San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

Tras varias semanas de tareas por parte de Ferrocarriles Argentinos en la mañana del viernes se reabrió el paso a nivel que da a calle Mitre con ingreso a la ciudad por Ruta 191.

Después de casi tres meses de trabajo de reparación, volvió a habilitarse el paso a nivel ubicado en la intersección de la Ruta 191 y calle Mitre, uno de los accesos más utilizados para ingresar al sector Norte de la ciudad de San Pedro .

La reapertura del paso a nivel que conecta la Ruta 191 con calle Mitre era esperada por vecinos y conductores que circulan diariamente por ese sector. Durante varios meses el tránsito se vio afectado por las tareas de reparación que llevó adelante Ferrocarriles Argentinos.

El cruce ferroviario presentaba un marcado deterioro en su estructura, lo que generaba dificultades para la circulación vehicular y representaba un riesgo para quienes utilizaban ese acceso para ingresar o salir de la ciudad.

Las obras comenzaron en diciembre pasado con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y garantizar una circulación más ordenada tanto para vehículos como para peatones.

Qué trabajos se realizaron en el cruce ferroviario

Según se informó, las tareas incluyeron la reconstrucción del paso a nivel mediante la colocación de una carpeta de hormigón, lo que permitirá mayor resistencia al paso constante de vehículos.

Además, se realizaron trabajos complementarios destinados a mejorar la seguridad del lugar. Entre ellos se destacan la pintura de señalización correspondiente y la instalación de barandas para delimitar el paso peatonal.

Estas mejoras buscan ordenar la circulación en el sector y reducir los inconvenientes que se generaban por el deterioro previo del cruce ferroviario.

Expectativa por la reapertura del paso de Basavilbaso

Mientras se habilitó nuevamente el paso a nivel de calle Mitre, en paralelo volvió a cerrarse el cruce ferroviario ubicado en la calle Basavilbaso.

En ese sector existe expectativa entre los vecinos de la zona para que se realicen obras de mejora similares y pueda reabrirse en el futuro, lo que permitiría contar con una alternativa de circulación y descomprimir el tránsito en los accesos cercanos.

Para quienes residen en el sector Norte de la ciudad, la recuperación de estos pasos a nivel resulta clave para mejorar la conectividad urbana y facilitar los desplazamientos cotidianos.