Día Mundial del Pistacho: un favorito de la gastronomía actual

El pistacho se posiciona como uno de los ingredientes más demandados en la gastronomía actual, con fuerte presencia en productos artesanales y líneas premium.

Cada 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho , un fruto seco que ganó protagonismo en la cocina contemporánea y en la industria alimentaria. Versátil, nutritivo y cada vez más presente en productos premium, se consolida como uno de los ingredientes estrella del mercado gastronómico global.

Aunque no es una celebración oficial en Argentina , la fecha surgió de manera orgánica a nivel mundial, impulsada por la industria y los productores de los principales países exportadores (Estados Unidos, Irán, Turquía y Grecia). Su objetivo es promover el consumo, resaltar sus beneficios para la salud y reconocer el esfuerzo de los agricultores.

El pistacho es uno de los frutos secos más antiguos cultivados por el hombre. Originario de Asia Menor y Occidental (Irán, Siria, Turquía y Afganistán), crecía silvestre en zonas áridas y montañosas.

Ya mencionado en textos antiguos y la Biblia, en la Persia antigua simbolizaba riqueza y estatus. Los romanos lo difundieron por Europa, y hoy es un clásico de la dieta mediterránea y de cocinas de todo el mundo.

Por qué el pistacho es considerado un superalimento

Rico en grasas saludables, proteínas vegetales, fibra, antioxidantes, vitaminas (B6, E, K, B1) y minerales (magnesio, fósforo, potasio, hierro), el pistacho ayuda a regular el colesterol, controlar la presión arterial, reducir el estrés y aportar saciedad.

Una porción moderada (50 g) cubre gran parte de las necesidades diarias de varios nutrientes esenciales, ideal como snack saludable o ingrediente en preparaciones dulces y saladas.

San Juan: epicentro del “oro verde” en Argentina

En Argentina, la producción de pistacho se concentró en San Juan, con más del 90% de los cultivos nacionales, que superan las 6 mil hectáreas y proyectan llegar a 10 mil. La industria local exporta a Brasil, Estados Unidos, España, Alemania, Italia y Chile, generando millones de dólares en divisas.

El consumo interno también crece gracias a tendencias globales: chocolates, helados premium, cremas untables, alfajores y snacks plant-based consolidan al pistacho como un sabor aspiracional, con pastelerías, heladerías y panaderías de Buenos Aires y el interior ofreciendo propuestas especiales alrededor de la fecha.

