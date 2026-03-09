Javier Martínez y sus definiciones para Pergamino en la apertura del HCD

Con el Teatro San Martín (entre otros) en el horizonte y una década de superávit como respaldo, el intendente Javier Martínez abrió el lunes el período ordinario de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Pergamino .

El discurso recorrió cada área de la gestión municipal, desde las finanzas hasta el turismo, trazando un mapa de compromisos concretos para 2026 y reivindicando un modelo de administración que el propio Martínez presentó como el eje diferenciador de Pergamino frente al contexto provincial y nacional.

"Lo que ahora hace el Estado nacional en términos de racionalizar el gasto público, nosotros lo hicimos desde el primer día. Lo que nunca hizo Kicillof", dijo el intendente, en uno de los pasajes más directos del discurso, que combinó el repaso de realizaciones con críticas al gobierno bonaerense, especialmente por la crisis del IOMA, y con una convocatoria final a todos los concejales —sin distinción partidaria— bajo el concepto que denominó "pergaminismo".

Más de diez años sin déficit, 144 tributos eliminados entre 2016 y fines de 2025, y 400 empleados menos que cuando asumió: esos fueron los tres pilares numéricos con los que Martínez encuadró su gestión antes de desgranar los anuncios del año. A continuación, los diez ejes centrales del discurso.

El decálogo de Martínez para 2026

Eliminar seis nuevos tributos municipales

El Ejecutivo enviará un proyecto al HCD para suprimir seis tasas adicionales. Con esto, el municipio llegará a 150 tributos eliminados desde 2016. La medida se enmarca en la política de alivio fiscal que el intendente definió como identidad de gestión.

Cero tributos por un año para jóvenes emprendedores

Todos los pergaminenses de hasta 25 años que inicien su primer emprendimiento quedarán exentos de cualquier tributo municipal durante doce meses. El objetivo declarado es que concentren todos sus recursos en hacer crecer su negocio.

Racionalización del empleo municipal

Se presentará un proyecto para profesionalizar y reducir el plantel municipal hasta alcanzar el 0,7% de la población en cantidad de empleados. Martínez subrayó que cada 100 empleados representan 2.400 millones de pesos anuales, y que los 400 menos respecto de 2015 equivalen al 100% del presupuesto de obra pública.

Inaugurar el Microestadio y el Teatro San Martín

El Polideportivo cubierto está en su última etapa. El Teatro San Martín tiene la sala principal terminada y la sala polivalente en construcción. Ambas inauguraciones están previstas para el primer semestre de 2026. "Este invierno, los pergaminenses van a poder disfrutar de nuestro teatro", afirmó Martínez.

Continuar el Plan de Asfalto y conectar espacios verdes

Las obras de repavimentación alcanzarán barrios como 12 de Octubre, Mastrángelo, José Hernández, Acevedo y Villa San José, además de los pueblos del partido. Se proyecta la unión del Paseo Belgrano con el Paseo Ribereño y la extensión de la red de parques lineales entre Alsina y Ugarte.

Ampliar la infraestructura de salud

Durante 2026 se reformarán los CAPS y se ampliará la posta sanitaria Quinta Mastrángelo y el CAPS de Manuel Ocampo. El sistema municipal atendió 191.137 consultas en 2025, un 11% más que el año anterior, con cobertura al 36% de la población. Martínez usó el contraste con el IOMA para describir qué significa administrar bien la salud pública.

Refuerzo de seguridad con tecnología y nueva Guardia Urbana

Se incorporaron 10 motos, 8 patrulleros, 150 cámaras y nuevas lectoras de patentes. Se creó un cuerpo de Guardia Urbana con caminantes en espacios públicos y próximamente un grupo motorizado. El municipio reiteró la demanda de una Alcaidía propia para Pergamino, que hoy carece de infraestructura de detención adecuada.

Microcréditos para emprendedores y parques industriales activos

El ahorro generado por la reducción de gabinete será volcado en microcréditos para emprendedores locales. Los tres parques industriales del partido están en distintas etapas: uno prácticamente completo, otro recibiendo inversores y el tercero en construcción. La ordenanza de promoción industrial ya fue ampliada de 5 a 7 años de exención.

Alivio fiscal activo: descuentos, exenciones y Monotasa

El programa de Alivio Fiscal vigente incluye hasta 20% de descuento en tasas para adherentes, más jubilados exentos, 50% de reducción en la tasa de Seguridad e Higiene para monotributistas, exención total para monotributistas sociales y 20% de descuento anual para quienes paguen por Monotasa.

Consolidar el turismo y los paseos gastronómicos

La marca "Disfrutá Pergamino" tomará forma concreta con recorridos en minibús turístico y opciones autoguiadas a partir de abril. Se culminarán los paseos gastronómicos sobre las avenidas Alsina y Rocha. La pista de atletismo que fue sede del Campeonato Nacional Paralímpico es mencionada como ejemplo del impacto económico del turismo deportivo.

El "pergaminismo" como convocatoria política

Al cierre del discurso, Martínez apeló a un concepto que planea repetir durante el año: el pergaminismo. "Si quieren una ideología, un objetivo y una pasión, le cuento que está aquí", dijo dirigiéndose al Concejo. La convocatoria apunta a superar las diferencias partidarias bajo la idea de que el interés local debe primar sobre cualquier dependencia provincial o nacional.

La referencia al gobernador Axel Kicillof fue la única mención explícita de nombres propios ajenos a la gestión local, y sirvió de ancla para la narrativa central del discurso: el contraste entre una administración municipal que definió como ordenada, previsible y superavitaria, y un modelo provincial que el intendente asoció con la mala gestión, el desorden y la pérdida de autonomía.

"Cuando un gobierno pierde el orden fiscal, después pierde autonomía. Y cuando pierde autonomía, pierde capacidad de decisión", sintetizó Martínez, en la frase que mejor condensa la doctrina política que ha sostenido durante más de una década al frente del municipio de Pergamino.