría Junior, consolidando su crecimiento deportivo.

    Preparación profesional rumbo a los juegos ODESUR 2026

    La atleta mantiene una rutina de entrenamiento intensiva tanto en el mar como en su ciudad. A nivel nacional trabaja bajo la supervisión de la entrenadora del seleccionado argentino, Natalia De La Lama, mientras que en Zárate desarrolla su preparación física junto al profesor Facundo Campos.

    Además, su formación deportiva cotidiana se lleva adelante en el Club Náutico Zárate, donde el entrenador y coordinador Nahuel Giovinazzo acompaña su evolución técnica dentro de la disciplina.

    Orgullo local y crecimiento del stand up paddle

    La participación de una representante zarateña en los Juegos Suramericanos significa un reconocimiento al desarrollo deportivo local y también una oportunidad para visibilizar el SUP, una disciplina en expansión que ya cuenta con competencias panamericanas y mundiales, y que proyecta su incorporación futura al programa olímpico.

    La presencia de Delfina Rodríguez Halseut en ODESUR 2026 no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para la comunidad deportiva de Zárate, que seguirá de cerca su desempeño en el escenario internacional.

