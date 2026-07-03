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    • Tras reclamos vecinales, Ramallo retrocede con el aumento de patentes y recalcula los valores

    La Municipalidad de Ramallo reducirá las patentes de modelos 2014 y 2015 tras quejas vecinales y devolverá saldos con créditos fiscales.

    3 de julio de 2026 - 09:51
    El secretario de Hacienda de Ramallo,&nbsp;Lucas Reyik, anunció que el Departamento Ejecutivo dictará un decreto para reducir el valor de las patentes de los vehículos que este año pasaron a tributar en el municipio, luego de los reclamos de vecinos que recibieron boletas con montos superiores a los que abonaban cuando el impuesto era administrado por ARBA.

    El secretario de Hacienda de Ramallo, Lucas Reyik, anunció que el Departamento Ejecutivo dictará un decreto para reducir el valor de las patentes de los vehículos que este año pasaron a tributar en el municipio, luego de los reclamos de vecinos que recibieron boletas con montos superiores a los que abonaban cuando el impuesto era administrado por ARBA.

    Ramallo Ciudad

    El Municipio de Ramallo resolvió retroceder parcialmente con el aumento aplicado a las patentes de vehículos modelo 2014 y 2015, luego de los reclamos de vecinos que denunciaron fuertes incrementos. La decisión incluye la reducción de los montos liquidados y la implementación de créditos fiscales para quienes ya realizaron el pago correspondiente.

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    Reclamos vecinales y detección del error fiscal

    El secretario de Hacienda, Lucas Reyik, explicó que la medida surge a partir de alrededor de diez presentaciones formales de contribuyentes que advirtieron valores excesivos en las boletas. Según detalló, el problema se originó en la aplicación de la Ley Provincial 15.749 utilizando valuaciones fiscales actualizadas, lo que derivó en importes superiores a los esperados.

    Créditos fiscales para quienes ya pagaron

    Desde el Ejecutivo municipal confirmaron que los vecinos que abonaron el impuesto no perderán el dinero pagado en exceso. En esos casos, el Municipio aplicará créditos fiscales que serán descontados de futuras cuotas o del período anual, mientras se avanza en el recalculo general de las patentes afectadas.

    Tensión tributaria y antecedentes de reclamos

    La decisión se suma a otros antecedentes recientes en los que el Municipio debió revisar aumentos de tasas tras quejas de comerciantes y prestadores de servicios. En un contexto de presión tributaria y dificultades económicas, distintos sectores y bloques opositores vienen cuestionando la política fiscal de la gestión local y su impacto en la actividad económica.

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