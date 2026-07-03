Crece el conflicto municipal en San Pedro: gremios anuncian paros tras fracasar las paritarias

El conflicto salarial entre el Departamento Ejecutivo y los trabajadores municipales de San Pedro volvió a profundizarse este jueves luego de una nueva reunión paritaria que finalizó sin acuerdo.

El conflicto entre el Departamento Ejecutivo y los trabajadores municipales de San Pedro se agravó tras una nueva reunión paritaria sin acuerdo. A la falta de avances en la negociación salarial se sumó la confirmación de que el medio aguinaldo no será abonado dentro de los plazos previstos, lo que derivó en el anuncio de medidas de fuerza por parte de los gremios.

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La negociación salarial volvió a terminar sin consenso entre el Gobierno municipal y los representantes de los trabajadores. Durante el encuentro, el Ejecutivo mantuvo la misma propuesta presentada en la reunión anterior: un incremento del 5% que sería liquidado con los haberes correspondientes al mes de agosto.

Los gremios consideraron nuevamente insuficiente la oferta, al entender que no responde al deterioro del poder adquisitivo de los salarios municipales ni al contexto económico actual. La falta de avances profundizó el malestar entre los empleados y dejó la negociación en un punto de máxima tensión.

Además del desacuerdo por la recomposición salarial, el Ejecutivo confirmó que los sueldos del mes serán depositados el 7 de julio para estar disponibles al día siguiente, mientras que el Sueldo Anual Complementario sería abonado recién entre el 15 y el 20 de julio.

ATE y el STM preparan medidas de fuerza

Tras el fracaso de la negociación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó a sus afiliados que comenzará a evaluar las acciones gremiales a seguir y no descartó la realización de un paro de tres días a partir del próximo lunes.

En tanto, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) adoptó una postura concreta y anunció un paro de 48 horas para los días martes y miércoles de la próxima semana.

Desde la conducción sindical explicaron que, si bien el lunes todavía no existiría un incumplimiento legal respecto al pago del aguinaldo, la situación cambiaría a partir del martes, motivo por el cual resolvieron avanzar con la medida de fuerza.

A través de un comunicado, el gremio convocó a sus afiliados a mantener la unidad y reforzar el reclamo por el cumplimiento de sus derechos laborales.

Preocupación por el impacto en los servicios municipales

Si ambas medidas de fuerza se concretan, el Municipio de San Pedro podría enfrentar una semana con importantes dificultades en la prestación de diversos servicios públicos, afectando la atención de distintas áreas municipales.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre los trabajadores, que aguardan definiciones sobre el pago del aguinaldo y una eventual mejora en la oferta salarial que permita destrabar el conflicto.

Por el momento, las posiciones entre el Ejecutivo y los gremios permanecen alejadas, por lo que las próximas horas serán determinantes para conocer si existe margen para retomar el diálogo o si el conflicto sindical se profundizará con el inicio de las medidas de fuerza anunciadas.