TAP San Pedro avanza en la Copa Potrero de fútbol tras vencer por penales a Social y Deportivo

Disputada la cuarta fecha de la Copa Potrero, TAP San Pedro cumplió su primer objetivo y avanzó a la siguiente etapa del certamen. El equipo sampedrino derrotó a Social y Deportivo por 3 a 2 en los penales, luego de un empate 0 a 0 en los 40 minutos reglamentarios. eldiariodesanpedro

TAP San Pedro se clasificó a la siguiente fase de la Copa Potrero de fútbol tras un emocionante encuentro frente a Social y Deportivo. El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario, y la serie se definió desde los penales, donde el conjunto sampedrino se impuso 3-2, gracias a la actuación destacada de Facundo Pereyra y Damián Arce.

TAP San Pedro domina el partido pero no concreta en el tiempo reglamentario Durante los 40 minutos de juego, TAP San Pedro tomó la iniciativa y generó varias oportunidades, aunque no logró romper el cero en el marcador. A pesar de su dominio ofensivo, la defensa de Social y Deportivo mantuvo la solidez, llevando el partido a la definición por penales.

Pereyra y Arce, figuras en la definición desde los doce pasos La serie de penales fue decisiva: Facundo Pereyra convirtió los tres disparos que ejecutó, mientras que Damián Arce se lució en el arco al detener uno de los tiros rivales. Su desempeño fue clave para que TAP San Pedro consiguiera la clasificación a la siguiente instancia.

Resultados de la fecha y la pelea por la Zona B En el otro encuentro de la jornada, GB Sport derrotó 2-1 a Ciclón y sigue con chances de avanzar a los playoffs. TAP San Pedro quedó como líder de la Zona B, aunque deberá esperar el resultado del partido entre GEBA y Ciclón para conocer si accede directamente a los octavos de final o disputará la instancia de playoff.

