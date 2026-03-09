Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial

El Gobierno nacional rechazó el reclamo administrativo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (Catrai) , que buscaba frenar los cambios introducidos el año pasado para flexibilizar el sistema de Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) .

Ramallo: Tomás Matkovich debutó en el Enduro de Brasil con un triunfo y ganó la general en Itajaí

La decisión fue formalizada a través del decreto presidencial 139/26, publicado en el Boletín Oficial , donde se calificó el planteo como "impropio". La resolución también alcanza a diversas presentaciones de adhesión realizadas por personas físicas, empresas del sector y entidades vinculadas a la actividad.

Según se informó oficialmente, con esta resolución queda agotada la vía administrativa, por lo que los impulsores del reclamo todavía tienen la posibilidad de avanzar con una instancia judicial.

El planteo de las empresas del sector apuntaba contra el Decreto 196/25 , con el que el Gobierno introdujo modificaciones al régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) dentro de la Ley de Tránsito.

En particular, la cámara cuestionó los artículos 12 y 13, que modificaron aspectos clave del sistema, como la periodicidad de las revisiones, el esquema de habilitación de talleres, la eliminación de la exclusividad de los operadores y la supresión del Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados.

Argumentos y rechazos

Entre los argumentos presentados, Catrai sostuvo que la ampliación de los plazos de revisión carecería de respaldo técnico y podría incrementar los riesgos en materia de seguridad vial.

También advirtió que la eliminación de límites para la cantidad de talleres habilitados y la posibilidad de que concesionarias, importadores o talleres participen del sistema podría afectar la imparcialidad de los controles.

Sin embargo, los organismos técnicos que intervinieron en el análisis -la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV)- respaldaron los cambios impulsados por el Ejecutivo.

De acuerdo con sus informes, las modificaciones se apoyan en la evolución tecnológica del parque automotor, que presenta mayores estándares de seguridad y durabilidad, lo que permitiría extender los plazos de revisión sin afectar la seguridad vial.

Los nuevos plazos de la VTV

El decreto que introdujo los cambios también establece nuevas condiciones para realizar la verificación técnica. Entre las principales modificaciones se determinó que la VTV podrá realizarse en talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre que cuenten con instalaciones aptas y equipamiento adecuado.

En cuanto a los plazos, se definieron tres nuevos criterios:

Los autos 0 kilómetro deberán realizar la primera VTV a los 5 años

Los vehículos con menos de 10 años de antigüedad deberán hacerla cada 2 años

Los vehículos con más de 10 años deberán realizarla anualmente

No obstante, la Provincia de Buenos Aires no adhirió a esta normativa, por lo que resta definir si el gobierno bonaerense avanzará con cambios propios en el sistema de verificación vigente en su territorio.