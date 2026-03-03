martes 03 de marzo de 2026
    • Tras el temporal, San Pedro registró caída de postes pero sin daños graves

    El director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, informó que la tormenta en San Pedro tuvo impacto moderado y solo generó incidentes puntuales.

    3 de marzo de 2026 - 15:30
    El director de Defensa Civil de San Pedro, Fabio Giovanettoni, informó que la tormenta registrada durante la madrugada de este martes tuvo un impacto moderado en el partido, con incidentes puntuales que no afectaron la seguridad general de la población, a diferencia de lo ocurrido en distritos vecinos.

    El director de Defensa Civil de San Pedro, Fabio Giovanettoni, informó que la tormenta registrada durante la madrugada de este martes tuvo un impacto moderado en el partido, con incidentes puntuales que no afectaron la seguridad general de la población, a diferencia de lo ocurrido en distritos vecinos.

    La tormenta que azotó durante la madrugada de este martes a la ciudad de San Pedro dejó como saldo la caída de dos postes de servicios y algunas ramas en la vía pública, aunque no se registraron heridos ni daños de consideración. Así lo confirmó el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, quien llevó tranquilidad a los vecinos.

    Impacto moderado del temporal en San Pedro

    En declaraciones al programa “Equipo de Radio”, Giovanettoni realizó un balance de las actuaciones del área y destacó que, pese a la intensidad de las lluvias y las ráfagas de viento, la situación estuvo bajo control.

    “En líneas generales, salvo algunas cuestiones, no hemos tenido inconvenientes en San Pedro”, expresó el funcionario, marcando una diferencia con lo sucedido en otros distritos de la región donde el fenómeno meteorológico tuvo consecuencias más severas.

    El titular de Defensa Civil subrayó que la respuesta fue inmediata y coordinada, con guardias activas desde el primer alerta meteorológico emitido durante la jornada previa.

    Caída de postes y cortes preventivos de tránsito

    Las intervenciones más relevantes se registraron en dos puntos de la ciudad por la caída de postes pertenecientes a la empresa Telecom. Según detalló Giovanettoni, uno de ellos se encontraba ya caído en la intersección de Gomendio e Independencia, mientras que el segundo presentaba riesgo inminente en 25 de Mayo y Lavalle.

    “En la madrugada tuvimos dos postes, ambos de Telecom. Uno ya estaba caído y el otro próximo a caerse”, explicó. Ante esa situación, el personal municipal decidió limitar el tránsito vehicular de manera preventiva hasta garantizar la seguridad en la zona.

    Además, se realizaron tareas por ramas desprendidas en distintos sectores, aunque de menor magnitud y sin necesidad de evacuaciones ni asistencia social.

    Sin inconvenientes en las localidades rurales

    Uno de los datos más relevantes del informe fue que no se reportaron problemas en las localidades del partido. Tras mantener comunicación con los delegados de cada zona, Defensa Civil confirmó que no hubo afectaciones estructurales ni cortes prolongados de servicios.

    Este escenario contrastó con lo ocurrido en distritos vecinos como Ramallo, donde se registraron voladuras de techos, caída de árboles y obstrucciones en rutas, incluida la Ruta 51.

    Finalmente, Giovanettoni remarcó la complejidad que presentan los fenómenos climáticos actuales y la necesidad de mantener dispositivos de prevención activos. “El clima ha sido cambiante y es muy difícil pronosticar. La guardia preventiva de Defensa Civil se pone en alerta con el primer pronóstico”, concluyó.

    De esta manera, pese al temporal, San Pedro logró atravesar la contingencia sin consecuencias graves, gracias a la rápida intervención y al monitoreo constante de las áreas municipales.

