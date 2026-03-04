miércoles 04 de marzo de 2026
    San Pedro intensifica un operativo para remover vehículos abandonados en la vía pública

    San Pedro refuerza controles en los barrios y advierte que los autos inmovilizados por más de cinco días podrán ser removidos con grúa según la Ley 24.449.

    4 de marzo de 2026 - 18:10
    El Municipio de San Pedro inició una campaña de concientización y control orientada a optimizar el uso del espacio público y mejorar la fluidez del tránsito en los diversos barrios de la ciudad.

    notisanpedro.info

    El Municipio de San Pedro puso en marcha una campaña de concientización y control para ordenar el espacio público y mejorar la circulación vehicular. La medida apunta a los vehículos que permanecen estacionados durante largos períodos sin ser movilizados, generando inconvenientes en distintos barrios de la ciudad.

    Operativos de Tránsito en San Pedro para liberar espacio público

    La iniciativa es coordinada por la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, y contempla recorridas específicas para detectar rodados inmovilizados por varios días consecutivos en un mismo punto.

    Desde el Ejecutivo local explicaron que un vehículo estacionado de manera prolongada no solo reduce la disponibilidad de lugares para otros vecinos, sino que también dificulta tareas esenciales como la limpieza, el mantenimiento de calles y el normal desarrollo de servicios públicos.

    Además, advirtieron que estas unidades pueden convertirse en focos de acumulación de residuos, afectar la visibilidad en esquinas o incluso representar un riesgo para la seguridad vial y ciudadana, especialmente en zonas de alto tránsito.

    Ley Nacional de Tránsito: qué establece sobre autos estacionados por varios días

    Las autoridades informaron que se comenzará a prestar especial atención a aquellos vehículos que permanezcan estacionados más de cinco días consecutivos en el mismo sitio.

    La medida se sustenta en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, cuyo artículo 49 establece la prohibición de estacionar en zona urbana por un lapso superior a cinco jornadas o por el tiempo que determine la autoridad local competente.

    En ese marco, el Municipio recordó que la normativa vigente habilita a los organismos de control a intervenir cuando se verifique una ocupación indebida o prolongada del espacio público.

    Posibles sanciones y remoción con grúa municipal

    Ante este escenario, la comuna recomendó a los propietarios de vehículos en estas condiciones que procedan a su reubicación, los guarden en espacios privados o regularicen su situación lo antes posible.

    El objetivo central, señalaron, es promover la colaboración vecinal para lograr un ordenamiento integral del entorno urbano y garantizar una convivencia más armónica en los barrios.

    Finalmente, se aclaró que en caso de constatarse el incumplimiento de la normativa, y según lo determine la autoridad de control interviniente, podrán aplicarse las sanciones previstas. Entre ellas, se contempla la remoción del rodado mediante el servicio de grúa municipal, como herramienta para asegurar la correcta utilización de la vía pública y preservar la seguridad de todos los vecinos.

