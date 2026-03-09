lunes 09 de marzo de 2026
    • Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Esta planificación resulta fundamental para la seguridad vial de los vecinos de esta zona de Pergamino; llegará hasta el Taller Protegido.

    Por Luciano Zuccarelli
    9 de marzo de 2026 - 16:47
    Mayor seguidad vial a partir de la nueva bicisenda en la zona oeste de Pergamino.

    Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y promover formas de movilidad más seguras y sustentables, el Municipio comenzó con los trabajos para la construcción de una nueva bicisenda sobre avenida Rodríguez Jáuregui, en el tramo comprendido entre Florencio Sánchez y las inmediaciones del Taller Protegido de Pergamino, en barrio Mastrángelo.

    Prevención y seguridad vial: Pergamino logró reducir los accidentes de tránsito y los heridos
    En rutas nacionales que atraviesan Pergamino hay ocho radares activos

    La obra forma parte de las políticas de infraestructura urbana que buscan ordenar la circulación en sectores de alto tránsito y brindar mejores condiciones tanto para ciclistas como para peatones y automovilistas. En este caso, la intervención permitirá generar un corredor seguro destinado a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte cotidiano, recreativo o deportivo.

    Crecimiento de Pergamino

    En los últimos años, el uso de la bicicleta ha experimentado un crecimiento sostenido en la ciudad. Cada vez más vecinos eligen este medio para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, realizar actividades diarias o simplemente para practicar ejercicio. En ese contexto, la creación de infraestructura específica se vuelve fundamental para garantizar desplazamientos más seguros.

    La nueva bicisenda se emplazará sobre uno de los sectores que registra una importante circulación vehicular y que además conecta distintos barrios de la ciudad. Por este motivo, su construcción representa una mejora significativa en términos de ordenamiento del tránsito y prevención de siniestros viales.

    Desde el punto de vista de la seguridad vial, la implementación de carriles exclusivos para bicicletas permite separar los distintos tipos de movilidad, reduciendo los riesgos de accidentes y brindando mayor previsibilidad en la circulación. Este tipo de infraestructura contribuye además a fomentar el respeto entre los diferentes usuarios de la vía pública.

    Seguridad vial y Taller Protegido

    La obra también adquiere especial relevancia por su cercanía con instituciones y espacios comunitarios de la zona, entre ellos el Taller Protegido de Pergamino, un ámbito de inclusión laboral y social para personas con discapacidad. La mejora en la infraestructura vial permitirá facilitar el acceso y la movilidad en ese sector del barrio Mastrángelo.

    Además de reforzar la seguridad, las bicisendas se inscriben dentro de una tendencia urbana que promueve medios de transporte sustentables, con menor impacto ambiental y que favorecen hábitos saludables. En este sentido, la bicicleta se consolida como una alternativa eficiente para los desplazamientos urbanos, especialmente en distancias cortas y medias.

    Bicicletas, tránsito y accesibilidad

    La creación de este nuevo corredor se suma a otras intervenciones que en los últimos años se han desarrollado en distintos puntos de Pergamino con el objetivo de ampliar la red de ciclovías y bicisendas, fortaleciendo un sistema de movilidad más seguro e integrado.

    Vecinos de la zona valoraron el inicio de los trabajos, destacando que la obra no solo mejorará la circulación sino que también contribuirá a ordenar el tránsito en un sector que suele registrar movimiento constante de vehículos, motos y bicicletas.

    De esta manera, el avance de la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui representa un nuevo paso en la planificación urbana orientada a priorizar la seguridad vial y a generar espacios públicos que acompañen las nuevas formas de movilidad en la ciudad.

