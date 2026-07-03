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    • San Nicolás amaneció con -2°C y fuertes heladas en una de las jornadas más frías del año

    La ciudad de San Nicolás registró temperaturas bajo cero durante la madrugada, con intensas heladas y una máxima de apenas 10°C. El frío seguirá presente.

    3 de julio de 2026 - 09:30
    San Nicolás vivió este viernes uno de los amaneceres más fríos del año. Con una temperatura mínima de -2°C, la ciudad registró fuertes heladas que quedaron reflejadas en los techos de los automóviles y espacios verdes.

    San Nicolás vivió este viernes uno de los amaneceres más fríos del año. Con una temperatura mínima de -2°C, la ciudad registró fuertes heladas que quedaron reflejadas en los techos de los automóviles y espacios verdes.

    El Norte

    La ciudad de San Nicolás volvió a ser escenario de una jornada marcada por el frío extremo este viernes, cuando la temperatura mínima descendió hasta los -2°C. Las fuertes heladas cubrieron vehículos, parques y espacios verdes, mientras el cielo completamente despejado favoreció un amanecer con condiciones invernales muy intensas.

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    Heladas intensas marcaron el amanecer en San Nicolás

    El invierno volvió a mostrar toda su intensidad en San Nicolás con un amanecer que dejó imágenes características de las jornadas más frías del año. Los techos de los automóviles, jardines, plazas y sectores descampados aparecieron completamente cubiertos por una espesa capa de escarcha, producto de las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

    La mínima de -2°C ubicó a este viernes entre los días más fríos de 2026 para la ciudad, en un contexto de aire muy seco, ausencia de nubosidad y poco viento, condiciones ideales para que se produzcan heladas de moderada a fuerte intensidad.

    Tal como habían anticipado los pronósticos meteorológicos, las heladas afectaron tanto a las zonas rurales como a los sectores urbanos, donde el frío también se hizo sentir con fuerza desde las primeras horas del día.

    Las bajas temperaturas obligaron a muchos vecinos a extremar los cuidados al salir de sus hogares, mientras que en distintos barrios fue posible observar parabrisas completamente congelados y césped cubierto de escarcha hasta bien entrada la mañana.

    Cómo seguirá el tiempo durante este viernes

    De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el resto de la jornada continuará con cielo completamente despejado y condiciones de estabilidad.

    Aunque el sol estará presente durante gran parte del día, su efecto será insuficiente para generar un aumento importante de la temperatura. La máxima prevista apenas alcanzará los 10°C, por lo que el ambiente permanecerá frío durante toda la tarde.

    El viento soplará desde el sector noreste con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, aportando un leve cambio en la circulación del aire, aunque sin modificar significativamente la sensación térmica.

    La combinación de aire seco y bajas temperaturas permitirá disfrutar de una excelente visibilidad, aunque el frío seguirá siendo el principal protagonista de la jornada.

    El frío continuará durante la noche y el fin de semana

    Las condiciones invernales no terminarán con el atardecer. Durante la noche el cielo permanecerá despejado y la temperatura volverá a descender rápidamente hasta ubicarse cerca de los 2°C, manteniendo un ambiente muy frío en toda la región.

    La persistencia del cielo sin nubes favorecerá un nuevo enfriamiento de la superficie, por lo que no se descarta la formación de nuevas heladas durante la madrugada del sábado, especialmente en áreas rurales y espacios abiertos.

    Los especialistas recomiendan tomar precauciones frente a estas condiciones, especialmente para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. También aconsejan resguardar mascotas, revisar los sistemas de calefacción y conducir con precaución durante las primeras horas del día, cuando la presencia de escarcha puede reducir la adherencia sobre algunas calzadas.

    Con temperaturas que continúan ubicándose por debajo de los valores habituales para gran parte del día, el invierno sigue haciendo sentir su rigor en San Nicolás y la región, en una semana caracterizada por el predominio de masas de aire frío y jornadas de marcado ambiente polar.

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