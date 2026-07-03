Lima: Inician estudios de suelo para el Hospital Municipal avance clave del proyecto sanitario

Comenzaron los estudios de suelo en el sector donde se construirá el futuro Hospital Municipal de Lima, partido de Zárate, una obra considerada estratégica para el sistema sanitario local. Las tareas forman parte de la primera etapa técnica del proyecto y buscan determinar las condiciones del terreno donde se levantará el nuevo edificio.
Estudios técnicos en el predio de la Unidad Sanitaria Aurelio Aleotti
Los trabajos se desarrollan en el sector posterior de la Unidad Sanitaria “Aurelio Aleotti” y de la Delegación de Lima, espacio elegido para la construcción del hospital. En esta instancia se realizan tres ensayos de suelo a una profundidad de entre cinco y seis metros.
El objetivo principal es analizar la composición del terreno y su capacidad de resistencia, información clave para definir las bases estructurales que sostendrán el futuro edificio. Estos estudios permiten garantizar condiciones seguras y adecuadas para una obra de gran envergadura.
Una obra estratégica para el sistema de salud de Lima
El Hospital Municipal de Lima es considerado uno de los proyectos más importantes para la localidad, ya que permitirá ampliar la capacidad de atención sanitaria y mejorar la infraestructura existente. La iniciativa apunta a descentralizar servicios y fortalecer la respuesta del sistema de salud ante la creciente demanda.
Desde el municipio remarcan que se trata de una obra largamente esperada por los vecinos, que busca consolidar un salto cualitativo en la atención médica local y regional.
Financiamiento y respaldo institucional del proyecto
El proyecto se financia a partir del destino del 80% de la recaudación de tasas municipales vinculadas a la actividad nuclear en Lima, en el marco del convenio firmado con Nucleoeléctrica Argentina.
El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, destacó el inicio de esta etapa a través de sus redes sociales, subrayando la importancia de avanzar en una obra que, según sus palabras, “hoy empieza a hacerse realidad” tras años de expectativas en la comunidad limeña.