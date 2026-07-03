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    Fin de semana para todos los gustos: cine, música, arte e historia en Pergamino

    Amplia programación para el fin de semana con la inauguración de muestras, el estreno de Minions & Monstruos, espectáculos musicales y visitas a museos.

    Por Néstor Suárez
    3 de julio de 2026 - 09:00
    Este viernes en la Biblioteca Joaquín Menéndez habrá un nuevo encuentro de El Club de Lectores.

    Este viernes en la Biblioteca Joaquín Menéndez habrá un nuevo encuentro de El Club de Lectores.

    @BIBLIOTECAMENENDEZ

    El primer fin de semana de julio llega con una nutrida agenda cultural y de entretenimiento en Pergamino. La programación incluye la inauguración de las muestras en el Museo Municipal y en la galería ArteMás, el estreno de Minions & Monstruos en Cinema Pergamino, además de la continuidad de otros importantes títulos en cartelera y el anuncio de la avant premiere de Moana (live action).

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    La música será una de las grandes protagonistas con recitales y propuestas bailables en El Yerta Club Cultural, Ritmo Club Resto Bar, Bufet 88 y Club Centenario, que recibirá a Nico Mattioli y Uriel Lezcano, entre otros artistas. También habrá un nuevo encuentro del Club de Lectores en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, la posibilidad de recorrer los principales museos de la ciudad y de Mariano Benítez, y continúa la venta de entradas para la comedia solidaria "¡Una cosa de locos!", que los alumnos de la Granja San Camilo estrenarán el próximo 9 de julio en el Teatro Unión Ferroviaria.

    Museo Municipal

    Nuestro Museo

    Este viernes se habilita en el Museo Municipal de Pergamino la muestra Nuestro Museo, una propuesta colectiva construida por estudiantes y docentes de establecimientos educativos del distrito, que pone en valor las historias, los recuerdos y las identidades que conforman el patrimonio cultural de la comunidad.

    Avenida Alsina 405, de 10:00 a 17:00. Podrá visitarse también el sábado de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00, y el domingo de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.

    Artemás

    Diversidad creativa

    Este sábado se habilita en la galería ArteMás la muestra Diversidad creativa, integrada por Ana Adba, Gloria Blanco, Ester Cascardo, Graciela Castellano, Silvia Giménez, Sebastián Grondona y Ana Malmierca. El grupo presenta una selección de trabajos realizados en el último período, cada uno siguiendo una línea personal y única.

    Echevarría 555, a las 19:00. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17.30 a 19:30.

    Cinema Pergamino

    Un estreno

    Este viernes Cinema Pergamino se estrena la película Minions & Monstruos. Además, continúan en cartel Toy Story 5, Supergirl y Obsesión, mientras que el 8 de julio habrá una avant premiere de Moana (live action).

    Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

    El Yerta Club Cultural

    Música

    El Yerta Club Cultural anuncia sus espectáculos para este fin de semana: Este viernes se presenta el espectáculo Sonidos del Sur con la presencia de Kun Aguirre (Rosario), Angela (Uruguay), Prana Quinteto (Pergamino) y Los Giles Montevideanos (Uruguay). ($12000). El sábado Ale Vecerrica y Maxi Aguirre junto a Manu Moran y Carmi Petri presentan Contra Versiones ($10000).

    Estrada 1953, viernes a las 21:30 (horario sujeto al partido de la Selección Argentina); sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

    Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

    Bufet 88 bailable

    Música y baile

    Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta Angel Córdoba. El sábado se presenta por primera vez Claudia (pura miel). En las dos veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

    Almafuerte 160, viernes a las 21:30; sábado a las 21:00. Anticipadas para ambas noche a $6000. Reservas al 2477 454321.

    Ritmo Club Resto Bar

    Música

    Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes se presentan nuevamente Keke Conte y Alberto Digilio ($8000). El sábado vuelven Mario Arrieta y Naty Orlando con un repertorio de música popular bailable ($7000).

    Avenida Alsina 950. Viernes a las 21:30. Reservas al 2477 318000.

    Club Centenario

    Nico Mattioli y Uriel Lezcano

    Este sábado se presentan en el salón de eventos Club Centenario Nico Mattioli y Uriel Lezcano (anticipadas 15.000). El domingo llegan Luis Toro, Martín y La Dorada y Matías Pochi (damas gratis, caballeros $7000).

    Avenida Juan B. Justo 2100-2198, sábado a las 23:30; domingo hasta las 22:00 Reservas para el sábado al whatsApp 2477597446.

    Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Club de Lectores

    Este viernes en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez habrá un nuevo encuentro de El Club de Lectores, con tertulia de libros y lectura, recomendaciones, conexiones y lectura en compañía.

    Avenida Colón 635, viernes de 18:00 a 20:00. Entrada libre y gratuita. Instagram: @bibliotecamenendez

    Teatro Unión Ferroviaria

    ¡Una cosa de locos!

    El próximo 9 de julio los alumnos de la Granja San Camilo se preparan para el estreno de ¡Una cosa de locos!, una comedia bajo la dirección del profesor Martín Lencina.

    Avenida Alsina 530. Habrá dos funciones, a las 18:30 y 20:30. Entrada a $15000 al 2477-503131. Lo recaudado será destinado a sostener las actividades que la Granja San Camilo desarrolla con sus jóvenes.

    Museo Héroes de Malvinas

    Visita

    El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

    Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

    Avenida Jáuregui y Becerra.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

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