San Pedro se suma a "Entramados" para fortalecer la contención de jóvenes vulnerables

El municipio de San Pedro confirmó su incorporación al programa “Entramados”, una iniciativa provincial orientada a la contención integral de jóvenes en situación de vulnerabilidad social. La presentación se realizó en la ciudad de La Plata y contó con la participación de autoridades locales y equipos técnicos municipales.

El Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, junto al Equipo Técnico del municipio, representó a San Pedro en el encuentro desarrollado el jueves 26 de febrero en la Universidad Nacional de La Plata.

La jornada fue impulsada por el Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer y coordinar políticas públicas destinadas a adolescentes y jóvenes en contextos de riesgo social.

Durante el encuentro, se trabajó en lineamientos estratégicos, intercambio de experiencias territoriales y planificación de dispositivos que permitan una implementación eficaz del programa en los municipios participantes.

Qué es el programa “Entramados” y cómo funcionará en San Pedro

La iniciativa “Entramados” propone una mirada integral para prevenir el ingreso al delito y acompañar las trayectorias de jóvenes en situación de vulnerabilidad. El eje central del programa es la creación de dispositivos territoriales que articulen distintas áreas del Estado.

Estos espacios ofrecerán acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades culturales y comunitarias, así como acceso efectivo a derechos fundamentales como educación, salud y capacitación laboral.

En el caso de San Pedro, el objetivo es adaptar el programa a la realidad local, identificando barrios y sectores donde sea necesario reforzar la presencia del Estado mediante equipos interdisciplinarios que trabajen de manera sostenida.

Prevención del delito y fortalecimiento del entramado social

Desde el municipio señalaron que la incorporación a “Entramados” apunta a consolidar una red de contención que permita abordar de forma articulada las problemáticas de vulnerabilidad social.

La estrategia contempla la coordinación entre áreas municipales, organismos provinciales y organizaciones comunitarias para intervenir de manera temprana en situaciones de riesgo. La prevención del delito juvenil no se plantea únicamente desde una perspectiva punitiva, sino a partir del acompañamiento, la inclusión y la generación de oportunidades.

Con esta decisión, San Pedro se suma a una política pública que busca reforzar el tejido social y ofrecer herramientas concretas para que jóvenes en contextos adversos puedan proyectar un futuro con mayores posibilidades de integración y desarrollo.