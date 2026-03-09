San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

Las dosis de vacunas antigripales 2026 ya llegaron a San Nicolás, y en las próximas horas, la municipalidad anunciará el cronograma de aplicación por grupos destinatarios en el marco de la campaña de vacunación 2026.

“Durante la semana se iniciará la distribución de dosis a los vacunatorios”, confirmó la secretaria municipal de Salud y Familia, Dra. Mirna Bottazzi, al referirse al operativo sanitario que permitirá poner en marcha la campaña.

Desde el área de Salud indicaron que el cronograma de aplicación será anunciado oficialmente en breve y se organizará de acuerdo a los grupos de riesgo, como ocurre cada año con este tipo de campañas preventivas.

Provincia inicia la campaña en los 135 municipios

La campaña de vacunación antigripal se pondrá en marcha esta semana en toda la provincia de Buenos Aires. La iniciativa alcanzará a los 135 municipios y forma parte de una estrategia sanitaria para anticiparse a la temporada de mayor circulación del virus de la gripe.

El operativo se desarrolla en un contexto internacional marcado por la aparición de una nueva cepa de influenza A (H3N2), que generó un aumento de contagios y hospitalizaciones durante el invierno en el hemisferio norte.

Ante ese escenario, el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias pusieron en marcha una estrategia conjunta para fortalecer la prevención, mejorar las coberturas de vacunación y reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

La vacunación antigripal es una de las herramientas más eficaces para prevenir complicaciones asociadas al virus de la influenza, como neumonías o internaciones, especialmente en los grupos considerados de mayor riesgo.

La campaña está destinada principalmente a embarazadas y puérperas, niños y niñas de entre 6 y 24 meses, personas mayores de 65 años, personal de salud y personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo.

Desde el área de Salud también recordaron la importancia de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36, una medida preventiva clave para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.