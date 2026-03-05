San Pedro avanzará con la descentralización de Desarrollo de la Comunidad en Los Aromos y Depietri

La secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro mantuvo una reunión de trabajo en la subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para coordinar una agenda conjunta de inversión y asistencia territorial.

El Municipio de San Pedro avanza con una agenda de trabajo junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer políticas sociales y ampliar la presencia del Estado en los barrios. Entre los proyectos se destaca la descentralización de servicios en Los Aromos y Depietri.

Durante una reunión de trabajo realizada en la subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, funcionarios del Municipio de San Pedro presentaron una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la asistencia territorial y mejorar el acceso de los vecinos a distintos programas sociales.

El equipo local estuvo encabezado por el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, quien expuso los lineamientos de gestión destinados a profundizar la descentralización operativa del área y acercar los servicios municipales a los barrios.

En ese marco, se planteó avanzar con nuevos puntos de atención en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a programas sociales, asesoramiento y acompañamiento a las familias.

Los Aromos y Depietri, los próximos barrios en la agenda

Uno de los principales ejes de la planificación es replicar el modelo de atención territorial que ya se implementó durante el año pasado en el barrio 1° de Mayo. Según explicó Sánchez, esa experiencia permitió mejorar la cercanía con los vecinos y agilizar la resolución de distintas demandas sociales.

En este sentido, el funcionario adelantó que el Municipio proyecta extender el esquema de descentralización hacia los barrios Los Aromos y Depietri, donde se busca fortalecer la presencia institucional y mejorar la atención comunitaria.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que apunta a consolidar políticas sociales con mayor presencia en el territorio.

Gestión de financiamiento y programas habitacionales

Durante el encuentro también se abordaron otros proyectos estratégicos impulsados por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Entre ellos se destacaron las gestiones para completar la obra del Hogar Sarmiento y la adhesión de San Pedro al Programa de Mejoras Habitacionales.

El objetivo de estas iniciativas es reforzar el programa municipal de viviendas que ya se encuentra en marcha, ampliando las posibilidades de financiamiento y asistencia para familias que necesitan mejorar sus condiciones habitacionales.

La jornada contó con la participación de la subsecretaria provincial de Políticas Sociales, Bernarda Meglia Vivarés, y la coordinadora regional del ministerio, Cecilia Silva. Por parte del Municipio de San Pedro también estuvieron presentes el director de Asistencia Directa, José Franchini; la referente de Programas Sociocomunitarios, Alejandra Fagnano; y la responsable del Programa Municipal de Mejoras Habitacionales, Carolina Porta.