Vieja Terminal de San Pedro: ocupas reingresan y crece la preocupación vecinal

Vieja terminal de San Pedro: los ocupas volvieron y la preocupación vecinal se intensifica

La vieja Terminal de Ómnibus de San Pedro volvió a ser noticia esta semana luego de que un grupo de personas ingresara nuevamente al edificio, ubicado en la intersección de Oliveira Cézar y Gomendio , tras romper las rejas de seguridad instaladas en febrero del año pasado.

Vecinos de la zona alertaron sobre ruidos molestos, discusiones violentas y una sensación generalizada de inseguridad.

“Tememos por nuestra seguridad, porque durante la noche gritan y se pelean entre ellos. Es una situación muy estresante para quienes vivimos cerca”, relató un vecino que prefirió mantenerse en el anonimato.

Otros residentes coinciden en que la presencia de ocupas se ha vuelto permanente, lo que genera preocupación por el deterioro del espacio público.

Un proyecto en duda

El edificio de la antigua terminal quedó desocupado hace varios años, tras la construcción de la nueva estación. En mayo de este año, el Municipio había anunciado un proyecto para transformar el predio en un paseo gastronómico, con oficinas y espacios de coworking en la planta superior.

En aquel momento, el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, detalló:

“Queremos que sea un verdadero paseo, unificado con la plaza, para el disfrute del espacio público”.

Falta de control

Sin embargo, la nueva ocupación pone en riesgo la viabilidad del plan. Comerciantes y vecinos aseguran que el abandono del lugar y la falta de control impiden avanzar en cualquier propuesta de desarrollo urbano.