jueves 26 de febrero de 2026
    • Día Mundial del Pistacho: un favorito de la gastronomía actual

    El pistacho vive un auge sostenido impulsado por nuevas tendencias de consumo y por su perfil nutricional.

    26 de febrero de 2026 - 08:05
    El pistacho se posiciona como uno de los ingredientes más demandados en la gastronomía actual, con fuerte presencia en productos artesanales y líneas premium.

    El pistacho se posiciona como uno de los ingredientes más demandados en la gastronomía actual, con fuerte presencia en productos artesanales y líneas premium.

    INFOCAMPO.

    Cada 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, un fruto seco que ganó protagonismo en la cocina contemporánea y en la industria alimentaria. Versátil, nutritivo y cada vez más presente en productos premium, se consolida como uno de los ingredientes estrella del mercado gastronómico global.

    La propuesta nacional se articuló bajo el lema “El origen como vanguardia”, una mirada que proyecta la cocina argentina hacia el futuro a partir de su territorio, su biodiversidad y sus saberes.

    Los seis platos que representaron a la Argentina en Madrid Fusión

    Aunque no es una celebración oficial en Argentina, la fecha surgió de manera orgánica a nivel mundial, impulsada por la industria y los productores de los principales países exportadores (Estados Unidos, Irán, Turquía y Grecia). Su objetivo es promover el consumo, resaltar sus beneficios para la salud y reconocer el esfuerzo de los agricultores.

    Uno de los frutos secos más antiguos

    El pistacho es uno de los frutos secos más antiguos cultivados por el hombre. Originario de Asia Menor y Occidental (Irán, Siria, Turquía y Afganistán), crecía silvestre en zonas áridas y montañosas.

    Ya mencionado en textos antiguos y la Biblia, en la Persia antigua simbolizaba riqueza y estatus. Los romanos lo difundieron por Europa, y hoy es un clásico de la dieta mediterránea y de cocinas de todo el mundo.

    Por qué el pistacho es considerado un superalimento

    Rico en grasas saludables, proteínas vegetales, fibra, antioxidantes, vitaminas (B6, E, K, B1) y minerales (magnesio, fósforo, potasio, hierro), el pistacho ayuda a regular el colesterol, controlar la presión arterial, reducir el estrés y aportar saciedad.

    Una porción moderada (50 g) cubre gran parte de las necesidades diarias de varios nutrientes esenciales, ideal como snack saludable o ingrediente en preparaciones dulces y saladas.

    San Juan: epicentro del “oro verde” en Argentina

    En Argentina, la producción de pistacho se concentró en San Juan, con más del 90% de los cultivos nacionales, que superan las 6 mil hectáreas y proyectan llegar a 10 mil. La industria local exporta a Brasil, Estados Unidos, España, Alemania, Italia y Chile, generando millones de dólares en divisas.

    El consumo interno también crece gracias a tendencias globales: chocolates, helados premium, cremas untables, alfajores y snacks plant-based consolidan al pistacho como un sabor aspiracional, con pastelerías, heladerías y panaderías de Buenos Aires y el interior ofreciendo propuestas especiales alrededor de la fecha.

    Fuentes: Ámbito y A24.

    Los seis platos que representaron a la Argentina en Madrid Fusión

