    • Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial

    Importante paso en materia administrativa para saber los próximos pasos de la VTV, tanto a nivel nacional como en Provincia de Buenos Aires.

    9 de marzo de 2026 - 16:31
    Nuevo avance sobre el futuro de la VTV

    El Gobierno nacional rechazó el reclamo administrativo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (Catrai), que buscaba frenar los cambios introducidos el año pasado para flexibilizar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

    El piloto ramallense Tomás Matkovich consiguió un gran resultado en su debut en la modalidad Enduro, al quedarse con la victoria en la primera fecha del Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, disputada este fin de semana en Itajaí, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros de San Pablo.

    Ramallo: Tomás Matkovich debutó en el Enduro de Brasil con un triunfo y ganó la general en Itajaí
    Con el objetivo de fortalecer la producción apícola y promover la mejora genética en el sector, se llevó a cabo este sábado el 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas.

    San Pedro participó del Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano

    La decisión fue formalizada a través del decreto presidencial 139/26, publicado en el Boletín Oficial, donde se calificó el planteo como "impropio". La resolución también alcanza a diversas presentaciones de adhesión realizadas por personas físicas, empresas del sector y entidades vinculadas a la actividad.

    Una resolución importante

    Según se informó oficialmente, con esta resolución queda agotada la vía administrativa, por lo que los impulsores del reclamo todavía tienen la posibilidad de avanzar con una instancia judicial.

    El planteo de las empresas del sector apuntaba contra el Decreto 196/25, con el que el Gobierno introdujo modificaciones al régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) dentro de la Ley de Tránsito.

    En particular, la cámara cuestionó los artículos 12 y 13, que modificaron aspectos clave del sistema, como la periodicidad de las revisiones, el esquema de habilitación de talleres, la eliminación de la exclusividad de los operadores y la supresión del Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados.

    Argumentos y rechazos

    Entre los argumentos presentados, Catrai sostuvo que la ampliación de los plazos de revisión carecería de respaldo técnico y podría incrementar los riesgos en materia de seguridad vial.

    También advirtió que la eliminación de límites para la cantidad de talleres habilitados y la posibilidad de que concesionarias, importadores o talleres participen del sistema podría afectar la imparcialidad de los controles.

    Sin embargo, los organismos técnicos que intervinieron en el análisis -la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV)- respaldaron los cambios impulsados por el Ejecutivo.

    De acuerdo con sus informes, las modificaciones se apoyan en la evolución tecnológica del parque automotor, que presenta mayores estándares de seguridad y durabilidad, lo que permitiría extender los plazos de revisión sin afectar la seguridad vial.

    Los nuevos plazos de la VTV

    El decreto que introdujo los cambios también establece nuevas condiciones para realizar la verificación técnica. Entre las principales modificaciones se determinó que la VTV podrá realizarse en talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre que cuenten con instalaciones aptas y equipamiento adecuado.

    En cuanto a los plazos, se definieron tres nuevos criterios:

    • Los autos 0 kilómetro deberán realizar la primera VTV a los 5 años
    • Los vehículos con menos de 10 años de antigüedad deberán hacerla cada 2 años
    • Los vehículos con más de 10 años deberán realizarla anualmente

    No obstante, la Provincia de Buenos Aires no adhirió a esta normativa, por lo que resta definir si el gobierno bonaerense avanzará con cambios propios en el sistema de verificación vigente en su territorio.

    El pedido surgió tras consultas de comerciantes sobre habilitaciones, tasas y trámites administrativos contemplados en el nuevo código tributario aprobado en diciembre.

    Comerciantes de Villa Ramallo piden explicaciones al municipio sobre el nuevo Código Tributario municipal

    Javier Martinez en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Pergamino

    Javier Martínez y sus definiciones para Pergamino en la apertura del HCD
    Las dosis de vacunas antigripales 2026 ya llegaron a San Nicolás, y en las próximas horas, la municipalidad anunciará el cronograma de aplicación por grupos destinatarios en el marco de la campaña de vacunación 2026.

    San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

