San Pedro: Investigadores de la UNR estudian en el Museo Paleontológico un quirquincho fósil

Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) visitaron en la mañana de hoy las instalaciones del Museo Paleontológico local para avanzar en el estudio de un ejemplar de armadillo fósil de características excepcionales.

Durante la visita, el doctor Luciano Brambilla y el licenciado Damián Ibarra trabajaron junto a integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles del museo con el objetivo de avanzar en el estudio detallado del ejemplar. El trabajo conjunto permitió analizar distintas características morfológicas del fósil y evaluar su importancia dentro del registro paleontológico regional.

El espécimen pertenece al género Chaetophractus , un grupo de armadillos que habitó gran parte del territorio sudamericano en tiempos prehistóricos. Según indicaron los especialistas, el estado de conservación del material es óptimo, lo que facilita la observación de rasgos anatómicos claves para su identificación y clasificación.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es el tamaño del ejemplar. Desde el Museo Paleontológico destacaron que se trataría del individuo de mayor dimensión registrado hasta el momento dentro de su género, lo que lo convierte en una pieza excepcional para el estudio de la evolución de estos animales.

Además de sus dimensiones, el fósil presenta características anatómicas particulares que podrían aportar nuevos datos sobre las variaciones morfológicas de los armadillos prehistóricos y sobre el ambiente en el que habitaron.

El estudio será publicado en una revista científica

Actualmente, el material se encuentra en una etapa de revisión técnica exhaustiva. Los investigadores trabajan en la documentación científica necesaria para avanzar hacia su publicación en una revista especializada.

Este proceso permitirá que el hallazgo sea presentado formalmente ante la comunidad científica internacional, ampliando el conocimiento sobre la fauna fósil de la región y consolidando el trabajo que el Museo Paleontológico y el Grupo Conservacionista de Fósiles vienen desarrollando en materia de investigación y preservación del patrimonio natural.