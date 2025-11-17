San Pedro: La nueva variedad de durazno Tehuelche INTA debuta en el mercado de la mano de un productor local

La variedad de durazno Tehuelche INTA, desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, concretó su primera cosecha comercial en San Pedro e ingresará al circuito de distribución, marcando un hito en la transferencia de tecnología al sector frutícola. notisanpedro.info

La variedad de durazno Tehuelche INTA, desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, alcanzó su primera cosecha comercial en San Pedro y se prepara para ingresar al mercado. El productor local Abel Noat incorporó este material mediante un convenio de transferencia de tecnología que impulsa el recambio varietal en la región.

Una variedad desarrollada por el INTA que comienza su ciclo comercial La Tehuelche INTA fue inscripta oficialmente en 2017 junto a otros 29 cultivares y llega al mercado tras años de investigación. El productor sampedrino Abel Noat incorporó esta y otras dos variedades —Chamamé INTA y Rosalinda INTA— mediante un Convenio de Transferencia de Tecnología, que permite acercar al sector materiales genéticamente mejorados.

Cosecha en San Pedro y primeras pruebas en el circuito frutícola La cosecha de Tehuelche INTA se concretó en la tercera semana de noviembre y ya fue acondicionada para su ingreso al Mercado de 3 de Febrero. Los frutos fueron destacados por su color y tamaño, atributos que impulsaron al productor a avanzar en un plan de recambio varietal con plantas jóvenes de dos y tres años.

El rol del INTA y la articulación con productores locales Desde la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro del INTA subrayaron la importancia de estos convenios para trasladar al sector productivo los resultados del mejoramiento genético realizado por sus equipos técnicos. En los próximos días se avanzará con la cosecha de las otras variedades incorporadas por Noat, reforzando el vínculo entre ciencia y producción frutícola.

