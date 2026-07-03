viernes 03 de julio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Antonio de Areco: UNSAdA y el Municipio reeditan "Don Segundo Sombra" a 100 años de su publicación

    La UNSAdA y el Municipio de San Antonio de Areco presentaron una reedición facsimilar de la obra de Güiraldes en su centenario.

    3 de julio de 2026 - 10:51
    La Universidad Nacional de San Antonio de Areco&nbsp; y&nbsp; el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, impulsaron una reedición facsimilar de la primera edición de la obra, con el propósito de recuperar para los lectores contemporáneos la experiencia material del libro tal como apareció en 1926.

    La Universidad Nacional de San Antonio de Areco  y  el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, impulsaron una reedición facsimilar de la primera edición de la obra, con el propósito de recuperar para los lectores contemporáneos la experiencia material del libro tal como apareció en 1926.

    boscoproducciones.com.ar
    La Universidad Nacional de San Antonio de Areco&nbsp; y&nbsp; el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, impulsaron una reedición facsimilar de la primera edición de la obra, con el propósito de recuperar para los lectores contemporáneos la experiencia material del libro tal como apareció en 1926.

    La Universidad Nacional de San Antonio de Areco  y  el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, impulsaron una reedición facsimilar de la primera edición de la obra, con el propósito de recuperar para los lectores contemporáneos la experiencia material del libro tal como apareció en 1926.

    boscoproducciones.com.ar
    La Universidad Nacional de San Antonio de Areco&nbsp; y&nbsp; el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, impulsaron una reedición facsimilar de la primera edición de la obra, con el propósito de recuperar para los lectores contemporáneos la experiencia material del libro tal como apareció en 1926.

    La Universidad Nacional de San Antonio de Areco  y  el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, impulsaron una reedición facsimilar de la primera edición de la obra, con el propósito de recuperar para los lectores contemporáneos la experiencia material del libro tal como apareció en 1926.

    boscoproducciones.com.ar

    A cien años de su publicación original, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, presentaron una reedición facsimilar de “Don Segundo Sombra”. El proyecto busca recuperar la experiencia material del libro tal como fue impreso en 1926.

    Lee además
    San Antonio de Areco volvió a ser escenario de una nueva fecha de la Liga Nacional de Fútbol para Amputados Carlos Tula 2026, donde Los Lobos BAFA, el equipo que representa a la provincia de Buenos Aires y que desde hace varios años eligió la ciudad como sede de sus partidos como local, igualó ante Los Leones de Tucumán y conservó el liderazgo del campeonato.

    San Antonio de Areco: Los Lobos BAFA punteros y sueñan con la Copa Libertadores de Fútbol para Amputados
    El instructor del Grupo K9 de Búsqueda y Rescate y bombero voluntario Javier Esnaola encabezó una capacitación abierta destinada a promover la tenencia responsable y prevenir situaciones de riesgo.

    San Antonio de Areco: charla en Bomberos sobre tenencia responsable y conducta animal

    Un homenaje en el centenario de una obra clave de la literatura argentina

    En el marco del centenario de la publicación de “Don Segundo Sombra”, la iniciativa reunió a autoridades universitarias, municipales y referentes culturales en una jornada conmemorativa que incluyó presentaciones, disertaciones y actividades académicas en distintos espacios de San Antonio de Areco.

    El acto principal se desarrolló en el rectorado de la UNSAdA y contó con la participación del rector Jerónimo Ainchil, la vicerrectora Silvina Sansarricq y el intendente Francisco Ratto, junto a representantes del ámbito educativo y cultural.

    Un trabajo de preservación del patrimonio cultural y editorial

    La reedición facsimilar reproduce fielmente la primera edición impresa por Francisco Colombo en 1926. El trabajo incluyó la digitalización de ejemplares originales, análisis de materiales históricos y la reconstrucción de detalles tipográficos para conservar la estética original del libro.

    Los equipos técnicos de la UNSAdA y el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes enfrentaron el desafío de equilibrar fidelidad histórica con preservación, evitando tanto la pérdida de huellas de impresión como la excesiva perfección digital que alterara su identidad original.

    La vigencia de Güiraldes y la proyección internacional de su obra

    Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la identidad cultural vinculada a la obra de Güiraldes y su proyección internacional, ya que “Don Segundo Sombra” es objeto de estudio en universidades de distintos países.

    Además, la UNSAdA impulsa la creación de una red de estudios güiraldeanos junto a instituciones de España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, con el objetivo de expandir el legado del escritor y consolidar su valor académico y cultural.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Antonio de Areco: Los Lobos BAFA punteros y sueñan con la Copa Libertadores de Fútbol para Amputados

    San Antonio de Areco: charla en Bomberos sobre tenencia responsable y conducta animal

    San Antonio de Areco: Más de 150 docentes participaron de una charla de Andrés Rieznik sobre alfabetización

    San Antonio de Areco: Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología reunió a estudiantes

    San Pedro: la carrera de Acompañante Terapéutico se presenta con una charla informativa

    Tras reclamos vecinales, Ramallo retrocede con el aumento de patentes y recalcula los valores

    Crece el conflicto municipal en San Pedro: gremios anuncian paros tras fracasar las paritarias

    San Pedro: Feria de Emprendedores por el Día del Amigo, artesanías, shows en vivo y patio gastronómico

    Baradero se prepara para el 1º Festival del Alfajor: fechas, actividades y competencia

    Vacunación antigripal en islas de Ramallo: operativo sanitario del Hospital Gomendio

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El conflicto salarial entre el Departamento Ejecutivo y los trabajadores municipales de San Pedro volvió a profundizarse este jueves luego de una nueva reunión paritaria que finalizó sin acuerdo. 

    Crece el conflicto municipal en San Pedro: gremios anuncian paros tras fracasar las paritarias

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El lunes 6 de julio, a las 18.00, se llevará a cabo la charla informativa titulada “El rol del Acompañante Terapéutico en el campo de la Salud Mental”. 

    San Pedro: la carrera de Acompañante Terapéutico se presenta con una charla informativa
    Las filmaciones de las maniobras en la casa de calle Larrea son elocuentes sobre la actividad ilícita de venta de dosis de drogas al menudeo en la morada del barrio La Lomita.

    Detuvieron a una pareja con arresto domiciliario que seguía vendiendo dosis de cocaína al menudeo

    Viernes 3 de julio- Versión PDF

    La Universidad Nacional de San Antonio de Areco  y  el Municipio, a través del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, impulsaron una reedición facsimilar de la primera edición de la obra, con el propósito de recuperar para los lectores contemporáneos la experiencia material del libro tal como apareció en 1926.

    San Antonio de Areco: UNSAdA y el Municipio reeditan "Don Segundo Sombra" a 100 años de su publicación

    Comenzaron los estudios de suelo que forman parte de la primer etapa para la construcción del futuro Hospital Municipal de Lima, un proyecto de gran importancia fel sistema de salud de la localidad. 

    Lima: Inician estudios de suelo para el Hospital Municipal avance clave del proyecto sanitario