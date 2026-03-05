San Pedro: Rey criticó el discurso de Salazar y afirmó que "está desconectado de las necesidades de la ciudad"

Ariel Rey, presidente del bloque "San Pedro Puede" (el único que no se sumó a la comitiva que fue a buscar al mandatario comunal hasta su despacho) sostuvo que el discurso fue "político, desconectado absolutamente de la población de San Pedro.

Tras el discurso del intendente Cecilio Salazar en la apertura del período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante de San Pedro , concejales de distintos bloques de la oposición expresaron fuertes críticas. Señalaron que el mensaje tuvo un tono político y reclamaron mayor atención a los problemas concretos que atraviesa la ciudad .

El presidente del bloque San Pedro Puede, Ariel Rey, fue uno de los primeros en manifestar su disconformidad con el mensaje del jefe comunal. El edil sostuvo que el discurso estuvo “desconectado absolutamente de la población de San Pedro”.

Rey también marcó distancia desde lo institucional: su bloque fue el único que no se sumó a la comitiva que acompañó al intendente desde su despacho hasta el recinto del Concejo Deliberante.

En ese contexto, afirmó que el mensaje tuvo un carácter político y cuestionó algunas de las afirmaciones realizadas por el mandatario local. “Está desconectado de las necesidades de San Pedro cuando dijo un montón de cosas y hoy estamos tapando los pozos con tierra”, expresó.

Mosquera reclamó respuestas a obras pendientes

Desde el espacio Nuevos Aires, el concejal Damián Mosquera coincidió en que el discurso dedicó demasiado tiempo a cuestiones de orden provincial y nacional, dejando en segundo plano la realidad local.

El edil señaló que, después de más de una década de gestión municipal, esperaba definiciones más concretas sobre proyectos importantes para la ciudad.

Entre los puntos mencionados, Mosquera citó la situación del basural y la planta depuradora, dos temas que —según indicó— se vienen mencionando desde hace años sin avances significativos.

“La verdad no vemos en concreto lo que se viene prometiendo desde hace mucho tiempo. Me hubiera gustado escuchar otro discurso”, manifestó.

Lafalce pidió priorizar el crecimiento de San Pedro

Por su parte, el concejal Damián Lafalce, de La Libertad Avanza y referente de Patricia Bullrich en la ciudad, analizó el mensaje desde otra perspectiva, especialmente en relación con las críticas del intendente al gobierno nacional.

El edil sostuvo que la administración del presidente Javier Milei impulsa una lógica distinta basada en la reducción del Estado y una administración más ordenada de los recursos.

No obstante, remarcó que, más allá de las diferencias ideológicas, el objetivo debe ser impulsar el desarrollo de la ciudad. “San Pedro debe empezar a crecer y no entrar en disputas. Somos sampedrinos y tenemos que defender a los sampedrinos más allá del lugar que tiene cada uno”, afirmó.

En ese sentido, mencionó gestiones realizadas en años anteriores vinculadas a subsidios para Defensa Civil y capacitaciones en ciberseguridad y ciberdelitos, y remarcó la importancia de continuar impulsando iniciativas que beneficien a la comunidad local.