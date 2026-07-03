San Antonio de Areco: UNSAdA y el Municipio reeditan "Don Segundo Sombra" a 100 años de su publicación

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco y el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, impulsaron una reedición facsimilar de la primera edición de la obra, con el propósito de recuperar para los lectores contemporáneos la experiencia material del libro tal como apareció en 1926.

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco y el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, impulsaron una reedición facsimilar de la primera edición de la obra, con el propósito de recuperar para los lectores contemporáneos la experiencia material del libro tal como apareció en 1926.

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco y el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, impulsaron una reedición facsimilar de la primera edición de la obra, con el propósito de recuperar para los lectores contemporáneos la experiencia material del libro tal como apareció en 1926.

A cien años de su publicación original, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, presentaron una reedición facsimilar de “Don Segundo Sombra”. El proyecto busca recuperar la experiencia material del libro tal como fue impreso en 1926.

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En el marco del centenario de la publicación de “Don Segundo Sombra”, la iniciativa reunió a autoridades universitarias, municipales y referentes culturales en una jornada conmemorativa que incluyó presentaciones, disertaciones y actividades académicas en distintos espacios de San Antonio de Areco.

El acto principal se desarrolló en el rectorado de la UNSAdA y contó con la participación del rector Jerónimo Ainchil, la vicerrectora Silvina Sansarricq y el intendente Francisco Ratto, junto a representantes del ámbito educativo y cultural.

La reedición facsimilar reproduce fielmente la primera edición impresa por Francisco Colombo en 1926. El trabajo incluyó la digitalización de ejemplares originales, análisis de materiales históricos y la reconstrucción de detalles tipográficos para conservar la estética original del libro.

Los equipos técnicos de la UNSAdA y el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes enfrentaron el desafío de equilibrar fidelidad histórica con preservación, evitando tanto la pérdida de huellas de impresión como la excesiva perfección digital que alterara su identidad original.

La vigencia de Güiraldes y la proyección internacional de su obra

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la identidad cultural vinculada a la obra de Güiraldes y su proyección internacional, ya que “Don Segundo Sombra” es objeto de estudio en universidades de distintos países.

Además, la UNSAdA impulsa la creación de una red de estudios güiraldeanos junto a instituciones de España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, con el objetivo de expandir el legado del escritor y consolidar su valor académico y cultural.