lunes 02 de marzo de 2026
    • Capacitación de NABBA Argentina en San Pedro: formación técnica y prevención de lesiones en gimnasios

    Entrenadores y atletas participaron de un seminario intensivo realizado en San Pedro sobre planificación de rutinas y diagnóstico temprano de lesiones.

    2 de marzo de 2026 - 17:00
    Se realizó en San Pedro el primer seminario del año de NABBA Argentina, una jornada intensiva de capacitación centrada en entrenamiento, planificación de rutinas y diagnóstico rápido de lesiones en el ámbito del gimnasio.

    cronicasanpedro.com

    Con una destacada convocatoria, se desarrolló en la ciudad de San Pedro el primer seminario del año de NABBA Argentina, una jornada orientada a fortalecer la formación técnica de entrenadores y deportistas mediante herramientas prácticas vinculadas al entrenamiento, la planificación física y la detección temprana de lesiones en el ámbito del gimnasio.

    Formación profesional para entrenadores y atletas

    La capacitación se llevó adelante en el gimnasio Guaso Gym, ubicado dentro del Club Defensores Unidos de San Pedro, y tuvo una duración aproximada de cuatro horas. En total participaron 52 asistentes, entre profesores, preparadores físicos, atletas y aficionados al fisicoculturismo, quienes al finalizar la jornada recibieron el diploma correspondiente que certifica su participación.

    El encuentro marcó el inicio del calendario anual de actividades formativas impulsadas por NABBA Argentina, entidad que busca consolidar estándares profesionales dentro del entrenamiento físico y el culturismo competitivo.

    Durante el seminario se priorizó el enfoque práctico, con explicaciones aplicadas a situaciones reales que se presentan diariamente en gimnasios y centros de entrenamiento, permitiendo a los asistentes incorporar herramientas concretas para mejorar su desempeño profesional.

    Planificación de rutinas y diagnóstico rápido de lesiones

    La jornada estuvo encabezada por Luis Selvaggi, presidente de NABBA Sudamérica, junto al doctor Mauricio Jordan, cirujano y médico oficial de la organización en Argentina. Ambos especialistas abordaron contenidos vinculados a la correcta estructuración de rutinas de entrenamiento según objetivos individuales, niveles deportivos y condiciones físicas de cada atleta.

    Uno de los ejes centrales fue la planificación estratégica del entrenamiento, destacando la importancia de diseñar programas personalizados que contemplen tiempos de recuperación, cargas progresivas y prevención del sobreentrenamiento.

    Además, se trabajó sobre pautas básicas para identificar señales tempranas de lesiones frecuentes en el entrenamiento con sobrecarga, brindando criterios prácticos que permiten actuar de manera preventiva y reducir riesgos para la salud de los deportistas.

    NABBA Argentina impulsa nuevas capacitaciones en todo el país

    Desde la organización adelantaron que este seminario representa el punto de partida de un programa federal de capacitaciones que continuará durante todo el año en distintas ciudades argentinas. El objetivo principal es profesionalizar la práctica del fisicoculturismo y elevar el nivel técnico tanto de entrenadores como de atletas.

    La iniciativa busca generar espacios de actualización permanente, promoviendo la formación basada en conocimientos científicos y experiencias profesionales que acompañen el crecimiento del deporte a nivel nacional y regional.

    En ese sentido, NABBA Argentina apuesta a consolidar una comunidad deportiva cada vez más preparada, donde el entrenamiento responsable, la planificación adecuada y la prevención de lesiones se conviertan en pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de la actividad física.

