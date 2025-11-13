jueves 13 de noviembre de 2025
    • San Pedro: hallan carta inédita de Sarmiento escrita en 1856

    El hallazgo fue realizado por el Museo Paleontológico de San Pedro durante la digitalización de archivos históricos del antiguo Juzgado de Paz.

    13 de noviembre de 2025 - 15:30
    La carta tiene 169 años y fue descubierta por el equipo del Museo Paleontológico de San Pedro. Entonces, Sarmiento era Jefe del Departamento de Escuelas.

    Dib
    Sarmiento carta 2

    Durante tareas de digitalización del archivo histórico del Juzgado de Paz de San Pedro, el Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” descubrió una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento escrita en noviembre de 1856. La misiva, en buen estado, revela detalles de las vacaciones escolares de aquel año.

    Descubrimiento histórico en San Pedro

    El hallazgo se produjo gracias al Grupo Conservacionista de San Pedro, equipo a cargo del Museo Paleontológico. Mientras escaneaban documentos antiguos, apareció la carta original de Sarmiento, conservada amarillenta pero legible, incluyendo la firma del entonces Jefe del Departamento de Escuelas.

    Contenido de la carta de Sarmiento

    La misiva, fechada el 28 de noviembre de 1856, está dirigida al Juez de Paz y Presidente de la Municipalidad de San Pedro. En ella, Sarmiento comunica que las vacaciones de las escuelas públicas de varones serían de cuarenta días, del 21 de diciembre hasta fin de enero, demostrando su rol administrativo temprano.

    Importancia del hallazgo para la historia educativa

    José Luis Aguilar, director del museo, explicó que la carta forma parte de las primeras medidas de Sarmiento tras asumir su cargo en junio de 1856. “Ahora el museo pone esta pieza a disposición del patrimonio público”, destacó, subrayando la relevancia del documento para el estudio de la historia educativa argentina.

