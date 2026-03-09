Delegación de San Pedro participó de un encuentro por el 8M en La Plata

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8M), una delegación de San Pedro participó este jueves de un encuentro realizado en el Teatro Argentino de La Plata

Una delegación del municipio de San Pedro participó en La Plata de un encuentro institucional en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. La jornada fue organizada por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires junto a la Suprema Corte bonaerense.

El encuentro se desarrolló en el Teatro Argentino de La Plata y reunió a autoridades provinciales, referentes sociales y representantes de distintos municipios. La actividad incluyó un acto de apertura y diversos paneles de exposición centrados en las problemáticas que atraviesan las mujeres y diversidades en su acceso a la Justicia.

Durante la jornada se abordaron diferentes ejes vinculados a las desigualdades de género y a las barreras que enfrentan distintos sectores para acceder al sistema judicial, en un espacio de intercambio entre instituciones, organizaciones y especialistas.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la exposición de la cacique Qom Clara Romero, conocida como Nalá, quien participó en el panel titulado “Interseccionalidad y las múltiples dimensiones que profundizan la brecha de género en el acceso a la Justicia”.

Durante su intervención, Romero presentó la experiencia del Centro de Salud Intercultural Dalagaic Piogonac, que integra la red de centros comunitarios del Municipio de San Pedro. Además, mencionó la declaración de interés municipal del parto respetado indígena aprobada por el Concejo Deliberante local.

La referente indígena del Mercosur compartió el panel con representantes feministas de distintos puntos de la provincia, donde también se trataron temas como la situación de mujeres privadas de la libertad, el incumplimiento de la cuota alimentaria y el acceso de niñas y adolescentes al sistema judicial.

Autoridades presentes y delegación de San Pedro

El evento estuvo encabezado por la ministra de Mujeres, Estela Díaz, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan. El cierre de la jornada estuvo a cargo del gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario.

También participó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, junto a autoridades provinciales, judiciales y representantes de organizaciones sociales.

La delegación de San Pedro estuvo integrada por la secretaria de Gobierno Candelaria Cuscuela, la secretaria de Salud Isabel Carrasco, la subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad Laura Monfasani, el concejal Christian Leguizamón y la cacique Qom Clara Romero.