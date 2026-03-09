lunes 09 de marzo de 2026
    • Ramallo: Tomás Matkovich debutó en el Enduro de Brasil con un triunfo y ganó la general en Itajaí

    El piloto de Ramallo tuvo un estreno sobresaliente en el Campeonato Brasileiro de Enduro 2026 al imponerse en la categoría Intermedia Open.

    9 de marzo de 2026 - 18:00
    El piloto ramallense Tomás Matkovich consiguió un gran resultado en su debut en la modalidad Enduro, al quedarse con la victoria en la primera fecha del Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, disputada este fin de semana en Itajaí, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros de San Pablo.

    El piloto ramallense Tomás Matkovich consiguió un gran resultado en su debut en la modalidad Enduro, al quedarse con la victoria en la primera fecha del Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, disputada este fin de semana en Itajaí, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros de San Pablo.

    El motociclista de la ciudad de Ramallo, Tomás Matkovich, tuvo un debut soñado en la modalidad Enduro al ganar la primera fecha del Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, disputada este fin de semana en Itajaí. El argentino se impuso en la categoría Intermedia Open y también logró la clasificación general.

    Debut con victoria en el Campeonato Brasileiro de Enduro

    La competencia se desarrolló entre sábado y domingo en la ciudad de Itajaí, ubicada a unos 650 kilómetros de San Pablo, y reunió a pilotos de distintas categorías en un exigente recorrido a campo traviesa.

    Matkovich logró imponerse en la categoría Intermedia Open y, además, registró el mejor tiempo de toda la competencia, lo que le permitió quedarse también con la clasificación general del evento.

    El piloto de Ramallo comenzó a marcar el ritmo desde la segunda vuelta del sábado, cuando pasó a liderar su categoría. A partir de ese momento sostuvo la ventaja hasta el final de la prueba y selló su primera victoria en esta disciplina.

    Cómo es el Enduro, la disciplina que combina velocidad y resistencia

    El Enduro es una modalidad del motociclismo que combina tramos cronometrados, conocidos como “especiales”, con sectores de enlace que conectan las distintas partes del circuito.

    El recorrido suele desarrollarse a campo traviesa y atraviesa diferentes tipos de terrenos, como zonas de montaña, caminos rurales y sectores de selva. En el caso de la competencia disputada en Itajaí, los pilotos debieron enfrentar también los morros característicos de la región.

    Cada vuelta al trazado incluyó tres especiales separadas por enlaces, y los competidores fueron reconociendo el circuito a medida que avanzaban en carrera, lo que agrega un componente estratégico y físico a la prueba.

    Un resultado que suma experiencia para la temporada de motocross

    Más allá del triunfo, Matkovich destacó que esta competencia le permitió sumar rodaje y trabajo físico en condiciones reales de carrera.

    El piloto tiene como principal objetivo de la temporada el Campeonato Brasileño de Motocross, cuyo inicio está previsto para el próximo 12 de abril.

    El Campeonato Brasileiro de Enduro, en tanto, contará con un calendario de seis fechas a lo largo del año, en distintas sedes del país, y reúne a pilotos de varios puntos de Sudamérica.

    El piloto ramallense Tomás Matkovich consiguió un gran resultado en su debut en la modalidad Enduro, al quedarse con la victoria en la primera fecha del Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, disputada este fin de semana en Itajaí, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros de San Pablo.

