lunes 17 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: La nueva variedad de durazno Tehuelche INTA debuta en el mercado de la mano de un productor local

    La variedad Tehuelche INTA y su primera cosecha comercial en San Pedro y comenzará a distribuirse en conjunto entre el INTA y el productor Abel Noat.

    17 de noviembre de 2025 - 11:22
    La variedad de durazno Tehuelche INTA, desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, concretó su primera cosecha comercial en San Pedro e ingresará al circuito de distribución, marcando un hito en la transferencia de tecnología al sector frutícola.

    La variedad de durazno Tehuelche INTA, desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, concretó su primera cosecha comercial en San Pedro e ingresará al circuito de distribución, marcando un hito en la transferencia de tecnología al sector frutícola.

    notisanpedro.info
    durazno san pedro q

    La variedad de durazno Tehuelche INTA, desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, alcanzó su primera cosecha comercial en San Pedro y se prepara para ingresar al mercado. El productor local Abel Noat incorporó este material mediante un convenio de transferencia de tecnología que impulsa el recambio varietal en la región.

    Lee además
    Este sábado 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se realizará una jornada clave para la actualización de protocolos de emergencia.

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro: actualización de protocolos y prácticas para asistencia primaria
    Atlético Paraná buscará esta noche un triunfo vital cuando visite a Independencia de San Pedro por la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur.

    Regional Amateur: Paraná de San Nicolás visita a Independencia en un duelo clave por la clasificación

    Una variedad desarrollada por el INTA que comienza su ciclo comercial

    La Tehuelche INTA fue inscripta oficialmente en 2017 junto a otros 29 cultivares y llega al mercado tras años de investigación. El productor sampedrino Abel Noat incorporó esta y otras dos variedades —Chamamé INTA y Rosalinda INTA— mediante un Convenio de Transferencia de Tecnología, que permite acercar al sector materiales genéticamente mejorados.

    Cosecha en San Pedro y primeras pruebas en el circuito frutícola

    La cosecha de Tehuelche INTA se concretó en la tercera semana de noviembre y ya fue acondicionada para su ingreso al Mercado de 3 de Febrero. Los frutos fueron destacados por su color y tamaño, atributos que impulsaron al productor a avanzar en un plan de recambio varietal con plantas jóvenes de dos y tres años.

    El rol del INTA y la articulación con productores locales

    Desde la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro del INTA subrayaron la importancia de estos convenios para trasladar al sector productivo los resultados del mejoramiento genético realizado por sus equipos técnicos. En los próximos días se avanzará con la cosecha de las otras variedades incorporadas por Noat, reforzando el vínculo entre ciencia y producción frutícola.

    Temas
    Seguí leyendo

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro: actualización de protocolos y prácticas para asistencia primaria

    Regional Amateur: Paraná de San Nicolás visita a Independencia en un duelo clave por la clasificación

    El Municipio San Pedro evalúa acciones legales para recuperar los $267 millones que adeudan obras sociales

    INTA San Pedro presentó un libro que reúne 60 años de registros agroclimáticos

    San Pedro: hallan carta inédita de Sarmiento escrita en 1856

    Básquetbol local: comienza la Copa San Pedro con siete equipos este viernes

    San Pedro: ISFT 118 abre la inscripción del cliclo lectivo 2026 en tecnicaturas con salida laboral garantizada

    San Pedro: Jóvenes participaron del programa comunidades sin violencia en la semana de la juventud

    San Pedro: Buque tanque argentino varó en el Río Paraná pero no afecta la actividad del puerto

    San Pedro: Vialidad bonaerense avanza con la repavimentación de la Ruta 191 entre Doyle y Arrecifes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) advirtió que el avance de las exportaciones chinas genera un impacto negativo no solo en la industria local sino también en la producción de América Latina. Las importaciones representarán a lo largo del año el 39,7% del consumo de acero en América Latina, una cifra que establece una nueva marca histórica. Los complejos siderúrgicos de Ternium y Acindar, vitales para las economías de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución, sienten el impacto.

    San Nicolás: Importaciones chinas hunden la siderurgia regional que sufrirá una caída del 13%

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Entre las tendencias más populares en materia de diseño, un material está regresando con fuerza: el roble blanco.

    Las tendencias en pisos: el blanco roble se impone en el diseño interior
    Domenech batalló en un fin de semana complicado en Toay y apunta a La Plata.

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

    Efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, realizaron un operativo este fin de semana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 94,400, donde detuvieron la marcha de un transporte de encomiendas.

    Zárate: Gendarmería incautó más de 230 kilos de hoja de coca en un operativo sobre la Ruta 9

    Alec Oxenford, el embajador argentino en Estados Unidos.

    Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos

    La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) advirtió que el avance de las exportaciones chinas genera un impacto negativo no solo en la industria local sino también en la producción de América Latina. Las importaciones representarán a lo largo del año el 39,7% del consumo de acero en América Latina, una cifra que establece una nueva marca histórica. Los complejos siderúrgicos de Ternium y Acindar, vitales para las economías de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución, sienten el impacto.

    San Nicolás: Importaciones chinas hunden la siderurgia regional que sufrirá una caída del 13%