martes 18 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • TAP San Pedro avanza en la Copa Potrero de fútbol tras vencer por penales a Social y Deportivo

    El equipo de San Pedro logró su clasificación tras un empate 0-0 y triunfar 3-2 en la definición desde los doce pasos, con Pereyra como figura.

    18 de noviembre de 2025 - 12:41
    Disputada la cuarta fecha de la Copa Potrero, TAP San Pedro cumplió su primer objetivo y avanzó a la siguiente etapa del certamen. El equipo sampedrino derrotó a Social y Deportivo por 3 a 2 en los penales, luego de un empate 0 a 0 en los 40 minutos reglamentarios.

    Disputada la cuarta fecha de la Copa Potrero, TAP San Pedro cumplió su primer objetivo y avanzó a la siguiente etapa del certamen. El equipo sampedrino derrotó a Social y Deportivo por 3 a 2 en los penales, luego de un empate 0 a 0 en los 40 minutos reglamentarios.

    eldiariodesanpedro

    TAP San Pedro se clasificó a la siguiente fase de la Copa Potrero de fútbol tras un emocionante encuentro frente a Social y Deportivo. El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario, y la serie se definió desde los penales, donde el conjunto sampedrino se impuso 3-2, gracias a la actuación destacada de Facundo Pereyra y Damián Arce.

    Lee además
    La obra, titulada “Peces del Paraná”, se enriqueció con el uso de piezas de mosaico donadas por la artista brasileña Carolina Kawall.

    San Pedro: Jóvenes de Envión Canaletas crearon un mosaico inspirado en el río Paraná
    San Pedro enfrentará este martes 18 y miércoles 19 de noviembre un paro de 48 horas que afectará los servicios municipales y la atención de salud pública.

    San Pedro: Fuerte paro general de municipales y profesionales de la salud

    TAP San Pedro domina el partido pero no concreta en el tiempo reglamentario

    Durante los 40 minutos de juego, TAP San Pedro tomó la iniciativa y generó varias oportunidades, aunque no logró romper el cero en el marcador. A pesar de su dominio ofensivo, la defensa de Social y Deportivo mantuvo la solidez, llevando el partido a la definición por penales.

    Pereyra y Arce, figuras en la definición desde los doce pasos

    La serie de penales fue decisiva: Facundo Pereyra convirtió los tres disparos que ejecutó, mientras que Damián Arce se lució en el arco al detener uno de los tiros rivales. Su desempeño fue clave para que TAP San Pedro consiguiera la clasificación a la siguiente instancia.

    Resultados de la fecha y la pelea por la Zona B

    En el otro encuentro de la jornada, GB Sport derrotó 2-1 a Ciclón y sigue con chances de avanzar a los playoffs. TAP San Pedro quedó como líder de la Zona B, aunque deberá esperar el resultado del partido entre GEBA y Ciclón para conocer si accede directamente a los octavos de final o disputará la instancia de playoff.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Jóvenes de Envión Canaletas crearon un mosaico inspirado en el río Paraná

    San Pedro: Fuerte paro general de municipales y profesionales de la salud

    Recuperan en San Pedro un cráneo fósil de más de 700.000 años

    San Pedro: Más de 580 nadadores participaron de la Maratón de Aguas Abiertas del Club Náutico

    San Pedro: La nueva variedad de durazno Tehuelche INTA debuta en el mercado de la mano de un productor local

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro: actualización de protocolos y prácticas para asistencia primaria

    Regional Amateur: Paraná de San Nicolás visita a Independencia en un duelo clave por la clasificación

    El Municipio San Pedro evalúa acciones legales para recuperar los $267 millones que adeudan obras sociales

    INTA San Pedro presentó un libro que reúne 60 años de registros agroclimáticos

    San Pedro: hallan carta inédita de Sarmiento escrita en 1856

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Pedro enfrentará este martes 18 y miércoles 19 de noviembre un paro de 48 horas que afectará los servicios municipales y la atención de salud pública.

    San Pedro: Fuerte paro general de municipales y profesionales de la salud

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Dra. María José Motta presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Pergamino

    María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados
    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.
    Cultura y espectáculos

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres y Luis Caputo

    El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    La edición 2025 ya tiene nueva fecha: sábado 22 de noviembre a las 22:00, nuevamente en el Autódromo San Nicolás. Las entradas compradas mantienen su validez sin trámites adicionales. Para quienes no puedan asistir, se habilitó un formulario de devolución a través del enlace difundido por la organización.

    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal