lunes 09 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Delegación de San Pedro participó de un encuentro por el 8M en La Plata

    Municipales de San Pedro y la cacique Qom Clara Romero participaron de una jornada organizada por el Ministerio de Mujeres bonaerense y la Suprema Corte.

    9 de marzo de 2026 - 12:15
    En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8M), una delegación de San Pedro participó este jueves de un encuentro realizado en el Teatro Argentino de La Plata .

    En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8M), una delegación de San Pedro participó este jueves de un encuentro realizado en el Teatro Argentino de La Plata

    .

    cronicasanpedro.com

    Una delegación del municipio de San Pedro participó en La Plata de un encuentro institucional en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. La jornada fue organizada por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires junto a la Suprema Corte bonaerense.

    Lee además
    Tras varias semanas de tareas por parte de Ferrocarriles Argentinos en la mañana del viernes se reabrió el paso a nivel que da a calle Mitre con ingreso a la ciudad por Ruta 191. 

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras
    Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) visitaron en la mañana de hoy las instalaciones del Museo Paleontológico local para avanzar en el estudio de un ejemplar de armadillo fósil de características excepcionales.

    San Pedro: Investigadores de la UNR estudian en el Museo Paleontológico un quirquincho fósil

    Encuentro institucional por el 8M en el Teatro Argentino

    El encuentro se desarrolló en el Teatro Argentino de La Plata y reunió a autoridades provinciales, referentes sociales y representantes de distintos municipios. La actividad incluyó un acto de apertura y diversos paneles de exposición centrados en las problemáticas que atraviesan las mujeres y diversidades en su acceso a la Justicia.

    Durante la jornada se abordaron diferentes ejes vinculados a las desigualdades de género y a las barreras que enfrentan distintos sectores para acceder al sistema judicial, en un espacio de intercambio entre instituciones, organizaciones y especialistas.

    La participación de la cacique Qom Clara Romero

    Uno de los momentos destacados del encuentro fue la exposición de la cacique Qom Clara Romero, conocida como Nalá, quien participó en el panel titulado “Interseccionalidad y las múltiples dimensiones que profundizan la brecha de género en el acceso a la Justicia”.

    Durante su intervención, Romero presentó la experiencia del Centro de Salud Intercultural Dalagaic Piogonac, que integra la red de centros comunitarios del Municipio de San Pedro. Además, mencionó la declaración de interés municipal del parto respetado indígena aprobada por el Concejo Deliberante local.

    La referente indígena del Mercosur compartió el panel con representantes feministas de distintos puntos de la provincia, donde también se trataron temas como la situación de mujeres privadas de la libertad, el incumplimiento de la cuota alimentaria y el acceso de niñas y adolescentes al sistema judicial.

    Autoridades presentes y delegación de San Pedro

    El evento estuvo encabezado por la ministra de Mujeres, Estela Díaz, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan. El cierre de la jornada estuvo a cargo del gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario.

    También participó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, junto a autoridades provinciales, judiciales y representantes de organizaciones sociales.

    La delegación de San Pedro estuvo integrada por la secretaria de Gobierno Candelaria Cuscuela, la secretaria de Salud Isabel Carrasco, la subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad Laura Monfasani, el concejal Christian Leguizamón y la cacique Qom Clara Romero.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

    San Pedro: Investigadores de la UNR estudian en el Museo Paleontológico un quirquincho fósil

    San Pedro avanzará con la descentralización de Desarrollo de la Comunidad en Los Aromos y Depietri

    San Pedro: Rey criticó el discurso de Salazar y afirmó que "está desconectado de las necesidades de la ciudad"

    San Pedro intensifica un operativo para remover vehículos abandonados en la vía pública

    Tras el temporal, San Pedro registró caída de postes pero sin daños graves

    San Pedro se suma a "Entramados" para fortalecer la contención de jóvenes vulnerables

    Capacitación de NABBA Argentina en San Pedro: formación técnica y prevención de lesiones en gimnasios

    San Pedro: Nuevos Aires exige informes al Ejecutivo por el traspaso de la Terminal de Ómnibus

    San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Tras varias semanas de tareas por parte de Ferrocarriles Argentinos en la mañana del viernes se reabrió el paso a nivel que da a calle Mitre con ingreso a la ciudad por Ruta 191. 

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Luego de que el jueves pasado el intendente Santiago Passaglia declarara abierto el 117º Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de San Nicolás (HCD), este lunes comenzarán a funcionar las comisiones de trabajo del cuerpo legislativo local.

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición
    La propuesta fue impulsada por Agustín Bellina y Enzo Gennero, dos apasionados por la pesca que decidieron transformar esa afición en una herramienta educativa.

    Nace en Pergamino la Escuela de Pesca Kids para enseñar valores a través de la naturaleza

    En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8M), una delegación de San Pedro participó este jueves de un encuentro realizado en el Teatro Argentino de La Plata .

    Delegación de San Pedro participó de un encuentro por el 8M en La Plata

    El concepto de open closet (clóset abierto o vestidor sin puertas) es una tendencia de diseño que elimina las estructuras cerradas para transformar el guardado en parte de la decoración. Esta solución es ideal para maximizar espacios pequeños, ya que la ausencia de puertas genera una sensación de mayor amplitud y fluidez. 

    Adiós al ropero: la tendencia europea que reemplaza al placard tradicional y es furor

    Desde el organismo señalaron que estas herramientas facilitarán una supervisión más eficiente y estratégica, al tiempo que brindarán información relevante para comprender el funcionamiento del sistema y anticipar posibles riesgos en la actividad.

    La SSN presentó un nuevo sistema de datos para modernizar la supervisión del mercado asegurador