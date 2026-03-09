San Pedro participó del Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano

Con el objetivo de fortalecer la producción apícola y promover la mejora genética en el sector, se llevó a cabo este sábado el 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas.

Con el objetivo de fortalecer la producción apícola y promover la mejora genética en el sector, se realizó el 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano. La jornada reunió a funcionarios, técnicos y productores de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires , entre ellos representantes del municipio de San Pedro .

La delegación sampedrina estuvo integrada por el subsecretario de Producción, Industria y Comercio, Ariel Álvarez; el coordinador de Fruticultura, Hugo Ramírez; y el productor apícola local Santiago Biscia.

Durante la jornada, los representantes del distrito participaron de diferentes actividades técnicas y espacios de intercambio con especialistas y criadores de abejas reinas provenientes de diversas regiones del país.

Estos encuentros permiten compartir experiencias productivas, analizar los desafíos del sector y difundir avances en materia de manejo apícola, con especial foco en la crianza de reinas, considerada una pieza clave para la sanidad y productividad de las colmenas.

El rol de la mejora genética en la apicultura

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la importancia de la mejora genética en la producción apícola. La crianza de abejas reinas seleccionadas permite fortalecer las características productivas de las colmenas, mejorar su resistencia a enfermedades y optimizar el rendimiento en la producción de miel.

En este sentido, especialistas y productores coincidieron en que el trabajo sostenido en genética apícola resulta fundamental para consolidar una actividad competitiva y sustentable.

La incorporación de tecnología, la capacitación permanente y el intercambio de conocimientos entre productores son herramientas clave para avanzar en ese objetivo.

Articulación entre el Estado y los productores

El encuentro, que estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, también funcionó como un espacio de articulación entre el sector público y los productores privados.

A través de estas instancias se busca fortalecer las políticas de apoyo a la producción apícola, impulsar programas de capacitación y fomentar el crecimiento de una actividad que tiene un papel relevante en la economía regional.

Desde la delegación de San Pedro destacaron la importancia de participar en este tipo de eventos, ya que permiten consolidar vínculos con otros actores del sector y conocer nuevas herramientas para potenciar la producción local.

Asimismo, remarcaron que la apicultura representa una actividad estratégica dentro de la diversificación productiva del distrito, con impacto tanto en la generación de empleo como en el desarrollo de economías regionales vinculadas al sector agroalimentario.