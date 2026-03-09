lunes 09 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

    Las dosis para la campaña antigripal 2026 ya están en San Nicolás. Autoridades sanitarias preparan el cronograma de aplicación por grupos de riesgo.

    9 de marzo de 2026 - 17:17
    Las dosis de vacunas antigripales 2026 ya llegaron a San Nicolás, y en las próximas horas, la municipalidad anunciará el cronograma de aplicación por grupos destinatarios en el marco de la campaña de vacunación 2026.

    Las dosis de vacunas antigripales 2026 ya llegaron a San Nicolás, y en las próximas horas, la municipalidad anunciará el cronograma de aplicación por grupos destinatarios en el marco de la campaña de vacunación 2026.

    Google-ilustrativa

    Las dosis de la vacuna antigripal correspondientes a la campaña 2026 ya llegaron a la ciudad de San Nicolás y durante esta semana comenzará oficialmente la campaña de vacunación. En las próximas horas, las autoridades sanitarias anunciarán el cronograma de aplicación según los grupos destinatarios y los vacunatorios habilitados.

    Lee además
    Luego de que el jueves pasado el intendente Santiago Passaglia declarara abierto el 117º Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de San Nicolás (HCD), este lunes comenzarán a funcionar las comisiones de trabajo del cuerpo legislativo local.

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición
    Red Mujeres Rurales vuelve a Expoagro 2026 edición YPF Agro con una importante agenda de actividades orientadas a fortalecer redes de trabajo, visibilizar el rol de las mujeres en el sector agropecuario y promover nuevas alianzas para el desarrollo rural.

    San Nicolás: Red Mujeres Rurales presentará su plan estratégico y una agenda clave en Expoagro 2026

    Llegaron a San Nicolás las dosis de la vacuna antigripal 2026

    Las vacunas antigripales destinadas a la campaña 2026 ya se encuentran en la ciudad y en los próximos días comenzará su distribución en los distintos centros de salud y vacunatorios.

    “Durante la semana se iniciará la distribución de dosis a los vacunatorios”, confirmó la secretaria municipal de Salud y Familia, Dra. Mirna Bottazzi, al referirse al operativo sanitario que permitirá poner en marcha la campaña.

    Desde el área de Salud indicaron que el cronograma de aplicación será anunciado oficialmente en breve y se organizará de acuerdo a los grupos de riesgo, como ocurre cada año con este tipo de campañas preventivas.

    Provincia inicia la campaña en los 135 municipios

    La campaña de vacunación antigripal se pondrá en marcha esta semana en toda la provincia de Buenos Aires. La iniciativa alcanzará a los 135 municipios y forma parte de una estrategia sanitaria para anticiparse a la temporada de mayor circulación del virus de la gripe.

    El operativo se desarrolla en un contexto internacional marcado por la aparición de una nueva cepa de influenza A (H3N2), que generó un aumento de contagios y hospitalizaciones durante el invierno en el hemisferio norte.

    Ante ese escenario, el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias pusieron en marcha una estrategia conjunta para fortalecer la prevención, mejorar las coberturas de vacunación y reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

    Quiénes deben vacunarse contra la gripe

    La vacunación antigripal es una de las herramientas más eficaces para prevenir complicaciones asociadas al virus de la influenza, como neumonías o internaciones, especialmente en los grupos considerados de mayor riesgo.

    La campaña está destinada principalmente a embarazadas y puérperas, niños y niñas de entre 6 y 24 meses, personas mayores de 65 años, personal de salud y personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo.

    Desde el área de Salud también recordaron la importancia de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36, una medida preventiva clave para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.

    Temas
    Seguí leyendo

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición

    San Nicolás: Red Mujeres Rurales presentará su plan estratégico y una agenda clave en Expoagro 2026

    Expoagro 2026, desde San Nicolás, vuelve a poner al campo argentino en el centro de la escena

    Volcó un camión con bebidas tras despistar en la ruta 188 a la altura de Peña

    Capacitaron a cooperadoras escolares de San Nicolás y Ramallo para fortalecer su gestión institucional

    San Nicolás: El gigante BlackRock compró AES y toma control de activos energéticos clave en Argentina

    San Nicolás: Passaglia abrió el 117° período de sesiones del Concejo Deliberante y defendió su gestión

    Nuevo aumento de Vercelli: San Nicolás tiene el quinto boleto más caro bonaerense

    Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

    San Nicolás tendrá un otoño con temperaturas más cálidas de lo habitual

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Luego de que el jueves pasado el intendente Santiago Passaglia declarara abierto el 117º Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de San Nicolás (HCD), este lunes comenzarán a funcionar las comisiones de trabajo del cuerpo legislativo local.

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Martinez en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Pergamino

    Javier Martínez y sus definiciones para Pergamino en la apertura del HCD
    El piloto ramallense Tomás Matkovich consiguió un gran resultado en su debut en la modalidad Enduro, al quedarse con la victoria en la primera fecha del Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, disputada este fin de semana en Itajaí, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros de San Pablo.

    Ramallo: Tomás Matkovich debutó en el Enduro de Brasil con un triunfo y ganó la general en Itajaí

    Las dosis de vacunas antigripales 2026 ya llegaron a San Nicolás, y en las próximas horas, la municipalidad anunciará el cronograma de aplicación por grupos destinatarios en el marco de la campaña de vacunación 2026.

    San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial